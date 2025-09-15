Förlagsbutiken
Klimatnödläge har enligt uppgift utropats i 2 366 administrativa områden i 40 länder med en sammanlagd befolkning på över en miljard invånare. Detta uppger hemsidan www.climateemergencydeclaration.org den 24 mars 2025. Foto: Reset Digital for Good

I de blindas rike

  • , 23:57
DEBATT
Staffan Mörner, som skrivit boken Borde man oroa sig för klimathotet? (2020), bemöter i denna debattartikel musikmakaren Anders Nilssons inlägg på Substack om klimathotet, och summerar samtidigt på ett övergripande sätt sina slutsatser i frågan.

I de blindas rike är den enögde kung, säger ordspråket. Men det är uppenbart att det i stället är Platons grottliknelse i dialo­gen ”Staten” som kommer när­mare sanningen. I den blindes rike betraktas nämligen den seende som en idiot eller lurendrejare.

I ett inlägg på Substack om att Vattenfall engagerat Hollywoodkän­disen Samuel L. Jackson för att pro­pagera för havsbaserad vindkraft kallar musikmakaren Anders Nilsson tvärsäkert de som är skeptiska till det politiska klimatnarrativet för ”höger-grifters”, konspirationsteoretiker och klimatförnekare – det senare en benämning avsedd att associera till förintelseförnekare. Han tror att det är ett hårt slag för dessa ”foliehattar” att ännu en populärkulturell ikon tar politiskt korrekt ställning. Men han känner förstås inte till de högt kvali­ficerade klimatforskare som på goda vetenskapliga grunder ifrågasätter att det skulle råda ett klimatnödläge på grund av människans utsläpp av koldioxid: Richard Lindzen, Judith Curry, John Christy, Roy Spencer och många andra, varav flera är rådgi­vare till Donald Trump. Nilsson har inte heller läst den svenske profes­sorn i dynamisk meteorologi Lennart Bengtssons bok. Han vet förstås inte heller att det är temperaturen som förändras först, och koldioxidhalten därefter. En orsak kommer väl alltid före sin effekt, inte efter? Och det är välkänt att varmare hav gasar ut kol­dioxid.

Korallblekning har inget med havsförsurning att göra och beror inte heller på varmare hav, utan är ytliga korallers överlevnadsmekanism mot stark solstrålning. Data från Stora barriärrevet visar inget samband alls mellan korallblekning och vare sig koldioxidhalt eller temperatur, och korallerna mår idag bättre än någonsin sedan 1985. Data: AIMS, Källa: joannenova.com.au

 

Nilsson spelar på den utbredda vanföreställningen att skeptikerna helt saknar giltiga argument basera­de på fakta, medan det i själva verket är tvärtom. En systematisk analys vi­sar att det inte finns något som talar för att människan orsakar ett klimat­hot genom att släppa ut koldioxid: enligt FN:s klimatpanel händer det inget oroande med vädret, trots att både temperaturen och koldioxid­halten har ökat i 150 år, alltså sedan den lilla istidens slut. Stormarna har varken ökat i antal eller intensitet, och det har inte blivit fler eller värre värmeböljor eller översvämningar. Havsnivån stiger, enligt data från vattenståndsmätare vid kusterna, i samma takt som de gjort i tusentals år efter den senaste stora istiden. Stora barriärrevet mår bättre än någonsin, havsisarna har inte minskat vare sig i utbredning eller vo­lym de senaste 20 åren, och isbjörns­stammen har vuxit sedan 1960-talet. Och så vidare. Inget av det som påstås tala för en klimat­kris stämmer.

Global medeltemperatur. För 55 miljoner år sedan, när de första primaterna uppträdde, var det mer än 10 grader varmare och flera gånger högre koldioxidhalt än idag. Vi lever i en extremt kall period som i flera miljoner år mest präglats av djupa, hundratusenåriga istider och en extremt låg koldioxidhalt nära den nivå där växter dör. Källa: Hansen, J.E., and M. Sato, 2012: Paleoclimate implications for human-made climate change

 

  • , 23:57

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Staffan Mörner

september 15, 2025

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
