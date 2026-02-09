Förlagsbutiken
Adam Kadyrov, 18, i ett videoklipp publicerat den 17 januari där han tilldelas medalj för ”beskyddet av Zaporizjzjas kärnkraftverk”. Det finns inget som tyder på att presidentsonen själv deltagit i strider på plats i Ukraina. Däremot kan de tjetjenska specialstyrkor som han för befäl över ha utplacerats kring kärnkraftverket som sedan det ryska övertagandet 2022 utsatts för en rad ukrainska attacker. Metadata visar dock att filmklippet spelats in den 15 januari, alltså dagen före bilolyckan. Foto: Ramzan Kadyrov på Telegram

Hemlig sjukdom och bilolycka hotar Kadyrov-dynastins makt

UTRIKES
Ramzan Kadyrov har i snart två decennier styrt Tjetjenien, med karisma, järnhand och ett kompakt stöd från Putin. Nu hotas dock dynastins framtid – favoritsonen och arvtagaren Adam uppges ha skadats svårt i en bilolycka och vårdas enligt uppgifter på ett specialsjukhus i Moskva samtidigt som myndigheterna är helt tysta om incidenten.

När den dåvarande tjetjenske presi­denten Achmad Kadyrov lönnmör­dades av islamister i maj 2004 kom en av hans söner, den karismatiske Ramzan Kadyrov, att kliva fram och ta över makten i den ryska delrepubliken. Stöttat av Mosk­va har hans styre sedan dess förblivit ohotat, trots motstånd från bland an­nat islamistiska terrorgrupper.

På samma sätt som Ramzan tog över makten från fadern har favorit­sonen Adam, 18, sedan länge pekats ut som den självklara arvtagaren. Sedan tonåren har Adam Kadyrov tilldelats ett stort antal medaljer och utmärkelser av den tjetjenska sta­ten, däribland titlar som ”Hjälte av Tjetjenska republiken”. Det senare skedde efter att Adam medverkat i en uppmärksammad video där han misshandlade en fånge som miss­tänktes för att ha bränt en koran.

Dessutom har Adam Kadyrov tilldelats flera nyckelroller i den tje­tjenska statsapparaten. Förutom att vara chef för faderns livvaktsgarde uppges han även ha befäl över Tje­tjeniens säkerhetsstyrkor och republikens polismyndighet. Enligt flera rapporter har han avancerat betyd­ligt snabbare än sina äldre biologis­ka bröder och fått en alltmer fram­trädande offentlig roll – allt i syfte att förbereda honom för successionen vid faderns frånfälle.

Ramzan Kadyrov och hans familj har varit hängivna anhängare av Rysslands krig i Ukraina. Presidenten har beskrivit det som ett ”heligt krig” eller ”jihad” i syfte att ”avsatanisera Ukraina”. Fotot är taget vid firandet av Groznyjs 200-årsdag 2018, vilket sammanföll med Kadyrovs 42-årsdag. Foto: Nya Tider

 

Ramzan Kadyrov har nämligen enligt uppgift under många år lidit av pankreasnekros – ett allvarligt tillstånd där bukspottkörteln bry­ter ned sin egen vävnad. Tillstån­det leder inte sällan till organsvikt, däribland njursvikt, samt andra livs­hotande komplikationer. Även om Kadyrov avfärdat uppgifterna som desinformation har hans stundtals långa frånvaroperioder i offentlighe­ten och förändrade utseende stärkt bilden av en ledare som blir allt sju­kare.

Vid de få tillfällen som Ramzan framträtt på senare tid har haft på­tagligt svårt att hålla en röd tråd i sina uttalanden. Han tappade ofta tanken mitt i en mening och gjorde långa pauser där han bara mumlade.

Successionsplanerna har dock fått allvarliga problem. Tronarvingen Adam Kadyrov har enligt flera rap­porter varit inblandad i en bilolycka i början av året som ska ha lämnat honom svårt skadad, med uppgifter om att hans framtid är oviss. Upp­gifterna publicerades först av den Washingtonfinansierade medieplatt­formen Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) och den ryska op­positionella dagstidningen Novaja Gazeta, men informationen har även cirkulerat i flera ryska Telegramkanaler.

Skadad tronarvinge evakuerad till Moskva – myndigheterna tiger

Två versioner cirkulerar om hur olyckan gått till – men inga uppgif­ter har bekräftats av myndigheter i vare sig Moskva eller Groznyj. Enligt båda versionerna färdades Adams bilkortege den 16 januari genom den tjetjenska huvudstaden i hög hastig­het, enligt vissa uppgifter 160 km/h, med Adam som förare av det första fordonet. Vid en korsning körde de mot rött ljus varpå hans fordon kol­liderat med ett annat som just körde in i korsningen.

– Han vårdas på intensivavdel­ning och är enligt uppgift medvets­lös. Vi vet inte med säkerhet vad som pågår med Kadyrovs son. Vägarna till sjukhuset är avstängda eftersom Adam fördes dit, sa en av RFE:s käl­lor efter olyckan.

Enligt rykten på nätet hade hela sjukhuset spärrats av. Telegram­kanalen VchK-OGPU, som sägs ha koppling till den ryska federala sä­kerhetstjänsten FSB, har också publicerat uppgifter om olyckan och rapporterar att den skedde efter ett födelsedagskalas för Ramzan Ka­dyrovs brorson Khamzat Kadyrov, som fyllde 29 år. Eftersom han fär­dades i en kortege med flera bilar ska ett tjugotal personer ha skadats i krocken och det finns även uppgif­ter om enstaka dödsfall. Vissa rykten gör gällande att den Sverigekopp­lade MMA-fightern Khamzat ”Borz” Chimaev, som står Kadyrovfamiljen nära, finns bland de skadade.

