Indiers stöd till bildråpare upprör amerikaner

Det var den 12 augusti som Harjinder Singh körde en långtradare längs motor­vägen Florida’s Turnpike. Efter att ha missat en av­fart bestämde han sig för att spara tid genom att göra en U-sväng tvärs över motorvägen, genom en lucka i mitträcket som endast får användas av utryckningsfordon. Han blockera­de därmed hela vägen för norrgående trafik, och en bil som inte hann stanna körde rakt in i långtradarsläpet. Alla ombordvarande avled.

Offren har identifierats som Herby Dufresne, 30, Rodrigue Dor, 54, och Faniola Joseph, 37, samtliga medlem­mar av den haitiska minoriteten i Flo­rida.

Harjinder Singh och hans bror Har­neet Singh, som satt på passagerar­plats i långtradaren, klarade sig helt oskadda.

Debatt om illegal invandring

Efter kraschen framkom att Singh är en illegal invandrare från Punjab-provinsen i Indien. År 2018 greps han av gränspolisen vid gränsen till Mex­iko, men släpptes mot 5 000 dollar i borgen. Sedan dess har hans fall fort­farande inte prövats. Republikaner tog upp fallet som ännu ett exempel på en havererad invandringspolitik, och fick mer vatten på sin kvarn ju fler detaljer om fallet som avslöjades.

Singhs historia i USA har avslöjat närmast farsartade problem med systemet. År 2021 fick han arbetstill­stånd trots sin illegala status. Senare fick han körkort för yrkestrafik (CDL) av trafikmyndigheten i Washington i strid med delstatens lagar. Sedan fick han även CDL i Kalifornien.

Efter att han orsakat tre männis­kors död lät FMCSA (Federal Motor Carrier Safety Administration) ut­föra tester där Singh endast svara­de rätt på 2 av 12 frågor om trafiksäkerhet och identifierade 1 av 4 vägskyltar korrekt. Och som om inte detta vore nog släppte New Mexicos delstatspolis en kameraupptagning där Singh stoppats för en trafikförseelse och knappt lyckades göra sig förstådd på engelska.

Floridas guvernör Ron DeSantis riktar hård kritik mot systemet. Han har beordrat att några lastbilsinspektioner i Florida även ska fung­era som immigrationskontroller, och han har lovat att delstaten inte längre kommer att erkänna licenser utfärdade till odokumenterade per­soner, uppger CBS News.

– Jag tycker att det minsta de kan göra är att se till att chaufförer som tar sig igenom [testerna] kan läsa och förstå engelska, säger DeSantis.

Federala myndigheter har pausat utfärdandet av arbetstillstånd för långtradarchaufförer, och förslag har lagts om att dra in miljontals dol­lar i federalt stöd till Kalifornien och Washington för utebliven tillämp­ning av kraven på engelskkunskaper.