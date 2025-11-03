Ingen tvångsinlösen av AR-15 – men inlösta ska fortfarande skänkas till Ukraina

Tidöpartiernas besked tidigare i år, att ”förtydliga reglerna för lämplighetsprövning och begränsa tillgången till vissa halvautomatiska vapen såsom AR-15” och tvångsinlösa AR-15 för de som redan hade fått utfärdade tillstånd för vapnet, möttes av kraftig kritik, inte minst internt inom Sverigedemokraterna. Exempelvis kom uppgifter om att 24 av 27 partidistrikt ställde sig kritiska till partiets ställningstagande. Flera riksdagsledamöter tog ställning emot förslaget.
Den 27 oktober kom så beskedet från Tidöpartierna via en gemensam debattartikel i tidningen Svensk Jakt. I artikeln lyfter man fram att Tidöpartiernas linje om att tvångsinlösa AR-15 nu har ändrats. Tidöpartierna menar att de ”ser att tvångsinlösen inte är nödvändigt för att uppnå syftet” med att begränsa tillgången på AR-15 för jakt.
Den ändring av vapenförordningen, som trädde i kraft den 1 augusti i år, som innebär att Polismyndigheten inte ska bevilja nya tillstånd för bland annat jakt med AR-15, är något som kvarstår. När det gäller redan utfärdade tillstånd för jaktvapnet så kommer dessa fortsatt att gälla ”samtidigt som den enskilde får ett erbjudande att frivilligt, under en begränsad tid, lösa in sitt vapen till generösa villkor – ersättning om 100 procent av vapnets marknadsvärde vid inköpstillfället plus att även vissa typer av vapentillbehör ska kunna lösas in”.