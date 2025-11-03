Ingen tvångsinlösen av AR-15 – men inlösta ska fortfarande skänkas till Ukraina

Tidöpartiernas besked tidigare i år, att ”för­tydliga reglerna för lämplighetsprövning och begränsa tillgången till vis­sa halvautomatiska vapen såsom AR-15” och tvångs­inlösa AR-15 för de som redan hade fått utfärdade tillstånd för vapnet, möttes av kraftig kritik, inte minst internt inom Sverigedemo­kraterna. Exempelvis kom uppgifter om att 24 av 27 partidistrikt ställde sig kri­tiska till partiets ställnings­tagande. Flera riksdagsledamöter tog ställning emot förslaget.

Den 27 oktober kom så beskedet från Tidöpar­tierna via en gemensam debattartikel i tidningen Svensk Jakt. I artikeln lyfter man fram att Tidö­partiernas linje om att tvångsinlösa AR-15 nu har ändrats. Tidöpartierna me­nar att de ”ser att tvångs­inlösen inte är nödvändigt för att uppnå syftet” med att begränsa tillgången på AR-15 för jakt.

Den ändring av vapen­förordningen, som trädde i kraft den 1 augusti i år, som innebär att Polismyn­digheten inte ska bevilja nya tillstånd för bland annat jakt med AR-15, är något som kvarstår. När det gäller redan utfärdade tillstånd för jaktvapnet så kommer dessa fortsatt att gälla ”samtidigt som den enskilde får ett erbjudan­de att frivilligt, under en begränsad tid, lösa in sitt vapen till generösa villkor – ersättning om 100 pro­cent av vapnets marknads­värde vid inköpstillfället plus att även vissa typer av vapentillbehör ska kunna lösas in”.