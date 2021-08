ZHENGZHOU är huvudstad i provinsen Henan och har över 10 miljoner invånare, ungefär lika många som hela Sverige. Staden, som är känd för sin tillverkning av iPhone, drabbades svårt av översvämningskatastrofen den 20 juli. Den 6 augusti framkom det att myndigheterna stängt ned delar av staden på grund av ett påstått deltavirusutbrott. I en video hörs människor från ett höghus skrika på hjälp, då de inte ens får ta emot matleveranser. Kommunistpartiet (CCP) gick snabbt ut och meddelade att det bara handlade om ”grundlösa rykten”, men flera bilder och videor motsäger detta. Exilkineser misstänker att lockdown är en del av försöken att dölja katastrofens omfattning. Något som styrks av att utländsk media trakasserats då de försökt rapportera därifrån. Foto: Twitter

Historisk katastrof i Kina: Värsta regnen och översvämningarna ”på tusen år”

I mitten av juli drabbades Kina av vad myndigheterna beskriver som en ”syndaflod” som bara sker ”en gång på tusen år”. Den extrema nederbörden var extra intensiv under tre dygn och mängder av regnrekord sattes. På den tredje dagen drog ”syndafloden” utan förvarning in med våldsam kraft i tiomiljonersstaden Zhengzhou. Snabbt fylldes våningsplan under markytan, tunnelbanan och en stor vägtunnel med det inströmmande vattnet. En av myndigheterna smygöppnad damm tros ha en avgörande förklaring till den tragedi som det ledde till. Hundratals befaras döda i en enda stor vägtunnel, som fylldes till taket ”på bara några få minuter”.

Den 17 juli drabbades Kinas norra och centrala delar av ett historiskt ösregn som sedan skulle pågå under flera dygn. Ovädret resulterade i enorma översvämningar och flera kollapsade dammar. Hårdast drabbades den kinesiska provinsen Henan som har drygt 94 miljoner invånare, vilket gör den till Kinas tredje folkrikaste provins. I provinshuvudstaden Zhengzhou regnande det 644,6 millimeter under 24 timmar fram till lunchtid (kl.13) den 20 juli, vilket motsvarar drygt ett helt års regn där. Stadens genomsnittliga årliga nederbörd (1981-2010) är enbart 640,9 millimeter, vilket återspeglas i stadsinfrastrukturens låga förmåga att absorbera nederbörd. Under en enda timme mellan klockan 16 och 17 så regnade det 201,9 millimeter. Det krossade alla tiders rekord hos samtliga av Kinas 2 418 väderstationer, där tidigare högsta uppmätta regn på en timme var 168,3 millimeter. Statsanställda meteorologer erkände att de aldrig sett något liknande och Zhengzhou väderlekstjänst beskrev det som en "syndaflod" som bara beskådas "en gång på tusen år". Andra hårt drabbade städer i Henan-provinsen var Xinxiang och Weihui.

