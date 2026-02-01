I grund och botten är vi alla greker

Att uppfinna vetenskapen var inte smärt­fritt. Den händelse som fick Platon att vid 27 års ålder börja skriva på allvar, var att hans lärare, Sokrates, år 399 före kris­tus dömdes till döden av folkdomstolen i Aten. Han var en av stadens mest beröm­da sofister. Dessa bedrev privatundervisning för de högre klasserna. Sokrates många kritiska tankar om bland annat styret av Aten gav honom också många fiender, som till slut fick ihop ett åtal för att han skulle ha ”förne­kat gudarna” och ”förlett ungdomen”.

Kort efter började Platon skriva filosofiska dialoger, där en av deltagarna oftast är Sokrates. I bokens inled­ning skriver författaren Robin Waterfield: ”Efter om­kring 2400 år har Platons verk knappast åldrats. De för­blir lika briljanta, kvicka, egensinniga och förbryllande som de alltid har varit”.

Waterfield tar sedan upp att grekerna på denna tid inte hade mycket abstrakta begrepp, vilket ju är bra för dialogernas begriplighet. De samtalande karaktärerna får ta till vardagliga liknelser när de ska tala om abstrak­ta idéer, så det hela blir tidlöst och väldigt allmänmän­skligt, ofta mycket komiskt.

Uppväxt i Aten

Platon kom från Atens överklass. Waterfield skriver att han nästan säkert gjorde en tvåårig värnplikt, denna fick honom att inse att hans plikter omfattade hela medbor­garkollektivet. Vikten att uppfatta samhället som en en­het var något Platon aldrig glömde. Under sin uppväxt fick han se både demokrati och tyranni styra Aten. Wa­terfield skriver:

”Platon bevittnade den atenska demokratin i dess mest extrema och oansvariga form, där folket enbart tänkte på sin egen makt och inte på stadens bästa. De röstade entusiastiskt för att invadera det rika Sicilien”. Det visade sig vara ett katastrofalt beslut, atenarna blev grundligt besegrade. Demokratin innebar också risk för korruption, och det som Sokrates enligt Platon varnade för: att demagogerna, de som kunde lura folk med sitt pratande, bedrog och förledde medborgarna.

Det meritokratiska idealet

Platon tyckte inte om tyranni, och han såg att demokra­tin haltade betänkligt. I hans kanske mest berömda verk, Staten, vill han i stället ha ett meritokratiskt styrelseskick, byggt på etiska principer. Samhället ska ha system för att säkra att de bästa och mest kompetenta är de som styr. I Staten beskrivs hur dessa först ska utbildas i 18 år, och sedan efter en framgångsrik yrkeskarriär kunna delta i styret när de fyllt 50. Platon är den förste som försöker utveckla styrning av samhället som en egen vetenskap, statskonst. I Staten återfinns även den berömda allego­rin om att vi lever våra liv i en grotta, där vi endast ser skenbilder av verkligheten, och att det finns en annan, sannare verklighet. I vår tid börjar ju våra liv bli ett för­verkligande av grottliknelsen, när vi stirrar på skenbil­der i våra skärmar hela dagarna. Jag undrar vad Platon hade sagt om det.

Vi har ju inget skriftligt material av Sokrates bevarat; det är Platon som skriver med Sokrates som karaktär. Hur väl det återger So­krates läror och åsik­ter vet vi inte utan vi får anta att dialogerna återger Platons egna tankar. Waterfield ger ändå Sokrates följande betyg: ”Det är tack vare Sokrates som filosofin blev och förblir utfors­kande och självreflek­terande, medan den innan hans tid var dog­matisk.”

Platon lär oss att tänka i termer av ideal, som existerar i en idé­värld. Idealen kan ge riktning och mening åt våra liv. Han säger till oss att vi måste för­bättra oss själva, och att det finns tydliga ideal som kan leda oss i det arbetet. Platon ger mänskligheten en för­nuftsbaserad väg för att vi systematiskt ska kunna för­bättra oss.