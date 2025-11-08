Förlagsbutiken
Charlie Weimers (SD). Foto: Privat

Interaktiv karta från sverigedemokrat visar folkutbytet

  • , 07:46
INRIKES
Sverigedemokraten Charlie Weimers har via en ny hemsida lanserat det man kallar för Migrationskartan. Kartan visar den demografiska utvecklingen i Sverige där 15 kommuner nu nått punkten där svenskar är i minoritet och ytterligare 11 står på randen till det.

En ny interaktiv karta lanserad av Sverigedemokraternas delegationsledare i Europaparlamentet, Charlie Weimers, visar det demografiska skiftet som sker i Sverige på grund av massinvandring och skillnader i födelsetal, allt i en lättförståelig men likaledes skrämmande utformning.

Totalt har 15 kommuner nu fler invånare med utländskt ursprung än svenskt. Dessa kommuner är Haninge, Huddinge, Botkyrka, Södertälje, Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Järfälla, Upplands-Väsby, Upplands-Bro, Sigtuna, Malmö, Burlöv, Haparanda och Övertorneå.

Migrationskartan visar andelen boende i svenska kommuner med utländskt ursprung över tid och visar att svenskarna redan blivit minoritet i 15 kommuner med fler runt om hörnet. Källa: Migrationskartan.se

 

”Denna utveckling är inte en slump. Den är resultatet av årtionden av ansvarslös invandringspolitik. Konsekvenserna syns i skolan, rättsväsendet och välfärden – och i den växande segregationen. För att ge svenska folket en tydlig bild av verkligheten lanserar vi nu Migrationskartan – ett verktyg som visar hur invandringen har förändrat Sverige, kommun för kommun. Här kan du se hur andelen utrikesfödda ökat över tid”, skriver sverigedemokraten Charlie Weimers i ett inlägg på X där han lanserar den interaktiva kartan som visar folkutbytet i Sverige över tid.

Att det sker ett folkutbyte är något som politiker och massmedier kontinuerligt förnekar, men i den här artikeln radar Nya Tider upp en lång rad bevis för att så verkligen sker och visar även på när svenskarna enligt forskare kommer bli en minoritet i sitt eget land.

Fler kommuner där svenskarna är minoritet numera

I ytterligare 11 kommuner ligger man enligt SCB redan mycket nära brytpunkten på 50 procent invånare med utländskt ursprung och har således, eftersom Migrationskartan baserats på data från 2024, sannolikt redan passerat gränsen för folkutbytet där svenskarna blivit minoritet.

I ytterligare 6 kommuner har andelen invånare med utländskt ursprung nått upp till 45 procent och kommer med nuvarande utveckling även att bli utländsk majoritet inom ett till tre år ca med nuvarande utvecklingstakt.

Södertälje: Andel med utländskt ursprung. Källa: SCB

 

Det är värt att nämna att Sverige länge var ett mycket etniskt homogent land. Invandrare och deras barn utgjorde till exempel en mycket liten del av invånarna i Sverige 1970, bara runt 12 500, eller cirka 0,15 procent. 1980 hade den siffran ökat till cirka 1 procent, 1990 var siffran 3 procent och 2000 var siffran 6 procent. Därefter har det demografiska skiftet eskalerat snabbt i omfattning.

Sedan år 2000 har Sveriges befolkning ökat med 1,6 miljoner människor. Antalet utrikesfödda har fördubblats – från en till över två miljoner människor. År 2000 var drygt en av tio i Sverigefödd utomlands. Idag är det var femte. I flera storstadsområden är siffran ännu högre – i Malmö nästan var tredje”, skriver Weimers vidare.

Fler invandrarbarn än svenska barn

Tittar man på andelen barn med utländskt ursprung visar kartan en ännu mer problematisk utveckling som ett fönster in i framtiden. I hela 23 kommuner är andelen barn med utländskt ursprung nu större än andelen barn med svenskt ursprung. I ytterligare 15 kommuner är andelen barn med utländskt ursprung 50 procent och har således sannolikt redan passerat gränsen.

Det är värt att notera att SCB sedan 2002 definierar utländskt bakgrund som en individ född utrikes eller född i Sverige av två utrikesfödda föräldrar. Migrationskartan som lanserats av Sverigedemokraterna definierar i stället utländskt ursprung som en individ född utomlands eller född i Sverige av en eller två utrikesfödda föräldrar vilket är mer korrekt.

Samtidigt innebär det att den fortfarande inte representerar till exempel andra generationens invandrare, vilka om de inkluderades skulle driva upp siffrorna ännu mer.

  • , 07:46

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Karl Björkman

november 8, 2025

