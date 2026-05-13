Hizbollahs FPV-drönare försvårar Israels framryckning i södra Libanon

Trots att förstapersonsvy-drönare (FPV) under de senaste åren blivit ett av de viktigaste vapnen i Ukraina-kriget tycks den israeliska krigsmakten IDF inte ha haft ett tillräckligt effektivt drönarförsvar på plats inför invasionen av södra Libanon. I flera videoklipp publicerade av Hizbollah syns billiga FPV-drönare med kamera och pansarbrytande stridsdel nå sina mål.
I vissa fall handlar det om flera fordon parkerade nära varandra, med soldater runtomkring – ett scenario som man numera sällan ser i östra Ukraina, där båda sidor den hårda vägen lärt sig att minimera exponeringen. Hizbollah har dessutom gått över till fiberoptiskt styrda drönare, vilket gör israelernas avancerade elektroniska krigföring verkningslös.
Drönarna blir inte bara omöjliga att störa eller hacka, utan också svåra att upptäcka tidigt eftersom de saknar elektromagnetisk signatur. Det enda motmedel som visat sig fungera i Ukraina är fysiska barriärer, vilket bland annat lett till den ryska ”sköldpaddsvagnen” – ett bepansrat fordon modifierat med omfattande extra skydd som improviserade ståltak, nät och gallerpansar. Även robust gallertak visar sig dock ofta otillräckligt för att skydda den israeliska invasionsstyrkans stridsfordon.
IDF:s anpassning till Hizbollahs drönarkrig har varit långsam och lett till frustration i Israel.
I slutet av april lyckades en beväpnad FPV-drönare träffa en israelisk stridsvagn i södra Libanon. Fordonet stod parkerat helt öppet, flankerat av en handfull soldater, när drönaren slog ned. Enligt israeliska medierapporter höll soldaterna på att reparera och förbereda den 70–80 ton tunga Merkava Mk.4:an för bärgning när de upptäcktes av en Hizbollah-operatör. Den 19-årige sergeanten Idan Fooks dödades och sex andra soldater skadades. Av dessa blev fyra, inklusive en officer, svårt skadade. Händelsen fick stor uppmärksamhet i Israel.
Vid evakueringen av de skadade samlades över två dussin soldater – återigen helt öppet – för att bära sina kamrater till en helikopter. Men i samma stund som helikoptern var på väg att lyfta slog en ny FPV-drönare ned bara några meter från målet. Endast den kraftiga rotorvinden tycks ha hindrat en ännu värre katastrof för IDF.
Enligt The Times of Israel blev just dessa attacker symbolen för en uppenbar sårbarhet hos IDF – en bristande beredskap för FPV-drönare under Israels invasion i Libanon. Problemet är extra besvärande eftersom användningen av fiberoptikstyrda FPV-drönare inte var någon nyhet för IDF. Redan under 2024 började Hizbollah använda metoden mot israeliska styrkor, vilket fick Ukraina att erbjuda Israel hjälp med att motverka hotet. Erbjudandet besvarades aldrig.
– Vi fick aldrig något konkret svar, berättade Ukrainas tidigare försvarsminister Oleksii Reznikov när israeliska Mako rapporterade om erbjudandet.
Det var först den 11 april som det israeliska försvarsdepartementets direktorat för forskning och utveckling (MAFAT) gick ut med en allmän vädjan om hjälp med att lösa problemet med FPV-drönare.
”Försvarsdepartementet söker ytterligare förmågor för att hantera detta hot. Syftet med denna förfrågan är att identifiera innovativa och mogna teknologier”, stod det i pressmeddelandet.
I skrivande stund tycks den enda tydliga lösningen som IDF har implementerat vara att utrusta stridsfordon med fysiska skydd liknande dem som används i östra Ukraina. Men i en av Hizbollahs senaste drönarvideor kan man se hur en fiberoptikstyrd FPV-drönare flyger rakt in i en Merkava Mk.4-stridsvagn utrustad med ett kraftigt antidrönargaller eller nät. Det improviserade skyddet lyckades dock inte stoppa drönaren, som utlöste en kraftig brand – troligtvis genom att detonera fordonets egen ammunition.