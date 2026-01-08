Homosexuell pakistanier våldtog funktionsnedsatt man

En pakistanier, Muhammad Zaighum Bokhari, 43, har dömts av Stockholm tingsrätt för att ha våldtagit en ung heterosexuell man med funktionsnedsättningar på det hotell där pakistaniern arbetade. Bokhari skulle egentligen ha utvisats redan 2012 men lyckades hålla sig kvar i Sverige och fick uppehållstillstånd.

Nu döms han till fängelse i tre och ett halvt år och livstids utvisning – men trots att Migrationsverket angett att det enligt deras bedömning inte föreligger hinder för att utvisa Bokhari, som endast har medborgarskap i sitt hemland Pakistan, är risken att utvisningsbeslutet kommer överklagas och rent av hävas. Detta eftersom den homosexuelle våldtäktsmannen ännu inte sökt asyl – men nu har chansen att göra det på grund av sin sexuella läggning.

Våldtogs på hotellet

Det var i oktober 2024 som en 18-årig man diagnosticerad med Aspergers syndrom och autism skulle gå på en konsert i Stockholm. Han checkade in på Stockholm Classic Hotell på Lundagatan och togs där emot av hotellmanagern, Muhammad Zaighum Bokhari, då 42 år gammal.

Dagen efter när han ätit frukost och skulle checka ut började Bokhari prata med honom och den unge mannen visade då honom bilder från sin hemstad och berättade om sina personliga omständigheter och den mobbing han utsatts för på grund av sina funktionsnedsättningar.

Efter utcheckningen tog Bokhari med honom upp till rummet den unge mannen haft över natten och våldtog honom oralt och analt – trots att han fått veta att mannen var heterosexuell och det uppenbarligen stod klart att han var funktionsnedsatt samt inte intresserad av den äldre pakistaniern.

Efter våldtäkten kontaktade offret sina anhöriga som kom och hämtade honom och det genomfördes en polisanmälan och Bokhari anhölls misstänkt för våldtäkt redan samma dag.

Funktionsnedsättningen gjorde honom till lätt byte

Under den polisutredning som skett framkommer det flera gånger med stor tydlighet att den unge mannens diagnoser inte går att missa. Enligt hans anhöriga är han tillbakadragen och har svårt för sociala kontakter och interagerande med andra människor och att ”det är tydligt för var och en som träffar honom”. Det har styrkts av poliser som varit i kontakt med honom, bland annat en poliskvinna som tog med honom för att han skulle läkarundersökas efter våldtäkten.

Hon berättade att hon direkt märkte att han hade ett avvikande beteende, att det var svårt att få kontakt med honom och att kommunicera i tal.

Under polisförhör med den unge mannen framkommer att han kunnat återberätta detaljer med en ”osedvanlig detaljrikedom” där han återgett exakta beskrivningar av miljöer och delar av händelseförloppet samtidigt som han i andra avseenden haft svårt att förklara hur han kände över det som skett. Han har kunnat berätta detaljerat om hur han fått ont och svårt att andas när pakistaniern höll fast honom med sin arm om hans hals, samt hur pakistaniern sagt saker som ”I am your daddy” under våldtäkten. Men även hur han tydligt förklarat att han inte är homosexuell när den äldre mannen sagt att han var bög och frågade om den unge mannen även var det.

Bokhari å sin sida hävdade att det varit den funktionsnedsatte mannen som varit drivande i sexet, trots att vittnesuppgifter visar att offret var ”obekväm, stel, tyst och frusen” när han utsattes för sexuella handlingar redan innan våldtäkten. Under våldtäkten förblev offret passivt och sade flera gånger nej till handlingarna men gjorde inget fysiskt motstånd. Enligt offret var han rädd och kände att han inte kunde komma därifrån – men var samtidigt mentalt inkapabel att stoppa pakistaniern.