MMA-fightern Khamzat ”Borz” Chimaev tillsammans med Adam Kadyrov. Hans närhet till den tjetjenska maktfamiljen har skapat kontroverser i svensk media, där Khamzat Chimaev ofta beskrivs som ”svensk” eftersom han levde och verkade i Sverige mellan 2011 och 2023. Foto: khamzat_chimaev/Instagram

 

Då det saknas officiella uppgifter är det oklart exakt hur kritiskt Adam Kadyrovs tillstånd är – men flera käl­lor har uppgett att han tillsammans med flera livvakter som också ska­dats snart fick föras akut till Moskva för fortsatt intensivvård. Medieplatt­formen OC Media, som är speciali­serad på Kaukasusregionen, har via öppna källor också kunnat bekräfta att ett ”specialiserat medicinskt flyg­plan” som nyttjas av det tjetjenska räddningsministeriet landade på Vnukovos internationella flygplats i Moskva efter olyckan. Detta följdes av att ett flygplan tillhörande Ram­zan Kadyrov en halvtimme senare landade på samma flygplats, trots att den tjetjenske ledaren inte hade nå­got känt eller officiellt ärende i den ryska huvudstaden.

Informationskrig och spekulationer

Trots allvaret i uppgifterna har tje­tjenska myndigheter varit helt tysta om den påstådda olyckan. I ett drag som tolkas som ett försök att mot­verka spridningen av rykten publi­cerade Ramzan Kadyrov dagen efter olyckan en video från ett möte där Adam deltar. Analyser av filmklip­pets metadata visar dock att det spe­lades in dagen före olyckan.

Flera källor, däribland Telegram­kanalen VchK-OGPU, uppger dock att Adam Kadyrov inte ådragit sig skador som kräver intensivvård i Moskva. Enligt Novaja Gazeta ska den dramatiska evakueringen i stäl­let tolkas som ytterligare ett uttryck för hur mån Ramzan Kadyrov är om att säkra den tjetjenska tronföljden – särskilt med tanke på sitt eget hälso­tillstånd.

Även om tidningens källor – som uppges tillhöra Kadyrovs inre krets och den tjetjenska grenen av FSB – pekar ut den äldste sonen Achmat Kadyrov som ”den mest intelligente och humana” av bröderna, råder det enligt uppgifterna inga tvivel om att fadern endast ser Adam som lämplig att ta över styret.

”Av någon anledning uppfattas varken hans äldste son, 20-årige Achmat, som nyligen utnämnts till tillförordnad vice premiärminister i Tjetjenien, eller hans andre son, 19-årige Zelimchan, av sin far som ’tronarvingar’”, skriver tidningen.

Achmat Kadyrovs möjligheter att ta över efter fadern har dessutom begränsats av envisa rykten om att han skulle vara förståndshandikap­pad eller lida av psykisk ohälsa. Detta tillbakavisas dock bestämt av en av Novaja Gazetas källor. Enligt uppgifterna är Achmat den ende av bröderna som faktiskt har avslutat högre studier.

– Achmat är livrädd för att tala in­för publik, men han är mentalt över­lägsen sina bröder, säger källan.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Axel Lundström

februari 9, 2026

Behövde Ukrainakriget verkligen ha hänt?
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Behövde Ukrainakriget verkligen ha hänt?

🟠 BOKRECENSION Kunde Ukrainakriget tidigt ha stoppats eller kanske helt undvikits? Västeuropeiska medier, inte minst våra svenska, har ju sagt att allt är Rysslands fel och ägnat sig åt att elda på krigshysterin. Som kontrast till detta tecknar den norske statsvetaren och professorn Glenn Diesen i denna bok en mycket mer komplex och nyanserad bild av hur två broderfolk drogs in i krig mot varandra. Boken har ännu inte översatts till svenska så vi recenserar här den engelska utgåvan.

av Hans-Olof Andersson
februari 6, 2026

Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund
Axel Lundström:

Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund

🟠 KULTUR Kvltgames, spelstudion som gjort sig ett namn med politiskt satiriska spel som Heimat Defender, stod redo att ta steget in på konsolmarknaden. Men dagen före lanseringen på Switch stoppades spelet The Great Rebellion: Edition 2084 av Nintendo – trots tidigare godkännande. Nu berättar grundaren för Nya Tider om hur det gick till och vilka konsekvenser det får för hans företag.

av Axel Lundström
februari 6, 2026
Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare
Henrik Scheutz:

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare

🟠 KULTUR Den 28 december avled en av de sista 50-talsikonerna, Brigitte Bardot. Hon började vid 15 års ålder som modell, då bilder publicerades i Elle. Filmdebuten skedde två år senare, 1952. Redan samma år gifte hon sig med regissören Roger Vadim, som hon hade känt i flera år. Året därpå medverkar hon i en amerikansk film med Kirk Douglas. Bardot lanserades i filmer som hade en erotisk underton, där hon spelade unga, sensuella kvinnor som med sin frigjordhet utmanar synen på kvinnans roll i samhället. Hon torde vara mest känd för filmen Et dieu ... crea la femme (1956) av Wadim. Höjdpunkterna i karriären är tveklöst Clouzots La vérité (1960) och Godards Le mepris (1963).

av Henrik Scheutz
januari 20, 2026

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Tre historiska svenska kyrkor
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

