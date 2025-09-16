IDF-kvinna ny censurchef på TikTok – nu ändras reglerna

Det kinesiskt ägda soci­ala mediet TikTok har på vissa sätt utgjort en motvikt mot väster­ländska sociala medier – inte för att man cen­surerar mindre, men för att man del­vis censurerat andra saker.

Efter påtryckningar från den in­flytelserika lobbygruppen ADL an­ställde TikTok i slutet av juli Erica Mindel, tidigare israelisk soldat i Is­raels försvarsmakt IDF, som Public Policy Manager for Hate Speech, med en lön motsvarande 2,7 miljoner kro­nor om året.

Vänsterliberal sionist

Mindel är född i USA, och Jerusalem Post beskriver henne som en ”stolt sionist”. Själv ska hon enligt flera medier även ha kallat sig ”stolt ame­rikansk jude”.

Under 2022–2025 arbetade hon under Deborah Lipstadt, USA:s utri­kesdepartements ”särskilda sände­bud för övervakning och bekämpan­de av antisemitism”.

Tidigare har hon ”gjort aliyah” till Israel, vilket betyder att hon i egen­skap av judinna fått omedelbart medborgarskap i landet och bott där under en period. Under två och ett halvt års tid arbetade hon som in­struktör för Israels pansarkår.

I början av 2020-talet ska hon en­ligt Jerusalem Post ha varit anställd på den etniska intressegruppen American Jewish Congress (AJC). I en video som AJC publicerade 2023 berättade hon om sina erfarenheter under stridigheterna i Gaza 2014 och sade då att det ”kan tyckas som en motsägelse” att någon som identifie­rar sig som ”liberal och progressiv” samtidigt är en tillräckligt hängiven sionist för att ansluta sig till IDF. Men för henne ”går dessa två identiteter hand i hand”.

Reglerna ändras

Arbetsbeskrivningen på TikTok inne­fattar att ”gå i spetsen för långsiktiga policystrategier” gällande ”hatpro­paganda” (hate speech), övervakning av innehåll och att göra PR för före­tagets ställningstaganden. Det ingår även specifikt att ”vara ämnesexpert gällande antisemitism och hatpropa­ganda vid interna och externa mö­ten” och att ”analysera trender inom hatpropaganda med fokus på antisemitiskt innehåll”.

Bara två veckor efter att Mindel anställts uppdaterades TikToks reg­ler för hatretorik, där användare en­ligt flera medier inte längre får kalla IDF för ”terrorister”, samtidigt som formuleringarna kring ”rasistiskt innehåll” skrivits om för att fokusera endast på vit rasism.

AI tystar diskussioner

TikToks moderering har tidigare i år fått kritik från användare därför att de bytt ut allt fler mänskliga modera­torer mot AI-tjänster, med resultatet att hela ämnen trycks ned därför att vissa ord blir flaggade. Inte bara har det blivit allt svårare att kritisera in­vandring eller lyfta fram ”rasistiska” fakta som IQ-skillnader mellan olika folkslag, utan även att kritisera in­vandringskritiker eller ”rasister”. Till och med helt oskyldiga fraser som ”jag är en vit man” och ”jag är en svart man” har lett till att inlägg plockats ned.

Hur kombinationen av ökande AI-moderering och ändringarna efter Erica Mindels tillträde kommer att fungera återstår att se. Ändringarna träder i kraft den 13 september.