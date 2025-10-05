Illuminatorden, ett ansikte med många masker

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.
🟠 BOKRECENSION ”Postmodernism” är idag ofta ett skällsord. Men när det begav sig kom den inte bara med elände. När 70-talsvänstern kört slut på sitt krut kunde postmoderna idéer ge oss en del friska fläktar ur Europas bildningsarv. Det finns mycket att reda ut här och Johan Lundberg gör ett försök i en nyutkommen bok, När postmodernismen kom till Sverige.
🟠 BOKRECENSION Karl-Olof Arnstberg är vår tids Sokrates. Han envisas med att söka sanningen om vårt lands tillstånd, och hans tålamod tycks oändligt. Likt Sokrates vägrar han ge upp den förnuftiga dialogen som redskap för att hitta sanningen. Kanske kan man ibland ana en otålighet, kanske till och med ett raseri under den lugna ytan i denna boks texter. Ordet är fritt är dock huvudsakligen en sammanfattning av analyser och slutsatser som är ganska välkända vid det här laget, så är det en sådan faktabas du vill läsa, så kan boken varmt rekommenderas.
🟠 BOKRECENSION Vad har kyrkan gemensamt med marxismen, som hatade alla religioner? I västvärlden, men kanske främst i Sverige, uppstod en märklig sammansmältning där marxistiska idéer spreds genom kyrkliga institutioner. Johan Sundeen går på djupet i denna fråga i en närmast akademisk stil, ett standardverk med ambitiös källförteckning.
🟠 BOKRECENSION Nuförtiden är ju allt produkter och konsumtion. Så barnen har också blivit produkter. Om man tycker att de inte motsvarar förväntningarna måste det ju vara något fel på dem, så man skickar dem på reparation. Detta innebär terapi, och ofta med medicinering. Boken Terapisamhällets barn skildrar den nutida terapiepidemin ur ett amerikanskt perspektiv, men mycket av det som tas upp är även tillämpligt för Sverige, fast kanske i lite andra former. Boken är också ett hårt angrepp på den kulturradikala förstörelsen av barnuppfostran i allmänhet i västerlandet.
🟠 BOKRECENSION Under extrem mediebevakning lanserades nyligen Sverigedemokraternas så kallade vitbok. Men har SD egentligen så mycket att be ursäkt för? Lägger sig partiet inte platt för motståndarna i onödan?
🟠 EKONOMI På sedvanligt manér har regeringen lanserat såväl skatteförslag som andra åtgärder som kommer att finnas med i budgetpropositionen för 2026 års statsbudget.
🟠 BOKRECENSION Illuminatorden har de senaste årtiondena stått alltmer i centrum för diskussionen runt hemliga ordnar. Dess grundande 1776 är historiskt belagt, men vad som sedan har hänt med den är mer oklart. I denna bok, späckad med fakta, resonemang och hypoteser, tecknar den välmeriterade amerikanske journalisten Jim Marrs (1943–2017) en bred översiktsbild över de hemliga sällskapens historia och idévärld. Författaren har arbetat utifrån ett mycket stort källmaterial, och är inte rädd för att ställa upp djärva teorier. Mycket av det citerade källmaterialet är verkligen häpnadsväckande.
🟠 KULTUR På Sergels torg, som i sig utgör en del av en större brutalistisk våldtäkt av Stockholms stadsbild, hänger nu en madrass av brons över ett metallräcke. Den ska påminna oss överlevande om en massaker som Sveriges politiker för inte så länge sedan möjliggjorde på en gata i närheten. Men den falska finkulturen upphör inte vid konstmadrassen som snart lär bli nedklottrad. Dödsoffrens anhöriga ska också förnedras i direktsändning.
🟠 KULTUR För många är Stålmannen en symbol för amerikansk kultur. Men det är bara sant om man inte läst på ordentligt, eller vill blunda för kulturimperialism av det mer sofistikerade slaget.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK En ny studie om medicinsk cannabis och kronisk smärta visar att över åtta av tio patienter som använt cannabis i medicinskt syfte upplevde att det var ett effektivt verktyg för smärtlindring.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.
🟠 REPORTAGE Det norska stortingsvalet hölls den 8 september 2025 och slutade med en seger för det rödgröna blocket, som fick majoritet i Stortinget med totalt 88 av 169 mandat.
🟠 Ny tankesmedja ska göra återvandring mainstream Den 30 juni lanserades tankesmedjan Heimr av de tidigare politikerna Jeff Ahl, Ernst Robert Almgren och Andreas Feymark.
🟠 HISTORIA I Västergötland står en av Sveriges märkligaste runstenar: Sparlösastenen. Den står i en skyddande träbyggnad intill Sparlösa kyrka. Tillsammans med Rökstenen räknas den till Sveriges mest berömda runstenar.
🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.
