Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Hotell Classic Stockholm där pakistaniern arbetade som manager och våldtog sitt offer. Foto: X

Homosexuell pakistanier våldtog funktionsnedsatt man

  • , 21:04
BROTT OCH STRAFF
En homosexuell invandrare från Pakistan har dömts till fängelse och livstids utvisning för våldtäkten av en funktionsnedsatt ung heterosexuell svensk man på ett hotell i Stockholm förra året. Men risken är stor att pakistaniern, som skulle utvisats redan 2012, ännu en gång lyckas stanna kvar i Sverige.

En pakistanier, Muhammad Zaighum Bokhari, 43, har dömts av Stockholm tingsrätt för att ha våldtagit en ung heterosexuell man med funktionsnedsättningar på det hotell där pakistaniern arbetade. Bokhari skulle egentligen ha utvisats redan 2012 men lyckades hålla sig kvar i Sverige och fick uppehållstillstånd.

Nu döms han till fängelse i tre och ett halvt år och livstids utvisning – men trots att Migrationsverket angett att det enligt deras bedömning inte föreligger hinder för att utvisa Bokhari, som endast har medborgarskap i sitt hemland Pakistan, är risken att utvisningsbeslutet kommer överklagas och rent av hävas. Detta eftersom den homosexuelle våldtäktsmannen ännu inte sökt asyl – men nu har chansen att göra det på grund av sin sexuella läggning.

Våldtogs på hotellet

Det var i ett rum likt detta där den unge mannen utsattes för orala och anala våldtäkter av pakistaniern. Foto: X

Det var i oktober 2024 som en 18-årig man diagnosticerad med Aspergers syndrom och autism skulle gå på en konsert i Stockholm. Han checkade in på Stockholm Classic Hotell på Lundagatan och togs där emot av hotellmanagern, Muhammad Zaighum Bokhari, då 42 år gammal.

Dagen efter när han ätit frukost och skulle checka ut började Bokhari prata med honom och den unge mannen visade då honom bilder från sin hemstad och berättade om sina personliga omständigheter och den mobbing han utsatts för på grund av sina funktionsnedsättningar.

Efter utcheckningen tog Bokhari med honom upp till rummet den unge mannen haft över natten och våldtog honom oralt och analt – trots att han fått veta att mannen var heterosexuell och det uppenbarligen stod klart att han var funktionsnedsatt samt inte intresserad av den äldre pakistaniern.

Efter våldtäkten kontaktade offret sina anhöriga som kom och hämtade honom och det genomfördes en polisanmälan och Bokhari anhölls misstänkt för våldtäkt redan samma dag.

Funktionsnedsättningen gjorde honom till lätt byte

Under den polisutredning som skett framkommer det flera gånger med stor tydlighet att den unge mannens diagnoser inte går att missa. Enligt hans anhöriga är han tillbakadragen och har svårt för sociala kontakter och interagerande med andra människor och att ”det är tydligt för var och en som träffar honom”. Det har styrkts av poliser som varit i kontakt med honom, bland annat en poliskvinna som tog med honom för att han skulle läkarundersökas efter våldtäkten.

Hon berättade att hon direkt märkte att han hade ett avvikande beteende, att det var svårt att få kontakt med honom och att kommunicera i tal.

Under polisförhör med den unge mannen framkommer att han kunnat återberätta detaljer med en ”osedvanlig detaljrikedom” där han återgett exakta beskrivningar av miljöer och delar av händelseförloppet samtidigt som han i andra avseenden haft svårt att förklara hur han kände över det som skett. Han har kunnat berätta detaljerat om hur han fått ont och svårt att andas när pakistaniern höll fast honom med sin arm om hans hals, samt hur pakistaniern sagt saker som ”I am your daddy” under våldtäkten. Men även hur han tydligt förklarat att han inte är homosexuell när den äldre mannen sagt att han var bög och frågade om den unge mannen även var det.

Bokhari å sin sida hävdade att det varit den funktionsnedsatte mannen som varit drivande i sexet, trots att vittnesuppgifter visar att offret var ”obekväm, stel, tyst och frusen” när han utsattes för sexuella handlingar redan innan våldtäkten. Under våldtäkten förblev offret passivt och sade flera gånger nej till handlingarna men gjorde inget fysiskt motstånd. Enligt offret var han rädd och kände att han inte kunde komma därifrån – men var samtidigt mentalt inkapabel att stoppa pakistaniern.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 21:04

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Karl Björkman

januari 8, 2026

Relaterat

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT24web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Hon misshandlade svensk man – får nu statliga bidrag för att ”forska” om rasism
SD-toppen om vänsterextremisterna som vandaliserade Nick Alinias hem: ”Demokratihatande pajasar”
Jimmie Åkesson: ”Vårt land är lite mer svenskt än förra julen”

Free West Media

Danish Farmers Raise Alarm About Climate Feed Additive Bovaer
2026 Starts with Chaos in Germany
The Peace President Goes to War

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.