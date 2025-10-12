Förlagsbutiken
Ulf Kristersson möter Sveriges muslimska företrädare i samband med koranbränningarna i februari 2023. Foto: Förenade islamiska föreningar i Sverige

Integrationsskuld?

  21:55
DEBATT
Sverige kan sägas ha en försvarsskuld, emedan flera successiva regeringar har bantat ned vårt försvar och vår beredskapsreserv. Som bäst åtgärdas bristerna i dessa vitala samhällssektorer. Vi har även en betydande utbildningsskuld, i synnerhet inom grundutbildningen, men även inom yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen, där elevernas brister i läskunnighet och läsförståelse gör det svårt för dem att tillägna sig elementär kurslitteratur.

Om man med begreppet ”integrationsskuld”, som vår statsminister Ulf Kristersson nyligen använde, menar att Sverige har försummat att integrera sina invandrare, be­höver man inte hålla med. Man kunde med rätta påpeka att invandrarna visst har integrerats i exempelvis befolk­ningsregistret, bosättningsförsörjningen (kommunens ansvar för ordnande av bostad), social- och hälsovården, bidragssystemet, tandvården och undervisningen.

Alltså har en omfattande integration av invandrarna ombesörjts av de svenska myndigheterna. Trots detta anser statsministern och etablissemanget att Sverige har en integrationsskuld (Kristersson: ”Vi måste göra mer”). Vad förväntas då invandrarna själva göra?

Detta är en svår fråga. I den euforiska tillströmning­ens tider 2014–2016 försökte i synnerhet några kvinnliga invandrare lyfta fram att de nyanlända är skyldiga att rätta sig efter svenska seder och värderingar. Men dis­kussionen urartade i en misstolkning av begreppet reli­gionsfrihet och en värdelös emotionell argumentering.

Om man utan omsvep uttrycker vad många svenskar tycker – men typiskt nog drar sig för att säga det högt – är det att de nyanlända för sin egen och för samhällets skull borde sträva efter att bli så svenska som möjligt.

  21:55

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Henrik Paetau

oktober 12, 2025

