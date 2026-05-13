Hela sex israeliska soldater kan ses på en drönarfilm, ståendes helt öppet omkring en stridsvagn i södra Libanon just innan nedslag. Vissa av soldaterna hade troligen transporterats i Merkava Mk.4:an när den havererade. Enligt den officiella rapporten dödades en och ytterligare sex skadades, varav fyra allvarligt, i den framgångsrika FPV-attacken. Stillbild: Hizbollah

Hizbollahs FPV-drönare försvårar Israels framryckning i södra Libanon

  • , 11:26
IRAN-KRIGET
Den militanta shiamuslimska gruppen Hizbollah fortsätter att göra motstånd mot den materiellt överlägsna israeliska framfarten i södra Libanon. Efter en rad framgångsrika motattacker med billiga FPV-drönare söker Israel nu nya metoder för att skydda sin personal och sina fordon.

Trots att förstapersonsvy-drönare (FPV) under de senaste åren blivit ett av de viktigaste vapnen i Ukraina-kriget tycks den israeliska krigsmakten IDF inte ha haft ett tillräckligt ef­fektivt drönarförsvar på plats inför invasionen av södra Libanon. I flera videoklipp publicerade av Hizbollah syns billiga FPV-drönare med kame­ra och pansarbrytande stridsdel nå sina mål.

I vissa fall handlar det om flera fordon parkerade nära varandra, med soldater runtomkring – ett sce­nario som man numera sällan ser i östra Ukraina, där båda sidor den hårda vägen lärt sig att minimera exponeringen. Hizbollah har dess­utom gått över till fiberoptiskt styrda drönare, vilket gör israelernas avan­cerade elektroniska krigföring verk­ningslös.

Drönarna blir inte bara omöjliga att störa eller hacka, utan också svåra att upptäcka tidigt eftersom de sak­nar elektromagnetisk signatur. Det enda motmedel som visat sig fung­era i Ukraina är fysiska barriärer, vilket bland annat lett till den ryska ”sköldpaddsvagnen” – ett bepansrat fordon modifierat med omfattande extra skydd som improviserade stål­tak, nät och gallerpansar. Även ro­bust gallertak visar sig dock ofta otill­räckligt för att skydda den israeliska invasionsstyrkans stridsfordon.

Israel demolerar all bebyggelse – byar och hela städer – i södra Libanon i det uttalade syftet att rensa området från befolkningen, ”som i Gaza”. Hizbollah använder sina drönare för att även angripa de israeliska grävskoporna, som river ned resterna av de byggnader som står kvar efter att ingenjörstrupper sprängt husen. Stillbilder: Hizbollah

 

IDF:s anpassning till Hizbollahs drönarkrig har varit långsam och lett till frustration i Israel.

I slutet av april lyckades en beväp­nad FPV-drönare träffa en israelisk stridsvagn i södra Libanon. Fordonet stod parkerat helt öppet, flankerat av en handfull soldater, när dröna­ren slog ned. Enligt israeliska medie­rapporter höll soldaterna på att re­parera och förbereda den 70–80 ton tunga Merkava Mk.4:an för bärgning när de upptäcktes av en Hizbollah-operatör. Den 19-årige sergeanten Idan Fooks dödades och sex andra soldater skadades. Av dessa blev fyra, inklusive en officer, svårt ska­dade. Händelsen fick stor uppmärk­samhet i Israel.

En israelisk Merkava MK.4-stridsvagn kostar uppemot 7–10 miljoner dollar beroende på utrustning och är den tyngsta i världen på uppemot 80 ton. Det beror delvis på att den är mycket stor och vid sidan av en besättning på fyra även kan transportera uppemot åtta infanterisoldater (det extra personalutrymmet togs ursprungligen fram för att kunna undsätta besättningar från andra vagnar). Trots att IDF utrustat just denna vagn med antidrönargaller har Hizbollah publicerat en video där vagnen slås ut av en fiberoptikstyrd FPV-drönare – ett vapen som kostar några hundra dollar – bestyckad med en pansarvärnsgranat för RPG-7-systemet som först introducerades av Sovjetunionen 1961. Stillbilder: Hizbollah

 

Vid evakueringen av de skadade samlades över två dussin soldater – återigen helt öppet – för att bära sina kamrater till en helikopter. Men i samma stund som helikoptern var på väg att lyfta slog en ny FPV-drö­nare ned bara några meter från må­let. Endast den kraftiga rotorvinden tycks ha hindrat en ännu värre kata­strof för IDF.

