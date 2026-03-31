Ingela, 60, förde över 18 miljoner från kommunen till ”Mick Jagger”

Ingela, född 1965, har arbetat som finanssekreterare på Solna stad sedan slutet av 1980-talet. År 2023 fick Ingela lämna sin an­ställning då det uppdagades att hon slussat pengar från Solna stad till sitt eget konto. Ingela erkände brott. En brottsutredning inleddes och Ingela kallades till polisförhör.

I förhören berättade Ingela att hon i början av 2018 fått kontakt med en känd person via sociala medier, ing­en mindre än rockikonen Mick Jag­ger. Hon uppger att ”Jagger” berättat att hans partner hade spärrat hans konton och att han därför behövde ekonomisk hjälp.

– Jag trodde på det han sa, att det var bara mig han ville vara med. Jag förstår ju nu att det var helt tokigt. Jag var helt förblindad, säger Ingela.

Personen som låtsades vara Jagger fick henne att skicka stora belopp till honom via utlandsbetalningar. Av utredningen framgår att Ingela först förde över pengarna från arbetsgivaren till sina egna bankkonton, och därefter vidare utomlands till länder som Ghana, Nigeria, Turkiet och Hongkong. Totalt rörde det sig om drygt 18 miljoner kronor.

Ingela berättar också att de aldrig talat i telefon eller haft videosamtal. Kontakten skedde enbart via text­meddelanden.

– Nej, det var bara text. Jag gick på det, helt enkelt.

Trots att Ingela arbetat med kom­munens finanser i nästan 35 år och säger sig ha ”haft en stabil ekonomi” uppger hon att hon ”inte vet varför” hon gjorde det.

– Jag vet inte varför jag gjorde det över huvud taget. Det är svårt att sva­ra på faktiskt, säger Ingela i förhör.

– Jag skäms ju nåt otroligt men jag kände att det blev en relation, jag var rädd för att relationen skulle upphö­ra och tog dessa dumma beslut.

Ingela förskingrade pengarna från stadens konton genom att dölja utbetalningar i bokföringen.

– Hon har bland annat ändrat i leverantörsuppgifter och hittat och stängt av interna kontrollfunktioner, sade Anna Håkansson, tillförordnad ekonomichef på Solna stad.

Ingela har anmält att hon utsatts för romansbedrägeri av ”Mick Jag­ger”. Utredning har pågått i den de­len men ärendet är nedlagt då det inte gått att hitta någon misstänkt gärningsman.

Under rättegången uppgav Ingela följande.

Ingela har förlorat sin tidigare an­ställning på Solna Stad till följd av brottet men har nu ett nytt jobb där hon arbetar 30 timmar i veckan. Hon har en månadsinkomst på 19 800 kronor i månaden före skatt. Hon har inte några övriga skulder. Under tiden som åtalet avser kände hon sig väldigt ensam och hennes mående har sedan dess varierat. Ingela äger bostaden hon nu bor i men kommer att behöva sälja den till följd av hän­delsen. Det kommer vara svårt att få en ny bostad.

Två av Ingelas före detta arbets­kamrater vittnade under rätte­gången om att hon skötte sitt arbete föredömligt, hon var noggrann och kunnig. Nya Tider talade med en kvinnlig åhörare under en paus. Hon sade: ”Om Mick Jagger var pank och behövde långa pengar, varför lånade han inte av Keith? Varför låna peng­ar av en gråhårig tant i Solna?”

Ja, vem kan säga emot henne?