Helsingfors häver karantänen

Publicerad: 13 april, 2020, 20:08

Delstaten New York passerade 10 000 döda under måndagen, då ytterligare 671 personer avlidit under de senaste 24 timmarna. Dagen innan hade antalet döda varit 758, vilket fick New Yorks guvernör, Andrew Cuomo, utropa att ”Det värsta är över”.

Delstaten New York, där storstaden New York ligger, är den värst drabbade i USA, med just nu 190 000 smittade.

Cuomo tillade dock att dessa siffror kan vända igen på två-tre dagar om man gör något ”galet”.

Källa: https://www.cnbc.com/2020/04/13/coronavirus-death-toll-in-new-york-state-tops-10000-cuomo-says.html