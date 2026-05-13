Hizbollahs FPV-drönare försvårar Israels framryckning i södra Libanon

Trots att förstapersonsvy-drönare (FPV) under de senaste åren blivit ett av de viktigaste vapnen i Ukraina-kriget tycks den israeliska krigsmakten IDF inte ha haft ett tillräckligt ef­fektivt drönarförsvar på plats inför invasionen av södra Libanon. I flera videoklipp publicerade av Hizbollah syns billiga FPV-drönare med kame­ra och pansarbrytande stridsdel nå sina mål.

I vissa fall handlar det om flera fordon parkerade nära varandra, med soldater runtomkring – ett sce­nario som man numera sällan ser i östra Ukraina, där båda sidor den hårda vägen lärt sig att minimera exponeringen. Hizbollah har dess­utom gått över till fiberoptiskt styrda drönare, vilket gör israelernas avan­cerade elektroniska krigföring verk­ningslös.

Drönarna blir inte bara omöjliga att störa eller hacka, utan också svåra att upptäcka tidigt eftersom de sak­nar elektromagnetisk signatur. Det enda motmedel som visat sig fung­era i Ukraina är fysiska barriärer, vilket bland annat lett till den ryska ”sköldpaddsvagnen” – ett bepansrat fordon modifierat med omfattande extra skydd som improviserade stål­tak, nät och gallerpansar. Även ro­bust gallertak visar sig dock ofta otill­räckligt för att skydda den israeliska invasionsstyrkans stridsfordon.

IDF:s anpassning till Hizbollahs drönarkrig har varit långsam och lett till frustration i Israel.

I slutet av april lyckades en beväp­nad FPV-drönare träffa en israelisk stridsvagn i södra Libanon. Fordonet stod parkerat helt öppet, flankerat av en handfull soldater, när dröna­ren slog ned. Enligt israeliska medie­rapporter höll soldaterna på att re­parera och förbereda den 70–80 ton tunga Merkava Mk.4:an för bärgning när de upptäcktes av en Hizbollah-operatör. Den 19-årige sergeanten Idan Fooks dödades och sex andra soldater skadades. Av dessa blev fyra, inklusive en officer, svårt ska­dade. Händelsen fick stor uppmärk­samhet i Israel.

Vid evakueringen av de skadade samlades över två dussin soldater – återigen helt öppet – för att bära sina kamrater till en helikopter. Men i samma stund som helikoptern var på väg att lyfta slog en ny FPV-drö­nare ned bara några meter från må­let. Endast den kraftiga rotorvinden tycks ha hindrat en ännu värre kata­strof för IDF.

Enligt The Times of Israel blev just dessa attacker symbolen för en up­penbar sårbarhet hos IDF – en bris­tande beredskap för FPV-drönare under Israels invasion i Libanon. Problemet är extra besvärande ef­tersom användningen av fiberoptik­styrda FPV-drönare inte var någon nyhet för IDF. Redan under 2024 började Hizbollah använda meto­den mot israeliska styrkor, vilket fick Ukraina att erbjuda Israel hjälp med att motverka hotet. Erbjudandet be­svarades aldrig.

– Vi fick aldrig något konkret svar, berättade Ukrainas tidigare försvars­minister Oleksii Reznikov när isra­eliska Mako rapporterade om erbju­dandet.

Det var först den 11 april som det israeliska försvarsdepartementets direktorat för forskning och utveck­ling (MAFAT) gick ut med en allmän vädjan om hjälp med att lösa proble­met med FPV-drönare.

”Försvarsdepartementet söker yt­terligare förmågor för att hantera detta hot. Syftet med denna förfrå­gan är att identifiera innovativa och mogna teknologier”, stod det i press­meddelandet.

I skrivande stund tycks den enda tydliga lösningen som IDF har imple­menterat vara att utrusta stridsfor­don med fysiska skydd liknande dem som används i östra Ukraina. Men i en av Hizbollahs senaste drönarvideor kan man se hur en fiberoptik­styrd FPV-drönare flyger rakt in i en Merkava Mk.4-stridsvagn utrustad med ett kraftigt antidrönargaller el­ler nät. Det improviserade skyddet lyckades dock inte stoppa drönaren, som utlöste en kraftig brand – tro­ligtvis genom att detonera fordonets egen ammunition.