Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Små patienter. I USA är terapi för och medicinering av barn stor business, men även i Sverige är det många barn som tvingas ta olika beteendemediciner. Foto: Seattle Childrens

Hur kommer barn att må om man försöker totalstyra deras själsliv?

  • , 17:09
BOKRECENSION
Nuförtiden är ju allt produkter och konsumtion. Så barnen har också blivit produkter. Om man tycker att de inte motsvarar förväntningarna måste det ju vara något fel på dem, så man skickar dem på reparation. Detta innebär terapi, och ofta med medicinering. Boken Terapisamhällets barn skildrar den nutida terapiepidemin ur ett amerikanskt perspektiv, men mycket av det som tas upp är även tillämpligt för Sverige, fast kanske i lite andra former. Boken är också ett hårt angrepp på den kulturradikala förstörelsen av barnuppfostran i allmänhet i västerlandet.

I början av boken skriver författaren Abigail Sh­rieratt att 42 procent av amerikanska ungdomar har någon psykiatrisk diagnos. Vanliga diagnoser är ADHD och ångestsyndrom, men det finns många andra. Hon skriver: ”Terapi som fungerar för vux­na får sin kraft genom att patienten tror på proces­sen”. När det gäller barn har ju de tvingats till terapin, ofta av föräldrarna. Hon intervjuar en terapeut, Camilo Ortiz, som behandlar föräldrarna, inte barnet, för att få barnet att må bättre. Det är ju de som har överfört sin oro och ångest till barnet.

Skolan som vårdinstitution

Terapisamhällets barn av Abigail Shrier. Karneval förlag, 2025, 288 sidor. Översättning: Johanna Holmberg. Originalets titel: Bad Therapy: Why the Kids Aren’t Growing Up

Skolorna i USA tillämpar ”socioemotionellt lärande”. Det kan innebära att skoldagen börjar med att läraren frågar barnen vad de är ledsna över just nu, och sedan berät­tar barnen inför hela klassen om problem i familjen, nå­got som ju borde förbli privat in­formation. Det är ett enormt fokus på känslor, men när man tänker efter inser man ju att det inte är så lätt att tala om vilka känslor som är bra och vilka som är dåliga. Att alla ska gå i te­rapi verkar ha ut­vecklats till något slags socialt kon­trollverktyg; sko­lor, vården och samhälle ska ha tillgång till barnens inre. Kraven på att barnen ska dela med sig av alla sina känslor, och sina problem och trau­man, har tydligen vuxit ihop med själva undervisningen.

Så här långt in i läsningen gör jag reflektionen att mycket av det som Shrier skildrar från amerikanska sko­lor påminner om marxistiska metoder för att bryta ned familjens och individens integritet, en kommunistisk metod som spred sig till svenska skolor redan på sjuttio­talet. Det ska inte finnas något privat, det ska inte finnas några egna, unika tankar. Relationen till staten är den enda relation vi ska ha, och så förstås, relationen till vår terapeut.

Traumafokus kan förvärra hur barnen mår

I kapitel sex, ”Traumakungarna”, handlar det om barn­domstrauman och förträngda minnen, något som ju har dominerat mycket av modern psykologisk diskurs och fått skulden för i stort sett allt. Jag kommer att tänka på Quick-fallet, då övertro på förträngda minnen ledde till åtta felaktiga morddomar, som sedan revs upp. Shrier talar med diverse forskare, och kommer fram till att det inte finns några belägg för att traumaminnen lagras i kroppen, som det ofta hävdas. Att skylla alla svårigheter att hantera vuxenlivet på våra barndomsminnen är både ogrundat i sig, och improduktivt för att nå bättre mående.

Abigail Shrier skildrar vidare i boken hur amerikan­ska skolbarn bombarderas med enkäter om hur de mår, hur deras familj fungerar, vilken sexuell läggning de har, om de har funderat på självmord, och så vidare. Det man egentligen signalerar till barnen är ju att de inte har nå­gon integritet alls.

Shrier kontaktar den kände konservative debattören Jordan Petersen och frågar honom hur han ser på detta, han har ju engagerat sig i att ge unga livsråd. Han säger ungefär att ju mer man pratar om själsligt lidande med ett barn, desto värre mår barnet.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 17:09

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Hans-Olof Andersson

augusti 18, 2025

Relaterat

Lärt om Sveriges sagotid

Lärt om Sveriges sagotid

av Simon O Pettersson
juni 5, 2025

🟠 BOKRECENSION Magnus Stenlund har utkommit med en ny roman, fantasyromanen Den Rasande. Romanen, som utspelar sig i Sverige under folkvandringstid, kan väcka nytt intresse för den mytomspunna sagotid där historien om det svenska folket började formuleras.

