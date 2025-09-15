I de blindas rike är den enögde kung, säger ordspråket. Men det är uppenbart att det i stället är Platons grottliknelse i dialo­gen ”Staten” som kommer när­mare sanningen. I den blindes rike betraktas nämligen den seende som en idiot eller lurendrejare.

I ett inlägg på Substack om att Vattenfall engagerat Hollywoodkän­disen Samuel L. Jackson för att pro­pagera för havsbaserad vindkraft kallar musikmakaren Anders Nilsson tvärsäkert de som är skeptiska till det politiska klimatnarrativet för ”höger-grifters”, konspirationsteoretiker och klimatförnekare – det senare en benämning avsedd att associera till förintelseförnekare. Han tror att det är ett hårt slag för dessa ”foliehattar” att ännu en populärkulturell ikon tar politiskt korrekt ställning. Men han känner förstås inte till de högt kvali­ficerade klimatforskare som på goda vetenskapliga grunder ifrågasätter att det skulle råda ett klimatnödläge på grund av människans utsläpp av koldioxid: Richard Lindzen, Judith Curry, John Christy, Roy Spencer och många andra, varav flera är rådgi­vare till Donald Trump. Nilsson har inte heller läst den svenske profes­sorn i dynamisk meteorologi Lennart Bengtssons bok. Han vet förstås inte heller att det är temperaturen som förändras först, och koldioxidhalten därefter. En orsak kommer väl alltid före sin effekt, inte efter? Och det är välkänt att varmare hav gasar ut kol­dioxid.

Nilsson spelar på den utbredda vanföreställningen att skeptikerna helt saknar giltiga argument basera­de på fakta, medan det i själva verket är tvärtom. En systematisk analys vi­sar att det inte finns något som talar för att människan orsakar ett klimat­hot genom att släppa ut koldioxid: enligt FN:s klimatpanel händer det inget oroande med vädret, trots att både temperaturen och koldioxid­halten har ökat i 150 år, alltså sedan den lilla istidens slut. Stormarna har varken ökat i antal eller intensitet, och det har inte blivit fler eller värre värmeböljor eller översvämningar. Havsnivån stiger, enligt data från vattenståndsmätare vid kusterna, i samma takt som de gjort i tusentals år efter den senaste stora istiden. Stora barriärrevet mår bättre än någonsin, havsisarna har inte minskat vare sig i utbredning eller vo­lym de senaste 20 åren, och isbjörns­stammen har vuxit sedan 1960-talet. Och så vidare. Inget av det som påstås tala för en klimat­kris stämmer.