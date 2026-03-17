Ikea-kassen ”uppdateras”

Ikea har försökt lugna allmänhe­ten med att kassen ”kommer att fin­nas kvar”.

– Den ikoniska Frakta-kassen kommer inte att tas ur vårt sorti­ment. Vi kan försäkra våra kunder om att Frakta är här för att stan­na, skriver Ikeas presschef Fredrik Norrlid i ett pressmeddelande.

Problemet är att kassen ska ”upp­dateras”, vilket också är anledningen till att den tagits bort från sortimen­tet. Exakt vad ”produktbytet” inne­bär har Ikea inte velat kommunice­ra till kunderna, men många befarar att det handlar om att göra den mer ”miljövänlig”. Om den uppdaterade kassen till exempel designas så att den automatiskt börjar förmultna efter en tid, kommer den att bli vär­delös för många av de uppgifter som den blå kassen har idag.

Den nya versionen ska lanseras i april, och fram till dess är det många som tar det säkra före det osäkra och köper på sig ett lager kassar.