Ett folkrättsbrott att gå vilse i

Ett folkrättsbrott att gå vilse i

av Johannes Berg
mars 24, 2025

🟠 BOKRECENSION Gunnar Sandelin är journalist med bakgrund på Sveriges televisions nyhetsprogram Rapport och Aktuellt. Han har på nära håll fått se hur allmänheten duperats, en påtvingad politisk korrekthet som till slut gjorde att han inte ville arbeta kvar. Nu är han aktuell med boken Den stora omvandlingen, där han tar ett brett grepp över Sveriges utveckling till mångkulturellt u-land och möjliga framtidsutsikter. Det syns att han kan det journalistiska hantverket: historiska dokument blandas med myndigheternas statistik och intervjuer från de som var med.

Läs även:

Moberg berättar svenska folkets historia

Moberg berättar svenska folkets historia

av Simon O Pettersson
juni 30, 2025

🟠 BOKRECENSION Vilhelm Moberg är numera bekant framför allt för sina böcker om utvandringen till Amerika. En nyutgåva av hans historieverk fäster dock uppmärksamheten på en annan del av hans gärning: historikern Moberg. Det är ett mycket läsvärt och välskrivet, men samtidigt inte oproblematiskt, verk.

Lärt om Sveriges sagotid

Lärt om Sveriges sagotid

av Simon O Pettersson
juni 5, 2025

🟠 BOKRECENSION Magnus Stenlund har utkommit med en ny roman, fantasyromanen Den Rasande. Romanen, som utspelar sig i Sverige under folkvandringstid, kan väcka nytt intresse för den mytomspunna sagotid där historien om det svenska folket började formuleras.

Spanska inbördeskriget i svensk utgåva – bättre än Beevor

Spanska inbördeskriget i svensk utgåva – bättre än Beevor

av Lennart Svensson
maj 8, 2025

🟠 BOKRECENSION De flesta svenska högerradikaler är protestanter. Och ser historiskt Spanien, en av katolicismens högborgar, som alltifrån fiende till likgiltig makt. Så det spanska inbördeskriget, som nog hade ”högerradikalism” i det ena lägret, i Francosidan som stred för tronen och altaret, lockar inte svenska högerradikaler i gemen. Men trots det kan spanska inbördeskriget vara värt att studera. En nyutkommen bok föranleder Nya Tiders recensent att bege sig till det soliga Spanien under dess blodiga 1930-tal.

Bok: Nato, ett redskap för USA:s aggressioner

Bok: Nato, ett redskap för USA:s aggressioner

av Hans-Olof Andersson
april 22, 2025

🟠 BOKRECENSION Om det var rätt av Sverige att gå med i Nato kommer vi kanske att veta någon gång långt in i framtiden. Men det är bra om vi förstår vad det är vi gått med i. Om du då bara lyssnar på den vanliga mainstream-mediapropagandan kommer du definitivt att bli lurad, det är ju deras hela affärsidé. Läs istället denna bok, den är snabbläst men innehåller en faktarik kritisk analys av världens överlägset starkaste militärallians.

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Hur kommer barn att må om man försöker totalstyra deras själsliv?
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Hur kommer barn att må om man försöker totalstyra deras själsliv?

🟠 BOKRECENSION Nuförtiden är ju allt produkter och konsumtion. Så barnen har också blivit produkter. Om man tycker att de inte motsvarar förväntningarna måste det ju vara något fel på dem, så man skickar dem på reparation. Detta innebär terapi, och ofta med medicinering. Boken Terapisamhällets barn skildrar den nutida terapiepidemin ur ett amerikanskt perspektiv, men mycket av det som tas upp är även tillämpligt för Sverige, fast kanske i lite andra former. Boken är också ett hårt angrepp på den kulturradikala förstörelsen av barnuppfostran i allmänhet i västerlandet.

av Hans-Olof Andersson
augusti 18, 2025

Kultur

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?
Kultur
Johannes Berg:

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?

🟠 KULTUR Satan är inte så dum längre. Mediala kampanjer mot honom tillhör det förflutna. Nu omfamnas mörkrets furste i populärkulturen, men samtidigt börjar Gud kliva fram ur kulisserna. Djävulsrock omfamnar vissa, en del ser det som en protest eller cynism, andra en genuin livsåskådning. För åter andra väntar Jesus på andra sidan.

av Johannes Berg
juli 30, 2025
Det Konstmuseet inte vill se
Kultur
Johannes Berg:

Det Konstmuseet inte vill se

🟠 KULTUR Konst kan, som vi vet, ha flera lager av betydelser. I fallet med Dick Bengtsson blir det lite extra avancerat. Faktiskt så pass avancerat att galleriet som ställer ut honom censurerar hans konst. Och inte nog med det. En samtida konstnär som säger att hon kan prata med de döda citerar honom från andra sidan, och aktivistiska kulturprofiler tillskriver honom ideal han aldrig ställt sig bakom. En besynnerlig gravskändning av ett unikt konstnärskap pågår i Stockholm fram till mitten av september.

av Johannes Berg
juni 8, 2025

Vetenskap och teknik

Jättevargen ylar igen
Utrikes
Karl Björkman:

Jättevargen ylar igen

🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.

av Karl Björkman
juni 6, 2025

Reportage

Historia

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT15web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.