Hovrätten sänker straff för tortyrrånare

Det var den 22 augusti förra året som en förbipasserande slog larm till SOS då denne vid sin morgonpromenad runt niotiden på morgonen stötte på två grovt misshandlade pojkar vid Solna kyrka och ringde polisen. De svenska pojkarna, 15 och 16 år gamla, hade varit på väg hem från en fest och då hade två invandrarmän tagit kontakt med dem och försökt sälja droger till dem. När pojkarna tackade nej blev de knivhotade och tvingades följa med in på kyrkogården där pojkarna utsattes för upprepade och allt mer sadistiska brott vilket kom att få stor uppmärksamhet av allmänheten och som Nya Tider rapporterat om.

Medan massmedierna försökte tysta ner att det rörde sig om ett svenskfientligt brott begått av invandrare riktat mot etniska svenskar, likt så många andra förnedringsrån, kunde Nya Tider snabbt avslöja att gärningsmännen var de flerfaldigt brottsdömda Ali Jahani Asl, 21 och Mohamed-Amin El Hani, 18.

I Solna tingsrätt fick de båda gärningsmännen, med svenska mått mätt, relativt hårda straff. Ali dömdes till nio års fängelse och Ali till fem och ett halvt års fängelse. Domen överklagades dock och hovrätten tog upp målet. Medan hovrätten i stort höll med om tingsrättens dom valde man att ändra en punkt och sänkte straffet för Ali med ett halvår. Motiveringen är att ett annat rån, som genomfördes med pistol, har ett något lägre straffvärde än vad tingsrätten bedömde det som.

Tortyrnatt fylld av sadism

Polisutredningen från fallet visade att de svenska pojkarna hade tvingats in på kyrkogården vid kyrkan under knivhot av Ali och Mohamed. De blev därefter knivhuggna i benen för att förhindra att de skulle kunna fly, kläddes av, bands och förnedrades, brändes med tändare och en av dem våldtogs av invandrarmännen samt blev urinerad på under den nio timmar långa skräcknatten. Vid ett tillfälle under natten skall de två pojkarna ha motats ner i varsin grop och börjat begravas levande och fruktade att de skulle mördas av de bestialiska invandrarmännen.