Intervju upprör. Den 28 oktober intervjuade Tucker Carlson youtubern Nick Fuentes, som är avskydd i det pro-israeliska lägret. En tid innan hade de legat i ordkrig där de båda anklagat varandra för att bland annat vara kopplade till landets underrättelsetjänst. Intervjun, som i skrivande stund har 6,6 miljoner visningar på YouTube, har skapat svallvågor i media och det politiska etablissemanget. Som vanligt angriper man inte något specifikt som Fuentes skulle ha sagt, utan att han över huvud taget bjöds in av Carlson. Det hätska tonläget till trots har Israel-frågan nu på allvar kommit upp på dagordningen även i det republikanska lägret, och en växande opinion ser Fuentes som en sanningssägare. The Atlantic beskrev det som att ”brandväggen” mot Fuentes börjat rämna, och att han börjar bli mainstream i MAGA-rörelsen som vill sätta ”Amerika först” i stället för ”Israel först”. Stillbild: YouTube

Intervju splittrar republikaner

  • , 11:06
UTRIKES
Nick Fuentes, en pro-vit nationalist och utpekad ”nazist och antisemit” framträdde hos den kände konservative opinionsbildaren Tucker Carlson, och USA:s politiska karta ritas om i realtid. Plötsligt är inte den orubbliga lojaliteten till Israel i det konservativa lägret en självklarhet längre.

Något historiskt sker just nu i USA. Högerfly­geln i amerikansk poli­tik som under lång tid betraktat landet Israel som USA:s ”bästa allie­rade”, har splittrats i frågan. Saken hade troligen inte fått så dramatiska proportioner om inte den före detta Fox News-profilen Tucker Carlson valt att släppa in en kontroversiell person i sin studio. Genom att prata med 27-årige youtubern Nick Fuen­tes, bröt Tucker Carlson mot ett tabu som länge gällt i samtida amerikansk politik. Men frågan som nu kommit upp till diskussion tycks svår att hål­la tillbaka – den om USA:s absoluta lojalitet till en främmande makt i Mellanöstern. Klippet har i skrivan­de stund setts av nära 6 miljoner.

Från pajkastning till dialog

Att Fuentes, som Nya Tider skrev för första gången om 2019 (se ”Groypers – ny högerrörelse i USA” i eNyT v.49/2019), dök upp på just Tucker Carlsons pratshow, förvånade kan­ske en del. De två politiska profilerna har legat i luven på varandra ett tag. I stort har bråket handlat om deras olika idéer om hur amerikansk hö­ger ska profilera sig för att kunna ta över det politiska narrativet. Kulmen nåddes när Tucker bjudit in en an­nan konservativ debattör, Candace Owens, till sin pratshow under slutet av sommaren. Carlson beskrev i av­snittet Fuentes som en ”konstig liten bögunge i sin källare i Chicago”, och Owens, som tidigare under somma­ren intervjuat Fuentes men sedan misstänkliggjort honom, uttryckte också sitt ogillande.

Hatad av etablissemanget sedan länge. Den idag 27-årige Nick Fuentes (t.h.) blev intresserad av amerikansk politik under gymnasietiden. Han gick från att vara anhängare av libertarianen Ron Paul till att stötta Donald Trump, då den senare under sin installation som president lanserade begreppet ”America First”. Men när Fuentes som 18-åring ifrågasatte Israels inflytande över USA:s politik, stöttes han ut ur den konservativa gemenskapen och hängdes ut som ”antisemit”. Han började sända sina politiska kommentarer från föräldrarnas källare (t.v. bild från 2018), och blev sedermera ledare för den så kallade groyperrörelsen. Nu åtnjuter han ett allt större stöd, främst bland unga högerorienterade människor. Som symbol har hans anhängare valt en version av den amerikanska nationaliströrelsens groda Pepe (mitten). Stillbilder: YouTube

 

Nick Fuentes svarade på påhop­pen på X, bland annat genom att peka på skillnaderna mellan honom själv och Tucker Carlson. Fuentes po­ängterade att han, till skillnad från Carlson, inte var född med en silver­sked i mun. Carlsons bakgrund inom den amerikanska politiska överklas­sen gav föga trovärdighet, menade 27-åringen. Själv beskrev sig Fuentes som just en sådan som det före detta Foxankaret plötsligt ville företräda – en av de missnöjda unga männen, som dessutom påtalat Israels infly­tande i amerikansk politik långt inn­an Carlson började uppmärksamma det. ”Jag är dem!”, utropade Fuentes med blicken fäst mot kameran.

