IDF-kvinna ny censurchef på TikTok – nu ändras reglerna

Det kinesiskt ägda sociala mediet TikTok har på vissa sätt utgjort en motvikt mot västerländska sociala medier – inte för att man censurerar mindre, men för att man delvis censurerat andra saker.
Efter påtryckningar från den inflytelserika lobbygruppen ADL anställde TikTok i slutet av juli Erica Mindel, tidigare israelisk soldat i Israels försvarsmakt IDF, som Public Policy Manager for Hate Speech, med en lön motsvarande 2,7 miljoner kronor om året.
Vänsterliberal sionist
Mindel är född i USA, och Jerusalem Post beskriver henne som en ”stolt sionist”. Själv ska hon enligt flera medier även ha kallat sig ”stolt amerikansk jude”.
Under 2022–2025 arbetade hon under Deborah Lipstadt, USA:s utrikesdepartements ”särskilda sändebud för övervakning och bekämpande av antisemitism”.
Tidigare har hon ”gjort aliyah” till Israel, vilket betyder att hon i egenskap av judinna fått omedelbart medborgarskap i landet och bott där under en period. Under två och ett halvt års tid arbetade hon som instruktör för Israels pansarkår.
I början av 2020-talet ska hon enligt Jerusalem Post ha varit anställd på den etniska intressegruppen American Jewish Congress (AJC). I en video som AJC publicerade 2023 berättade hon om sina erfarenheter under stridigheterna i Gaza 2014 och sade då att det ”kan tyckas som en motsägelse” att någon som identifierar sig som ”liberal och progressiv” samtidigt är en tillräckligt hängiven sionist för att ansluta sig till IDF. Men för henne ”går dessa två identiteter hand i hand”.
Reglerna ändras
Arbetsbeskrivningen på TikTok innefattar att ”gå i spetsen för långsiktiga policystrategier” gällande ”hatpropaganda” (hate speech), övervakning av innehåll och att göra PR för företagets ställningstaganden. Det ingår även specifikt att ”vara ämnesexpert gällande antisemitism och hatpropaganda vid interna och externa möten” och att ”analysera trender inom hatpropaganda med fokus på antisemitiskt innehåll”.
Bara två veckor efter att Mindel anställts uppdaterades TikToks regler för hatretorik, där användare enligt flera medier inte längre får kalla IDF för ”terrorister”, samtidigt som formuleringarna kring ”rasistiskt innehåll” skrivits om för att fokusera endast på vit rasism.
AI tystar diskussioner
TikToks moderering har tidigare i år fått kritik från användare därför att de bytt ut allt fler mänskliga moderatorer mot AI-tjänster, med resultatet att hela ämnen trycks ned därför att vissa ord blir flaggade. Inte bara har det blivit allt svårare att kritisera invandring eller lyfta fram ”rasistiska” fakta som IQ-skillnader mellan olika folkslag, utan även att kritisera invandringskritiker eller ”rasister”. Till och med helt oskyldiga fraser som ”jag är en vit man” och ”jag är en svart man” har lett till att inlägg plockats ned.
Hur kombinationen av ökande AI-moderering och ändringarna efter Erica Mindels tillträde kommer att fungera återstår att se. Ändringarna träder i kraft den 13 september.