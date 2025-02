Historien bakom den populära spelformen Casino spel slots

Spelautomater, även kallade enarmade banditer, har en lång historia som sträcker sig till 1800-talet. Den första spelautomaten uppfanns nämligen redan 1895. Från denna tid har, som det mesta här i världen, utvecklats något enormt och idag hittar vi även casino spel slots på nätet.

Läs allt om svenska spelautomater och hur det har sett ut i resten av världen i den här artikeln. Här kommer vi att ta upp vad som har skett under dessa 130 år, hur det såg ut då och hur det ser ut idag. Under alla dessa år kan vi dock konstatera att populariteten ökar för varje år som går.

Spelautomater redan på 1800-talet

Som nämndes ovan uppfanns den första spelautomaten redan 1895. Skaparen var Charles Fey från San Fransisco, vilket innebär att denna uppfinning kommer från USA. Den första automaten hade tre hjul och fem olika symboler vilka var; spader, hjärter, ruter, klockor och hästskor. För att kamma hem en vinst krävdes tre klockor på rad. Namnet på spelautomaten var Liberty Bell, en antydan att det är just klockor det handlar om.

Liberty Bell blev snabbt ett populärt casino spel slots och många fler maskiner utvecklades efter den första succén. Automaterna spriddes fort över USA och det var vanligt att kunna se dem på nöjesparker, barer och salonger redan under början av 1900-talet. För att snurra hjulen fanns det ett mekaniskt hjul och spakar.

Den första automatiska spelautomaten

Skill Stopp var en slot som skapades av Mills Novelty Co. under 1920-talet. Den här maskinen skilde sig från de tidigare skapade eftersom spelaren kunde påverka den eventuella vinsten. Det gick nämligen att stoppa hjulen med hjälp av en knapp. Idag syns fortfarande den här funktionen på flera casino spel slots runtom i världen.

Den första elektromekaniska spelautomaten skapades under 1963 av företaget Bally och gick under namnet Money Honey. När det kommer till den svenska marknaden så kom de första spelautomaterna hit redan under 1931.

Ökad popularitet för slots casino

Det finns mycket som tilltalar människor då det kommer till spelautomater, men främst är det enkelheten och den spänning de bidrar med. Den andra faktorn är då såklart chansen att vinna pengar, även om man inte satsar stora summor. Idag finns det också många tusentals olika spel att välja mellan, där teman och spelstilen varierar beroende på spelet.

Tidigare krävdes det att de som ville ägna sin fritid åt att spela på dessa maskiner måste ta sig till en lokal där det fanns möjligheten att göra det. Idag är det dock lätt att få tillgång till olika sorters spel eftersom spelautomater på nätet har blivit det normala.

Allt mer utvecklade spelautomater under 1960 och 1970-talet

Digitaliseringen av spelautomater började redan under 1960 och 1970-talet. Detta innebar att de mekaniska delarna i automaterna ersattes med elektroniska komponenter. Efter denna förbättring av maskinerna så blev de allt mer komplexa spel som kom ut på marknaden. Det innebar även en chans till större vinster för dem som testade sin lycka på spelautomater.

Spelautomater på nätet

Den nästa utvecklingen inom spelvärlden och slots casino kom under 1990-talet och har fortsatt in på 2000-talet. Under denna tid kom nämligen internet till allt fler hushåll runtom i världen, vilket innebär att även spelen revolutionerades. Denna tidsera innebär att allt fler valde att satsa sina pengar på spel på spelautomater på nätet. Utbudet av spel blev allt större och det fanns många nya teman och roliga spel att välja mellan.

Spolar vi framåt till de senaste 15-10 åren kan vi se att utvecklingen har fortsatt. Idag har slots casino tagit över spelmarknaden nästan totalt. Det innebär att fysiska casinon blir allt mindre besökta, och det är även flera som har fått slå fast sina dörrar helt.

Olika funktioner på spelautomater på nätet

Idag är många spelare ute efter mer speciella spel, de som sticker ut från mängden. Funktionerna spelar en större roll och de ökar även chansen att kamma hem större vinster. Spelen idag på nätet inkluderar funktioner som till exempel:

-Bonusspel

-Jackpottar

-Progressiva jackpottar

-Wild-funktioner

-Scatter-funktioner

Det syns även en stor variation när det kommer till teman på spelen. Trots att de nyare varianterna av slots har tagit över marknaden rejält, så lever även klassikerna kvar. Många föredrar fortfarande enklare spel med de klassiska symbolerna som frukter eller spelkort.

Spelanläggningarnas historia

De flesta har idag hört ordet casino, som härstammar från det italienska ordet. När casino började ploppa upp allt mer var det en anläggning där människor kunde umgås. Oftast fanns det olika rum för olika aktiviteter eller underhållning. Här kunde människor hitta spel, men även dans och musik för att förgylla dagen. Den första så kallade spellokalen öppnade i Venedig redan 1638. Denna anläggning döptes till Casino di Venezia.

Trots att spellokaler existerade redan på 1600-talet så blev det inte vanligt med casinon i resten av världen förrän under 1800 och 1900-talet. En av dessa casinon som 1856 slog upp sina dörrar är kända för många än i dag, det är nämligen casino i Monte Carlo.

Det första casinot i Sverige

Det tog väldigt lång tid innan svenskar fick möjligheten att testa på ett casino i hemlandet. Först 2001 som ett casino lagligt fick öppna i Sverige. Under denna tidsperiod ökade även andra spelformer i popularitet och Tipstjänst och Penninglotteriet var något många svenskar ägnade tid åt.

Svenskar kunde besöka casinon i städerna Göteborg, Sundsvall, Malmö och Stockholm. Det var även många som valde att ta en kryssning till grannlandet Finland för att kunna ägna sig åt spel under resans gång.