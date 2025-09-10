Indiers stöd till bildråpare upprör amerikaner

Det var den 12 augusti som Harjinder Singh körde en långtradare längs motorvägen Florida’s Turnpike. Efter att ha missat en avfart bestämde han sig för att spara tid genom att göra en U-sväng tvärs över motorvägen, genom en lucka i mitträcket som endast får användas av utryckningsfordon. Han blockerade därmed hela vägen för norrgående trafik, och en bil som inte hann stanna körde rakt in i långtradarsläpet. Alla ombordvarande avled.
Offren har identifierats som Herby Dufresne, 30, Rodrigue Dor, 54, och Faniola Joseph, 37, samtliga medlemmar av den haitiska minoriteten i Florida.
Harjinder Singh och hans bror Harneet Singh, som satt på passagerarplats i långtradaren, klarade sig helt oskadda.
Debatt om illegal invandring
Efter kraschen framkom att Singh är en illegal invandrare från Punjab-provinsen i Indien. År 2018 greps han av gränspolisen vid gränsen till Mexiko, men släpptes mot 5 000 dollar i borgen. Sedan dess har hans fall fortfarande inte prövats. Republikaner tog upp fallet som ännu ett exempel på en havererad invandringspolitik, och fick mer vatten på sin kvarn ju fler detaljer om fallet som avslöjades.
Singhs historia i USA har avslöjat närmast farsartade problem med systemet. År 2021 fick han arbetstillstånd trots sin illegala status. Senare fick han körkort för yrkestrafik (CDL) av trafikmyndigheten i Washington i strid med delstatens lagar. Sedan fick han även CDL i Kalifornien.
Efter att han orsakat tre människors död lät FMCSA (Federal Motor Carrier Safety Administration) utföra tester där Singh endast svarade rätt på 2 av 12 frågor om trafiksäkerhet och identifierade 1 av 4 vägskyltar korrekt. Och som om inte detta vore nog släppte New Mexicos delstatspolis en kameraupptagning där Singh stoppats för en trafikförseelse och knappt lyckades göra sig förstådd på engelska.
Floridas guvernör Ron DeSantis riktar hård kritik mot systemet. Han har beordrat att några lastbilsinspektioner i Florida även ska fungera som immigrationskontroller, och han har lovat att delstaten inte längre kommer att erkänna licenser utfärdade till odokumenterade personer, uppger CBS News.
– Jag tycker att det minsta de kan göra är att se till att chaufförer som tar sig igenom [testerna] kan läsa och förstå engelska, säger DeSantis.
Federala myndigheter har pausat utfärdandet av arbetstillstånd för långtradarchaufförer, och förslag har lagts om att dra in miljontals dollar i federalt stöd till Kalifornien och Washington för utebliven tillämpning av kraven på engelskkunskaper.