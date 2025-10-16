Förlagsbutiken
Fartyget Eagle-S misstänktes ha saboterat en undervattenskabel mellan Finland och Estland under julhelgen. Kaptenen, en georgier, har tillsammans med två styrmän stått åtalade medan fartyget tagits i beslag av finsk polis. Nu slår tingsrätten fast att det hela rörde sig om en olyckshändelse. Foto: Wikimedia

Helsingfors tingsrätt: Strömkabeln Estlink skadades genom olycka, inte sabotage

  • , 13:55
UTRIKES
På juldagen förra året skadades strömkabeln Estlink-2 som går mellan Finland och Estland i Finska viken. Dagen därpå bordade finsk polis fartyget Eagle-S, vars ankare hade släpats över kabeln. Besättningen misstänktes för sabotage. Nu har Helsingfors tingsrätt lagt ned målet. Finland saknar behörighet att döma i målet eftersom händelsen inträffade på internationellt vatten. Tingsrätten slår även fast att det som skedde var en olycka och inte ett sabotage. Nu döms finska staten att betala nästan 200 000 euro i rättegångskostnader till kaptenen och styrmännen.

Efter att händelsen inträffat kallade Finlands president Alexander Stubb till ett toppmöte, tidigt i januari i år, för alla Östersjöländer i Nato. På mötet påstod han att far­tyget frivilligt skulle ha styrt in på finskt vatten efter händelsen. Perso­nalen skulle därmed ha låtit sig själ­va gripas genom att låta finsk polis och kustbevakning borda fartyget. På fråga från Hufvudstadsbladet om hur detta verkligen gick till, svarade Alexander Stubb först skämtande:

– Finländska myndigheter har så mycket auktoritet att när de ringer och säger ”Stanna och kom över till finskt vatten” så gör skeppet det ge­nast.

Därefter tillade han:

– Nä, det här var en operation som kom från myndigheter på det man­dat de har i de här situationerna. Sen måste du fråga manskapet [perso­nalen på Eagle-S] varför de flyttade över.

Åklagaren hade yrkat på flera år långa fängelsestraff för de tre åta­lade. Kaptenen och den första styr­mannen är från Georgien, medan den andre styrmannen är från In­dien.

Men efter en sju dagar lång rät­tegång kom tingsrätten fram till att Finland saknar behörighet att döma i målet.

Rederiet har försvarats av Her­man Ljungberg, en finlandssvensk advokat.

– Skadan ägde rum på internatio­nellt vatten, punkt slut. Därmed har Finland inget med saken att göra. Det är bara flaggstaten, i det här fal­let Cooköarna, som har jurisdiktion, säger Ljungberg till Svenska Yle.

Finsk polis och kustbevakning bordade fartyget, och lade efteråt ut en propagandistisk film från ingripandet som fick internationell spridning. Insatsen hyllades av andra Natoländer. Rederiets finlandssvenske advokat Herman Ljungberg säger att finska myndigheter kapade fartyget i strid med internationell rätt. Foto: Polisen, Kustbevakningen

 

Inget sabotage

Tingsrätten har trots detta prövat själva skuldfrågan och kommit fram till att det rörde sig om en olycka, och inte alls något medvetet sabotage el­ler rysk hybridkrigföring så som Fin­land och övriga EU först var säkra på.

Enligt tingsrätten lossnade Eagle-S ankare för att fästmekanismen gick sönder i det turbulenta vädret. Att fartyget sedan fortsatte köra och drog efter sig ankaret på havets bot­ten beror enligt kaptenen på att be­sättningen inte märkte något onor­malt under denna tid. På rättegången visades också en bild på själva kät­tingen som håller uppe hela ankaret. Den är så massiv att man inte kan se om ankaret är uppe eller nere bara genom att titta på den.

Enligt kaptenen var det finska myndigheter som gjorde honom uppmärksam på att ankaret lossnat. Fartyget hissade omedelbart upp an­karet på deras order, men i det läget var kättingen redan skadad, varpå ankaret lossnade helt och blev kvar på havets botten.

Enligt tingsrätten klassas det hela som en navigationsincident enligt havsrättskonventionens 97:e artikel. Om detta överhuvudtaget ska be­handlas, ska det ske i fartygets flagg­stat.

Kaptenen, georgiern Davit Vadatchkoria, har vid upprepade tillfällen intervjuats av Svenska Yle. Nu har han tillåtits resa hem till Georgien, efter att ha varit belagd med utreseförbud från Finland ända sedan incidenten inträffade. ”Domstolen lät sig inte påverkas av det politiska trycket på en fällande dom”, säger han till public service-kanalen. Foto: Dan Granqvist/Yle

 

De tre åtalade har släppts fria och rest hem till sina respektive hem­länder. Helsingfors tingsrätt dömer finska staten att ersätta deras rätte­gångskostnader på sammanlagt 193 000 euro.

Advokat Herman Ljungberg är dock inte nöjd utan har aviserat att han tänker driva skadeståndsan­språk. Fartygets last, framför allt 35 000 ton blyfri bensin, ska ha skadats eller totalförstörts under den tid som fartyget var beslagtaget av finska myndigheter. Han nämner även ute­blivna hyresinkomster för fartyget under denna tid.

– Det kan handla om skador på tiotals miljoner euro, säger han till Svenska Yle.

Han säger även att rederiet anser att finska staten är skyldig dem peng­ar på grund av att polisens bordning av fartyget var olaglig. Därmed me­nar han att Finland kapat fartyget i strid med internationell rätt. Han po­lisanmälde detta, men det prövades aldrig av tingsrätten.

Åklagaren kan komma att över­klaga domen till hovrätten.

Rederiets anlitade advokat Herman Ljungberg planerar nu att stämma finska staten på tiotals miljoner euro i skadestånd. Foto: Marjatta Rautio/Yle

 

Peter Frisk

oktober 16, 2025

