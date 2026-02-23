”Inbördeskrig” i Mexiko: Karteller och nationalgardet drabbar samman

Söndagen den 22 februari genomförde mexikanska styrkor en insats mot Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, känd som ”El Mencho”, i bergsstaden Tapalpa i delstaten Jalisco, cirka två timmars bilresa söder om Guadalajara.

Även om operationen utfördes av mexikanska specialförband, uppbackade av nationalgardet och flygvapnet, spelade den nya amerikanska myndighetsövergripande gruppen – Joint Interagency Task Force-Counter Cartel, etablerad i januari 2026 – en nyckelroll. Vita huset har bekräftat att USA tillhandahöll underrättelser som gjorde det möjligt att noggrant spåra El Menchos position.

Trupperna möttes av eldgivning och satte hårt mot hårt. Fyra kartellmedlemmar dödades på plats. Ytterligare tre personer, däribland El Mencho själv, skadades och avled under transport till Mexico City. Bara två kartellmedlemmar greps och är fortfarande i livet. Bland beslagen fanns bepansrade fordon och raketgevär av det slag som kan fälla helikoptrar och förstöra pansarfordon, uppger Mexikos försvarsdepartement.

El Mencho var Mexikos mest eftersökte man. USA:s regering under Trump stämplade i februari i fjol Jalisco-kartellen (CJNG) som en utländsk terroristorganisation, och USA:s utrikesdepartement hade utfäst en belöning om svindlande 15 miljoner dollar (136 miljoner kr) för information som ledde till hans gripande.

USA:s narkotikapolis DEA och andra myndigheter bedömer kartellen som lika mäktig som Sinaloa-kartellen – som länge varit Mexikos största brottsorganisation – med närvaro i alla 50 amerikanska delstater och över 40 länder. Kartellens tillgångar uppskattas överstiga 20 miljarder dollar. Därtill anses den ha större paramilitär förmåga än någon annan, och använder avancerad utrustning som drönare och militära vapen och fordon. Allt detta gör kartellen till ett av världens absolut mäktigaste och farligaste brottssyndikat.

Hämndvågen

CJNG:s svar var omedelbart och brutalt. Brinnande fordon blockerade motorvägar i nära ett dussin delstater. Mexikos säkerhetskabinett rapporterade 252 vägspärrar över hela landet under söndagen. I Guadalajara, Mexikos näst största stad och en av värdstäderna för fotbolls-VM 2026, bröt eldstrider ut och beväpnade män satte eld på en bensinstation och en Costco-butik. I Puerto Vallarta steg tjocka pelare av svart rök över turistorten. I Guanajuato rapporterades över 70 attacker i 23 kommuner, däribland 60 mordbränder. Minst 18 filialer av den statliga banken Banco del Bienestar och 69 Oxxo-butiker skadades, allt detta enligt vad som kan sammanställas av mexikanska och amerikanska medier.

Sju medlemmar av nationalgardet har hittills fått sätta livet till: en i Tapalpa under själva operationen och sex i Zapopan utanför Guadalajara. Därtill dödades en fångvaktare vid ett fängelse i Puerto Vallarta när intagna gjorde uppror, och en agent från Jaliscos delstatsåklagarmyndighet dödades i Guadalajara. Enligt AP uppgick det totala antalet döda under söndagen till minst 14 personer utöver El Mencho själv.

Undantagstillstånd

Jaliscos guvernör Pablo Lemus Navarro har utlyst ”Code Red” – undantagstillstånd – och uppmanar invånare att stanna inomhus. All kollektivtrafik i delstaten avbröts, och skolundervisningen inställdes i både Jalisco och grannstaten Nayarit.

Hittills råder regelrätt undantagstillstånd endast i Jalisco, men USA:s ambassad utfärdade en serie säkerhetsvarningar och instruerade samtlig ambassadpersonal i Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Reynosa, Tijuana och Michoacán att arbeta hemifrån på måndagen. Amerikanska medborgare uppmanades att göra detsamma. Kanada, Indien och flera andra länder utfärdade liknande varningar.

Flygplatserna i Guadalajara och Puerto Vallarta har avbrutit alla sina internationella flygningar och de flesta inrikesflygningar. Amerikanska turister som ville hem blev ”strandade” på båda orterna. I Reynosa vid gränsen mot Texas spärrade kartellmedlemmar vägarna till och från flygplatsen, uppger CBS News.