Israelisk soldat öppnar eld mot en FPV-drönare, som flyger mot en evakuering av skadade med helikopter i södra Libanon. Drönaren slog ned bara några meter bakom helikoptern, som redan hade lastats. Det verkar som att det är den starka turbulensen från helikoptern som får den att störta cirka 10 meter från soldaterna, snarare än att den blir träffad. Stillbild: IDF

 

Enligt The Times of Israel blev just dessa attacker symbolen för en up­penbar sårbarhet hos IDF – en bris­tande beredskap för FPV-drönare under Israels invasion i Libanon. Problemet är extra besvärande ef­tersom användningen av fiberoptik­styrda FPV-drönare inte var någon nyhet för IDF. Redan under 2024 började Hizbollah använda meto­den mot israeliska styrkor, vilket fick Ukraina att erbjuda Israel hjälp med att motverka hotet. Erbjudandet be­svarades aldrig.

– Vi fick aldrig något konkret svar, berättade Ukrainas tidigare försvars­minister Oleksii Reznikov när isra­eliska Mako rapporterade om erbju­dandet.

Det var först den 11 april som det israeliska försvarsdepartementets direktorat för forskning och utveck­ling (MAFAT) gick ut med en allmän vädjan om hjälp med att lösa proble­met med FPV-drönare.

”Försvarsdepartementet söker yt­terligare förmågor för att hantera detta hot. Syftet med denna förfrå­gan är att identifiera innovativa och mogna teknologier”, stod det i press­meddelandet.

Israelisk militärjeep med improviserat skyddsnät, installerat i syfte att stoppa Hizbollahs drönare. Trots att drönare använts med stor effekt i flera år nu av båda sidor i Ukrainakriget, har IDF varit anmärkningsvärt långsamt att utrusta sina enheter med något skydd mot detta hot, något som nu tas fram i all hast. Stillbild: @Archer83Able på X

 

I skrivande stund tycks den enda tydliga lösningen som IDF har imple­menterat vara att utrusta stridsfor­don med fysiska skydd liknande dem som används i östra Ukraina. Men i en av Hizbollahs senaste drönarvideor kan man se hur en fiberoptik­styrd FPV-drönare flyger rakt in i en Merkava Mk.4-stridsvagn utrustad med ett kraftigt antidrönargaller el­ler nät. Det improviserade skyddet lyckades dock inte stoppa drönaren, som utlöste en kraftig brand – tro­ligtvis genom att detonera fordonets egen ammunition.

En av Hizbollahs vapengömmor som beslagtagits av IDF visar att FPV-drönare bestyckade med pansarbrytande stridsspetsar blivit ett allt viktigare vapen i motståndet mot den israeliska invasionen. Foto: IDF

 

  • , 11:26

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Axel Lundström

maj 13, 2026

Ekonomi

Recensioner

Flykten från dödsskuggans dal
Recensioner
Johannes Berg:

Flykten från dödsskuggans dal

🟠 BOKRECENSION Cregg Lunds bok om sin karriär som framgångsrik programvaruutvecklare släpptes 2024, året innan Epsteinfilerna blev offentliga. I boken berättar Lund om hur hans begåvning tog honom från amerikansk landsbygd till den sociala gräddan av Silicon Valley. Där mötte han något uråldrigt och mordiskt med globala tentakler – som genom en fruktansvärd ritual ville inviga honom till ett liv i dess tjänst.

av Johannes Berg
maj 6, 2026

Kultur

Dalarna – vad Kent Ekeroth och andra bör veta om denna del av konungariket Sverige
Kultur
Sophie Kielbowska:

Dalarna – vad Kent Ekeroth och andra bör veta om denna del av konungariket Sverige

🟠 KULTURKRÖNIKA Inget svenskt landskap har så djupa historiska och kulturella traditioner som Dalarna. Mitt gamla Kopparbergs län (W-län) genomgår rasande förändringar för att anpassa nuvarande Dalarnas län till den nya kreativa destruktionen. När Kent Ekeroth, SD, utnämndes till oppositionsråd i Region Dalarna reagerade lokala vänstermedia, därefter blev det tyst. Man insåg nämligen att såväl Ekeroth som hans familj helt saknade koppling till Dalarna och därmed även kunskaper om detta historiska och för Sverige så viktiga landskap.

av Sophie Kielbowska
maj 5, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen
Historia
Jeanette Eklund:

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

av Jeanette Eklund
april 13, 2026

