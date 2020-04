Infekterad mest smittsam tre första dygnen efter symptom

Kapten Douglas L. Hickok, 57, är det första officiella dödsoffret för Covid-19. Hickok avled en vecka efter att ha tagits in på sjukhus.

Hans dotter Shandrea berättar för media att hennes far var ”vid god hälsa” även om han tidigare haft lungcancer.

Capt. Douglas L. Hickok, 57, of Bangor, Penn., first member of US military to die from Covid-19.

Hickock died one week after checking into hospital, his daughter Shandrea tells me.

He was in "great health," despite lung cancer in past. "He was loyal to his God and a patriot." pic.twitter.com/ASxpghT3bJ

— Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) March 31, 2020