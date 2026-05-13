Brutalitetens pris. Under ett möte i Knessets välfärdsutskott i september 2025 utbröt kaos när sörjande familjer och krigsveteraner kastade ut högar av psykofarmaka framför politikerna. Händelsen belyser en nationell kris av enorm omfattning; enligt försvarsdepartementets data pekar den nuvarande takten på att över 100 000 IDF-soldater kommer att klassas som funktionsnedsatta senast 2027, många på grund av psykisk påfrestning (PTSD). Med ett personellt underskott som motsvarar anfallskraften hos flera divisioner tvingas de kvarvarande soldaterna till längre tjänstgöring med minimal återhämtning – en situation som nu driver upp PTSD-siffrorna till historiska nivåer. Stillbild: Knesset Channel 99

IDF:s dolda kris: Akut soldatbrist hotar Israels militära förmåga

  • , 19:20
IRAN-KRIGET
Trots en förkrossande materiell överlägsenhet står den israeliska armén inför en existentiell kris som varken kan lösas med fler vapen eller amerikanska skattemiljarder. En kombination av massiv tjänstevägran och en historiskt hög våg av psykisk ohälsa har skapat ett personellt underskott som nu hotar att lamslå hela invasionen av södra Libanon. Bakom segerrapporterna döljer sig en kollapsande soldatkår – en sårbarhet som Hizbollah nu exploaterar med sina nya ostoppbara fiber-drönare.

IDF:s svaga länk anses idag främst vara personalbrist och psykisk utmattning snarare än brist på vapen. Detta kan antas vara skälet till att den militanta shiamuslimska grup­pen Hizbollah, som fortsätter att göra framgångsrikt motstånd mot den materiellt överlägsna israeliska invasionen av södra Libanon, nu har ändrat strategi. Hizbollah satsar alltmer på billiga och i det närmaste ostoppbara drönare som använder fiberoptiska trådar tunnare än hår­strån (se Hizbollahs ”FPV-drönare hotar Israels framryckning i södra Libanon” i detta nummer). I stället för att som tidigare främst förlita sig på snabbrörliga pansarvärnsgrup­per och dolda raketavfyringsram­per, som främst bekämpade pansar­fordon och fasta anläggningar, är nu de israeliska soldaterna den främsta måltavlan för Hizbollah och deras fi­beroptiska drönare.

En våg av dolda förluster

Det är inte bara döda, skadade och i förekommande fall tillfångatagna eller saknade soldater på slagfältet som räknas som förluster. Det finns en mängd dolda sådana, som de flesta arméer gör sitt bästa för att dölja. IDF är extra hårt drabbat, något som kan tillskrivas de institutionalise­rade och ofta extremt brutala meto­der som de använder mot palestinier och nu libaneser. Över 22 000 IDF-soldater behandlas i dagsläget för krigsskador, varav cirka 60 procent lider av posttraumatisk stress eller depression.

Siffran på 60 procent är extremt hög jämfört med andra konflikter. I Afghanistan var den 15–20 procent för de västarméer som deltog och i den pågående Ukrainakonflikten – den första konflikten där soldater bokstavligt och mardrömslikt har jagats av en eller flera drönare – är siffran 35–40 procent.

Stridande soldater utgör 20–30 procent av styrkan beroende på förband. Det är dessa som genomför räder, bemannar stridsvagnar och möter fienden direkt. IDF-soldater ses här operera i södra Libanon i april 2026. För varje soldat med ”fingret på avtryckaren” finns det inom en modern militär ytterligare 4–5 som gör det möjligt. Foto: IDF

 

Antalet PTSD-fall inom IDF har ökat med nästan 40 procent sedan september 2023, och prognoser – som togs fram innan de nya FPV-drönarna gjorde sitt intåg på allvar – pekar på en ökning med upp till 180 procent till år 2028. Det finns alltså skäl att tro att dessa siffror kommer att stiga i en snar framtid och att lä­get år 2028 blir än värre än vad som prognostiserats.

Moralisk kollaps och tjänstevägran

Under 2025 noterades 22 självmord bland israeliska soldater, den hög­sta siffran på 15 år. I april 2026 dog sex soldater genom självmord under en enda månad. Utöver de mentala skadorna väljer många att lämna leden genom att hålla sig undan. Runt 17 000 håller sig på olika sätt borta från värnplikten, samtidigt som ultraortodoxa judar helt vägrar att tjänstgöra. Reservister har slutat dyka upp och uppskattningar tyder på att över 100 000 reservister kan ha slutat inställa sig till tjänst sedan början av 2025.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Christer Ericsson

maj 13, 2026

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
