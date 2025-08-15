Installationsceremonin av Polens president

Den viktigaste delen började klockan tio på förmiddagen i Polens riksdag, där det både Sejmen och Senaten skulle vara församlade enligt den polska konstitutionen. Inför samtliga församlade och med Sejmens talman Szymon Holownia som läste upp edens text, avlade Karol Nawrocki presidenteden. Som slutmening, utan att detta ingick i edens text, tillade han själv ”Så hjälp mig Gud”. Därefter höll han en deklaration till det polska folket som varade i cirka 30 minuter. Utan skriftligt ”stöd” deklarerade han sina planer för Polens utveckling under de kommande fem åren logiskt och övertygande.

Medlemmar i den vänsterliberala regeringen lyssnade utan att visa några glada miner. Intensiva applåder under talets gång kom däremot från i salen närvarande politiska sympatisörer. Polen kommer att vara medlem i EU, dock med en stark egen suveränitet. En satsning på försvaret kommer att innebära att landets försvarsmakt blir den största i Europa med 300 tusen soldater. Inom utbildning ska polsk litteratur och kristna värderingar utgöra en patriotisk grund. Man kommer att säga upp EU:s migrationspakt, med alla dess konsekvenser så välkända i andra EU -länder.

Karol Nawrocki är partilös men brinnande en patriot och katolik. Det är ingen hemlighet att det konservativa partiet PiS (Lag och Rättvisa) mer än biföll hans kandidatur till presidentämbetet. Stöd kom också från USA:s president Donald Trump. På åskådarläktaren satt följaktligen en talrik amerikansk delegation.

Den andra punkten under ceremonin var en katolsk mässa i Warszawas katedral, en basilika från 1300-talet tillägnad Johannes Döparen. Mässans votum var Polens framtid och den nye presidenten i sitt ämbete. Gudstjänsten inleddes med att en militär kör framförde en polsk medeltida psalm som sjöngs innan strid av polska krigare (ryttare och fotfolket).

Ett stenkast från katedralen ligger det återuppbyggda kungliga slottet där president Nawrocki utnämndes till stormästare av två ordnar: den Vita Örnen och Polonia Restituta. Det var en högtidlig ceremoni, som påminde om den franska traditionen i samband av installationen av en ny president och Hederslegionen (Légion d’Honneur).

Därefter förflyttades presidentparet till sin nya bostad, det vill säga presidentpalatset, också det i Warszawas centrala del. Nu var även parets tre barn närvarande. De välkomnades av det avgående presidentparet Andrzej Duda med maka.

Karol och Marta Nawrocki har två söner och en dotter. Den äldste sonen, Daniel, är adopterad. Det är med andra ord en barnfamilj som kommer att flytta till det historiska presidentpalatset.

På väg till Pilsudski-torget åtföljdes presidentens bil av ridande eskort. Återigen en påminnelse om den franska traditionen där det Republikanska gardet (Garde Républicaine) eskorterar sin president till tribunen.