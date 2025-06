Hur ett spionprogram komprometterade syriska armén

Den syriska arméns misslyckande med att slå tillbaka en mindre attack mot Aleppo i december, något som slutligen kulminerade i Bashar al-Assads regims kollaps, är fortfarande oförklarad.

Oppositionens militära styrka och dess användning av drönare var utan tvekan bidragande faktorer, men det var knappast tillräckligt. Den syriska armén hade tidigare återtagit stora delar av territoriet från rebellstyrkorna. Sommaren 2024 kontrollerade Assads regering två tredjedelar av landet. Det plötsliga sammanbrottet och de konventionella förklaringarna bakom den motsäger vad som utspelade sig under ytan av den militära händelsen själv.

En bidragande faktor skulle kunna vara en mobilapplikation, som distribuerades i tysthet bland syriska officerare via en Telegram-kanal. I själva verket var appen en noggrant planterad fälla, den första salvan i ett dolt cyberkrig – kanske ett av de första i sitt slag mot en modern armé.

Vem orkestrerade cyberattacken och i vilket syfte?

Svaren kan peka på aktörer inom själva konflikten – fraktioner av den syriska oppositionen, regionala eller internationella underrättelsetjänster eller andra, ännu osynliga krafter. I vilket fall som helst måste attacken förstås i sitt fulla politiska och militära sammanhang.

I februari 2020 bidrog en mobiltelefon som en syrisk soldat lämnat kvar i ett rysktillverkat Pantsir-S1 luftvärnsfordon till att förvandla hela fordonet till ett eldklot. Israeliska styrkor spårade telefonens signal, lokaliserade fordonets position och inledde ett snabbt luftangrepp som slog ut luftvärnsfordonet innan det hann reagera. Incidenten, som avslöjades av Valery Slugin, chefsdesignern bakom Pantsir-systemet, i en intervju med den ryska nyhetsbyrån TASS, visade hur en enda mobiltelefon kan utlösa en katastrof, oavsett om det är avsiktligt eller av ren okunnighet.

Konsekvenserna blev förödande: Kritisk utrustning och personal gick förlorade vid en tidpunkt då syriska armén minst av allt hade råd med det. Den ansvarige soldaten – en överlevande från den israeliska attacken – kan ha varit en informatör eller en rekryterad agent eller, mer troligt, inte haft någon aning om den skada han hade orsakat. Enligt Slugin borde all kommunikationsutrustning, som telefoner eller radioapparater, ha stängts av under operationen, och enhetens gruppering ändrats omedelbart efter att missilerna avfyrats för att undvika upptäckt. Detta är standardsäkerhetsprotokoll för artilleri och luftvärn. Men den syriska besättningens misslyckande att efterleva dem förvandlade en vanlig telefon till en fyrbåk, en markör som ledde fiendens anfall direkt mot sitt mål.

Enligt normal militär logik borde de syriska myndigheterna ha inlett en fullständig utredning efter att Pantsir-systemet förstörts – genom att förbjuda mobiltelefoner inom leden eller genom att utforma motåtgärder för att hindra dem från att bli ambulerande målindikatorer. Men så blev det aldrig. Den syriska armén, den här gången och många gånger senare, betedde sig med samma ödesdigra ansvarslöshet – och betalade dyrt för det.

Det som var mest slående efter händelserna den 27 november och Aleppos fall till oppositionen var hur plötsligt den syriska armén upphörde att slåss. De flesta enheter såg bara på när oppositionsstyrkorna ryckte fram och gjorde inte mycket mer än sporadiskt motstånd tills rebellerna nådde utkanten av Damaskus på morgonen den 8 december. På landsbygden, i Idlib och Aleppo, svepte oppositionsstyrkor förbi dussintals ställningar som tillhörde brigaderna i 25:e och 30:e divisionerna, liksom små utposter i kuperad terräng. De tillryggalade mer än 40 mil på bara 48 timmar.

