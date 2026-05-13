IDF:s dolda kris: Akut soldatbrist hotar Israels militära förmåga

IDF:s svaga länk anses idag främst vara personalbrist och psykisk utmattning snarare än brist på vapen. Detta kan antas vara skälet till att den militanta shiamuslimska grup­pen Hizbollah, som fortsätter att göra framgångsrikt motstånd mot den materiellt överlägsna israeliska invasionen av södra Libanon, nu har ändrat strategi. Hizbollah satsar alltmer på billiga och i det närmaste ostoppbara drönare som använder fiberoptiska trådar tunnare än hår­strån (se Hizbollahs ”FPV-drönare hotar Israels framryckning i södra Libanon” i detta nummer). I stället för att som tidigare främst förlita sig på snabbrörliga pansarvärnsgrup­per och dolda raketavfyringsram­per, som främst bekämpade pansar­fordon och fasta anläggningar, är nu de israeliska soldaterna den främsta måltavlan för Hizbollah och deras fi­beroptiska drönare.

En våg av dolda förluster

Det är inte bara döda, skadade och i förekommande fall tillfångatagna eller saknade soldater på slagfältet som räknas som förluster. Det finns en mängd dolda sådana, som de flesta arméer gör sitt bästa för att dölja. IDF är extra hårt drabbat, något som kan tillskrivas de institutionalise­rade och ofta extremt brutala meto­der som de använder mot palestinier och nu libaneser. Över 22 000 IDF-soldater behandlas i dagsläget för krigsskador, varav cirka 60 procent lider av posttraumatisk stress eller depression.

Siffran på 60 procent är extremt hög jämfört med andra konflikter. I Afghanistan var den 15–20 procent för de västarméer som deltog och i den pågående Ukrainakonflikten – den första konflikten där soldater bokstavligt och mardrömslikt har jagats av en eller flera drönare – är siffran 35–40 procent.

Antalet PTSD-fall inom IDF har ökat med nästan 40 procent sedan september 2023, och prognoser – som togs fram innan de nya FPV-drönarna gjorde sitt intåg på allvar – pekar på en ökning med upp till 180 procent till år 2028. Det finns alltså skäl att tro att dessa siffror kommer att stiga i en snar framtid och att lä­get år 2028 blir än värre än vad som prognostiserats.

Moralisk kollaps och tjänstevägran

Under 2025 noterades 22 självmord bland israeliska soldater, den hög­sta siffran på 15 år. I april 2026 dog sex soldater genom självmord under en enda månad. Utöver de mentala skadorna väljer många att lämna leden genom att hålla sig undan. Runt 17 000 håller sig på olika sätt borta från värnplikten, samtidigt som ultraortodoxa judar helt vägrar att tjänstgöra. Reservister har slutat dyka upp och uppskattningar tyder på att över 100 000 reservister kan ha slutat inställa sig till tjänst sedan början av 2025.