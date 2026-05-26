Initiativet innebär att små gårdar i Bretagne nu kan bli ekonomiskt bärkraftiga. Foto: Pixabay

I Bretagne köper lokalbefolkningen mark för ekologiska bönder

  22:34
UTRIKES
I Bretagne, i nordvästra Frankrike, har det bildats en medborgarrörelse mot koncentrationen av jordbruksmark till industriella storjordbruk. I stället satsar initiativet nu till att köpa in mark och sedan arrendera ut den till ekologiska bönder.

Man tänker inte nödvändigtvis på det när man kör förbi, men jordbruksmark kan lätt byta ägare. En granne som vill utöka sin gård, en investerare som vill placera sina pengar, och ännu ett jordbruk försvinner. Bill Gates är ett tydligt exempel på en sådan investerare. Nu vill boende i Bretagne motverka detta och bevara mångfald och småskalighet. I en artikel i ekologitidningen Reporterre beskrivs hur lokalbefolkningen går samman för att köpa jordbruksmark och sedan arrendera ut den med ett tydligt villkor: att starta ett ekologiskt jordbruk. Deras motto är kort och gott: ”Det vi vill är att hjälpa.”

Frankrike hade 389 000 gårdar 2020, cirka 100 000 färre än 2010. Samtidigt har den genomsnittliga ytan på gårdarna nått 69 hektar, en ökning med 25 procent på tio år, enligt data sammanställda av organisationen Terre de Liens baserade på jordbruksfolkräkningen. Färre gårdar, större, dyrare och svårare att föra vidare över generationer. Precis som i Sverige är den enskilde bonden som äger sina förfäders gård på utdöende.

Tillgång till mark har blivit ett av de största hindren för nya bönder. Även om genomsnittspriset på jordbruksmark i Frankrike är lägre än i många andra europeiska länder, är det en hög tröskel för unga bönder som vill etablera sig, särskilt för grönsaksodling, extensiv boskapsskötsel eller ekologiskt blandjordbruk. 2024 såldes mark för i genomsnitt 6 400 euro per hektar, en årlig ökning med 3,2 procent, enligt Fédération nationale des Safer (En Safer är ett franskt markutvecklings- och landsbygdsetableringsföretag som drivs utan vinstintresse). För ett jordbruksprojekt stiger alltså räkningen snabbt. Även innan man ens har sått ett frö måste man ibland skuldsätta sig över öronen.

Det är här som medborgarkollektiven kommer in. De köper inte för att spekulera, utan för att frigöra marken från den konventionella marknaden. Modellen liknar den som Terre de Liens har stöttat i tjugo år, som använder privatpersoners besparingar för att skydda jordbruksmark och stödja ekologiska odlingsanläggningar. I en rapport publicerad tillsammans med olika Safer skriver man att dessa projekt bygger på flera pelare, inklusive markbevarande, etablering av ekologiska bönder och medborgarmobilisering. Detta samarbete mellan Terre de Liens och Safer-bolagen har gjort det möjligt att etablera 240 gårdar på sammanlagt nästan 7 000 hektar i ekologiskt jordbruk eller under utveckling fram till den 31 december 2023. Detta utgjorde två tredjedelar av de 352 gårdar som fick stöd. Bakom dessa siffror finns räddade fruktträdgårdar, boskapsgårdar som har kunnat gå i arv och odlingsmark som inte blir övervuxen eller används för industribyggnader.

Denna lösning ersätter inte en ambitiös jordbrukspolitik eller bättre ersättning till producenterna, men den förvandlar marken till en konkret nyttofaktor snarare än en ekonomisk tillgång.

Filip Johansson

maj 26, 2026

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