Vid det laget var den syriska armén en skugga av sitt forna jag. Efter ett decennium av malande krigföring, kännetecknad av tiotusentals förluster och oersättliga materiella och moraliska förluster, fanns det inte mycket kvar för att kraftsamla. Åratal av konflikter hade lämnat styrkorna drabbade inte bara av nederlag på slagfältet, utan av en mer försåtlig kollaps inifrån: Det syriska pundets fria fall, från 50 pund mot dollarn 2011 till 15 000 pund 2023, hade förvandlat soldaternas och officerarnas löner till ett grymt skämt – knappt 20 dollar i månaden. Många kämpade inte längre för ”landet och ledaren”, utan helt enkelt för att överleva. Transportkostnaderna hade fördubblats; Lönen för en högt uppsatt officer räckte inte längre till för att försörja en familj. En officer från 47:e regementet uppgav att de ofta bara fick hälften av sina planerade måltider, som bestod av hälften rå, olagad mat. I många förband åt ett privilegierat fåtal officerare middag för sig själva, vilket skapade förbittring bland de meniga.

Utöver den ekonomiska kollapsen, som delvis förvärrades av västerländska sanktioner, hade Syrien redan 2018 sjunkit ner i en djup militär och politisk stagnation. Fronterna blev förlamade. Moralen sjönk. Befälen tog upp smuggling av fenetyllin och flyktingar. Under tiden klamrade sig regimen envist fast vid makten och avvisade till och med de mest pragmatiska lösningarna, oavsett om de erbjöds av gårdagens fiender bland arabstaterna, av Turkiet eller av västvärlden.

Stagnationen och den kvävande känslan av en utmätt framtid födde en grotesk form av entreprenörskap inom armén. Officerare och soldater fokuserade inte längre på militära uppgifter; De letade efter varje tillfälle som kunde hålla dem flytande. Utan att överdriva handlade de med vad som helst bara för att livnära sig själva.

Föreställ dig en armé där officerare säljer resterna av gamla brödransoner avsedda för deras män. Där högre officerare köper solpaneler och hyr ut laddningstjänster till soldater som desperat vill lysa upp sina skyddsrum eller ladda sina telefoner. Det verkar som om de som tänkte utnyttja situationen som vapen visste exakt hur det låg till – och vad de kunde utnyttja det för.

I början av sommaren 2024, månader innan oppositionen inledde Operation Deterrence of Aggression, började en mobilapplikation cirkulera bland en grupp syriska arméofficerare. Den bar ett oskyldigt namn: STFD-686, en bokstavssträng som står för Syria Trust for Development.

För syrierna var Syria Trust for Development en välbekant institution: En humanitär organisation som erbjöd materiell hjälp och tjänster, under överinseende av Asma al-Assad, president Bashars al-Assads fru. Organisationen hade aldrig inkräktat på den militära sfären. Ingen av de officerare eller källor som intervjuats har kunnat förklara hur appen hamnade i arméns händer. De mest sannolika förklaringarna pekar på en maskopi av komprometterade officerare – eller ett sofistikerat bedrägeri.

Det som gav appen dess trovärdighet var att dess namn och information som var offentligt tillgänglig. För att öka dess aura av autenticitet och för att kontrollera dess spridning distribuerades appen exklusivt via en Telegram-kanal som också bar namnet Syria Trust for Development, som fanns på plattformen men som saknade formell verifiering. Appen, som marknadsfördes som ett initiativ som personligen stöddes av presidentens fru, slapp närmare granskning: Eftersom hennes namn var associerat med appen var det få som ifrågasatte dess legitimitet eller de ekonomiska löften som den lockade dem med.

STFD-686-appen var väldigt enkel att använda. Den erbjöd ett löfte om ekonomiskt stöd och krävde bara att offret fyllde i några få personliga uppgifter. Den ställde oskyldiga frågor: ”Vilken typ av hjälp förväntar du dig?” och ”Berätta mer om din ekonomiska situation”.

