Heliga Ingrid av Skänninge och det stulna kraniet

Det är här i Skänninge som vår berättelse tar sin början när vi ska få lära känna Ingrid Elofsdotter.

Ingrid föddes omkring 1240 och dog i september 1282. Hon föddes in i en stormanssläkt som gick under namnet Elofssönernas ätt och hennes far var östgötsk högfrälseman.

Vi vet inte mycket om Ingrids barndom men den kristna tron var livets fundament, så naturligtvis uppfostrades hon till en god kristen. Under 1200-talet knöts starka band mellan klostren och stormanssläkterna. Många av flickorna i dessa släkter placerades i kloster under några år, så vi kan utgå från att även Ingrid tillbringade en tid i kloster. I Ingrids fall borde detta kloster ha varit S:t Olofs kloster i Skänninge. Många stormansänkor sökte sig också till klostren för att leva där resten av sitt liv.