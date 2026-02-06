Förlagsbutiken
The Great Rebellion: Edition 2084 skulle bli Kvltgames stora intåg på konsolmarknaden. Men i sista sekund kom Nintendo att sätta stopp för planerna. Grafik: Kvltgames

Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund

KULTUR
Kvltgames, spelstudion som gjort sig ett namn med politiskt satiriska spel som Heimat Defender, stod redo att ta steget in på konsolmarknaden. Men dagen före lanseringen på Switch stoppades spelet The Great Rebellion: Edition 2084 av Nintendo – trots tidigare godkännande. Nu berättar grundaren för Nya Tider om hur det gick till och vilka konsekvenser det får för hans företag.

Efter succén på plattformen Steam skulle den schweiziska indiespelstudion Kvltgames i no­vember lansera spelet The Great Rebellion på Nintendo Switch. Inför publiceringen hade man tonat ned delar av den mer kontrover­siella politiska satiren i spelet, då Nintendo är ett företag som är känt för att försöka undvika politiska kontroverser.

The Great Rebellion: Edition 2084 blev namnet på Switch-versionen, som godkänts för publicering i Nin­tendos e-shop i USA, Europa och Japan. Men dagen innan publiceringen fick Kvltgames grundare Roland Moritz ett mejl från Nintendo of America – följt av ett från Nintendo of Europe – som meddelade att spelet inte längre skulle släppas. Den officiella förklaringen var att The Great Re­bellion: Edition 2084 helt plötsligt hade ”innehåll som kan skada Nintendos rykte eller varumärke”.

I ett inlägg på Reddit skriver en uppenbart frustrerad Moritz hur studion ”bokstavligen gjort allt [Nintendo] har bett om”.

”Vi självcensurerade. De såg den snälla versionen och godkände den. Och sen dödade de den ändå”, skriver han.

Trots detta hann The Great Rebellion: Edition 2084 kortvarigt publiceras på den japanska e-shopen, men togs senare bort även därifrån. Enligt Moritz gav Japan ordagrant samma motivering som Nintendos västliga av­delningar.

– Jag tror uppriktigt att det helt enkelt handlade om tröghet på grund av hur komplex Nintendos interna or­ganisation är – det tog helt enkelt ett tag innan Nintendo Japan fick PM:et, så att säga, säger Moritz till Nya Tider.

I Heimat Defender stöter man ständigt på politisk satir medan man bekämpar storföretaget ”Globohomo Inc” som kontrollerar samhället. Foto: Steam Archive

 

Den plötsliga censuren har fått stora konsekvenser – både för Kvltgames och för Moritz personligen. I syfte att kunna lansera spelet på Nintendos plattform investerade man en betydande del av företagets resurser på Edition 2084 – en satsning som nu har visat sig förgäves.

”Det här är tufft för oss. Vi är ett litet team, min fru ska föda om ungefär en vecka och vi har lagt ner månader av arbete och pengar på den här porten som nu i princip bara har brunnit inne”, skriver han i inlägget på Reddit.

Axel Lundström

februari 6, 2026