Det förväntade resultatet var klart: Ekonomisk hjälp. I gengäld hävdades att användarna skulle få månatliga kontantöverföringar på cirka 400 000 syriska pund – ungefär 40 dollar på den tiden – som skulle skickas anonymt via lokala penningöverföringsföretag. Att skicka små summor inom Syrien, oavsett om det var under verkliga eller fiktiva namn, krävde inget mer än ett telefonnummer, och den svarta marknaden kryllade av mellanhänder som var redo att underlätta sådana överföringar.

När appen hade laddats ner öppnade den ett enkelt webbgränssnitt inbäddat i applikationen, som omdirigerade användare till externa webbplatser. Sajterna, syr1.store och syr1.online, efterliknade den officiella domänen för Syria Trust (syriatrust.sy). Användningen av “syr1”, en förkortning av Syrien, i domännamnet verkade rimlig nog, och få användare brydde sig särskilt mycket. I det här fallet ägnades ingen särskild uppmärksamhet åt URL:en. Den antogs helt enkelt vara pålitligt.

För att få tillgång till förmånerna ombads användarna att skicka in en rad till synes oskyldiga uppgifter: fullständigt namn, hustruns namn, antal barn, plats och födelsedatum. Men frågorna eskalerade snabbt till mer riskabla ämnen: användarens telefonnummer, militär rang och exakt tjänstgöringsplats ner till kåren, divisionen, brigaden och bataljonen.

Att kunna bestämma officerarnas rang gjorde det möjligt för appens operatörer att identifiera personer i känsliga positioner, såsom bataljonschefer och kommunikationsofficerare, samtidigt som de kände till deras exakta tjänstgöringsplats, vilket gjorde det möjligt att konstruera livekartor över styrkornas placeringar. Det gav operatörerna bakom appen och webbplatsen möjlighet att kartlägga både befästningar och luckor i den syriska arméns försvarslinjer.

Enligt en analys av en syrisk mjukvaruingenjör var det som officerarna avfärdade som ett tråkigt frågeformulär i själva verket ett datainmatningsformulär för militära algoritmer, som förvandlade deras telefoner till spårningsutrustning som genererade mycket exakta slagfältskartor. ”Majoriteten av officerarna ignorerade ofta säkerhetsprotokollen”, sade ingenjören. ”Jag tvivlar på att någon av dem insåg att bakom dessa oskyldiga frågeformulär gillrades fällor för dem.” Han tillade att även om spionagemekanismen tekniskt sett är gammal, är den fortfarande förödande effektiv, särskilt med tanke på den utbredda okunnigheten om cyberkrigföring inom den syriska armén.

Längst ner på applikationens webbsida låg en annan fälla och väntade: en inbäddad Facebook-kontaktlänk. Den här gången skickades användarens inloggningsuppgifter till sociala medier direkt till en fjärrserver, vilket i tysthet stal åtkomst till personliga konton. Om offret på något sätt undkom den första snaran fanns det en god chans att de skulle falla i den andra.

Efter att ha samlat in grundläggande information genom de inbäddade phishing-länkarna gick attacken vidare till sitt andra steg: att distribuera SpyMax, ett av de mest populära Android-övervakningsverktygen. SpyMax är en avancerad version av SpyNote, ökänd på den svarta marknaden, och distribueras vanligtvis via skadliga APK-filer (filer designade för att installera mobilappar på Android-telefoner). Avgörande är att SpyMax inte kräver root-åtkomst (den högsta nivån av åtkomst till telefonens operativsystem) för att fungera, vilket gör det farligt lätt för angripare att infektera telefoner. Medan originalversioner av programvaran säljs för cirka 500 dollar, är hackade versioner också fritt tillgängliga. I det här fallet planterades spionprogrammet via samma Telegram-kanal som distribuerade den falska Syria Trust-appen och installerades på officerarnas telefoner under sken av en legitim applikation.