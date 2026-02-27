I Japan minskar födslarna för tionde året i rad

Totalt föddes 705 809 barn i landet förra året, enligt preliminära data, en minskning med 2,1 procent jämfört med 2024.

Dessa siffror inkluderar även födslar av utländska medborgare i Japan samt barn födda utomlands av japanska föräldrar.

Vissa positiva siffror presenteras också: 505 656 par gifte sig, en ökning med 1,1 procent medan antalet skilsmässor minskade med 3,7 procent till 182 969 fall.

Japan registrerade 1 605 654 dödsfall, 13 030 färre än 2024, en minskning med 0,8 procent.

Enligt det japanska inrikesministeriet uppskattades landets totala befolkning till 122,86 miljoner i februari, en minskning med 0,47 procent eller 580 000 personer, från förra året.

Japan, världens fjärde största ekonomi, har bland de lägsta födelsetalen på planeten och en krympande befolkning.

Detta leder redan till en rad problem, inklusive arbetskraftsbrist, stigande socialförsäkringskostnader och färre skattebetalande arbetstagare.

Det bidrar också till landets enorma skuldsättning, som redan har den högsta skuldkvoten bland de stora ekonomierna.

Dejtingapp

Siffror som publicerades förra året visade att landet hade nästan 100 000 hundraåringar, varav nästan 90 procent var kvinnor.

Denna avfolkning påverkar särskilt landsbygden där antalet övergivna hus nu är nära fyra miljoner.

Enligt en nyligen genomförd studie riskerar mer än 40 procent av Japans kommuner att försvinna helt.

Efterföljande japanska ledare, inklusive Takaichi, landets första kvinnliga premiärminister, har lovat att öka antalet födslar, med begränsad framgång.

Tokyos kommunfullmäktige har till och med utvecklat sin egen dejtingapp, som kräver att användare lämnar in dokument som bevisar att de är singlar och skriver under ett intyg där de säger att de vill gifta sig.

”De sjunkande födelsetalen och den krympande befolkningen utgör ett tyst undantagstillstånd som gradvis kommer att urholka vårt lands livskraft”, sade Takaichi till parlamentet förra veckan.

Det Liberaldemokratiska partiet (LDP), som hon leder, vann två tredjedelars majoritet i underhuset i parlamentsvalet den 8 februari.

Under press från det invandringskritiska partiet Sanseito och dess slogan ”Japan först” lovar nu premiärministern en skärpning av invandringsreglerna.