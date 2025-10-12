Om man med begreppet ”integrationsskuld”, som vår statsminister Ulf Kristersson nyligen använde, menar att Sverige har försummat att integrera sina invandrare, be­höver man inte hålla med. Man kunde med rätta påpeka att invandrarna visst har integrerats i exempelvis befolk­ningsregistret, bosättningsförsörjningen (kommunens ansvar för ordnande av bostad), social- och hälsovården, bidragssystemet, tandvården och undervisningen.

Alltså har en omfattande integration av invandrarna ombesörjts av de svenska myndigheterna. Trots detta anser statsministern och etablissemanget att Sverige har en integrationsskuld (Kristersson: ”Vi måste göra mer”). Vad förväntas då invandrarna själva göra?

Detta är en svår fråga. I den euforiska tillströmning­ens tider 2014–2016 försökte i synnerhet några kvinnliga invandrare lyfta fram att de nyanlända är skyldiga att rätta sig efter svenska seder och värderingar. Men dis­kussionen urartade i en misstolkning av begreppet reli­gionsfrihet och en värdelös emotionell argumentering.

Om man utan omsvep uttrycker vad många svenskar tycker – men typiskt nog drar sig för att säga det högt – är det att de nyanlända för sin egen och för samhällets skull borde sträva efter att bli så svenska som möjligt.