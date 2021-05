Hur förbereder man sig för en sannolik kommande inflation och matbrist?

VÄXTHUS eller drivhus är en byggnad av ett genomskinligt material som släpper in solljus men som hindrar värmen från att slippa ut. På så sätt skapas ett artificiellt klimat som tillåter odlandet av växter som normalt inte skulle trivas på den platsen. För svensk del innebär det främst att man kan skydda växter från kyla och därmed odla under en längre del av året. Växthus behöver inte vara små fristående byggnader i trädgården, utan kan med fördel byggas ihop med befintliga byggnader, så länge det tillåter tillräckligt mycket solljus. De kan byggas i många olika storlekar och former, beroende på hur det ser ut på plats och vilka resurser man har. Med en större ihopbyggd konstruktion kan man odla mycket inpå husknuten och få en klimatzon i trädgården som på mer södra breddgrader. Medan det tidigare var kuriosa att kunna skapa ett klimat liknande det i till exempel Spanien, så kan det i en snar framtid handla om överlevnad – om att återskapa ett tidigare svenskt klimat. Foto: EFFECT