Genomslaget var massivt, och både Owens och Carlson utsattes för hård kritik av många X-användare. Fuen­tes hade, som det framstod, mutat in ett revir på den politiska spelplanen genom att vara ännu mer systemkri­tisk än två ledande systemkritiker på samma flank. Vad som föranledde Tucker att bjuda in Fuentes som gäst går att spekulera i. Kanske var det ett strategiskt drag, eller så insåg Tucker att Fuentes hade poänger. Han satte USA:s bästa framför rivaliteten och gav Fuentes fritt spelrum på The Tucker Carlson Show den 28 oktober.

Nick Fuentes fick tid på sig att be­skriva sin bakgrund, sina studieår och sitt gradvisa politiska uppvak­nande från libertarian till Trumpanhängare, och perioden då han setts som en politisk begåvning i konservativa sammanhang. Sedan, berättade han, kom kollisionen med det politiska etablissemangets obli­gatoriska riktlinjer i frågan om loja­liteten till Israel.

Fuentes smutskastas offentligt som 18-åring – ”antisemit”

År 2016 hade Fuentes, då i senare tonåren och förstaårsstudent på Bos­ton University, börjat umgås i konser­vativa kretsar. Hos några av mediekoncernen Daily Wires medarbetare framstod han som en retorisk begåv­ning som möjligen kunde axla rollen hos dem som en opinionsbildare. Men han bröt snart mot ett centralt tabu. Fuentes hade sympatiserat med den avgående presidenten Barack Obamas stöd till en resolution från FN:s säkerhetsråd. Den förtydligade en redan liggande policy i USA:s sä­kerhetspolitik – att inte tillåta nya is­raeliska bosättningar på Västbanken.

Fuentes förvånades över att Oba­ma på grund av detta kallades för antisemit av stora delar av det politiska etablissemanget. Presidenten hade ju bara slagit fast redan lig­gande amerikansk utrikespolitik. Fuentes sände en tweet med en länk till en artikel han skrivit om saken till den konservative opinionsbilda­ren Ben Shapiro, chef för Daily Wire. I meddelandet undrade han varför mediaföretaget aldrig tog upp något som var kritiskt mot Israel. Shapiro, som själv kommer från en judisk släkt, tog det uppenbarligen som en krigsförklaring. Han svarade att det säkraste tecknet på antisemitism var att anklaga en jude för dubbel loja­litet. Shapiro hade inkluderat Fuen­tes tweet i sitt svar, vilket gjorde att anklagelsen offentligt riktades mot honom.

Fuentes blev ännu mer förvånad. Han återgick till konversationen med resonemanget att om man var en person som satte Kina, Mexiko el­ler Israel först, vore det mest rimligt att man i stället bosatte sig i något av de länderna. Återigen svarade Shapi­ro att Fuentes var antisemit.

Dusten med Shapiro var dock enligt Fuentes inte startskottet för hans egen kamp mot hela det poli­tiska etablissemanget. I stället var det Trumps tal under dennes installa­tion som USA:s president några må­nader senare, där Trump sade att en ny era påbörjas under hans ledning: ”America First”. Den unge mannen från Chicago tolkade det bokstav­ligt. USA skulle vara självständigt och inte underkasta sig andra län­ders krav. Samtidigt började Fuentes gräva i vilka de nykonservativa var, hur AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) kunde ha ett så stort inflytande i amerikansk poli­tik, varför USA skänkte 3,8 miljarder dollar årligen till Israel, och hur den amerikanska utlandshjälpen var ut­formad. Han fortsatte att fråga sina kollegor på Daily Wire om de här sa­kerna, tills de förklarade för honom att han inte längre var önskvärd i deras konservativa kretsar och sade upp bekantskapen med honom.

Intervjuskandalen når nu Vita Huset. Media krävde den 16 november att Trump tar avstånd från Tucker Carlsons intervju med ”antisemiten” Nick Fuentes. Han överraskades när han var på väg tillbaka till Vita Huset efter att ha besökt Mar-a-Lago, men Trump var inte öppen för medial censur. I stället menade han att Tucker Carlson även borde tillåtas intervjua personer som kunde betraktas som kontroversiella. Dock sade han att han ”inte visste mycket om” Fuentes. Stillbild: YouTube/AP

 

Neandertalare, hemorrojder och rävar som ska ”neutraliseras”

Nick Fuentes redogjorde sedan för hur hans karriär som politisk avfäl­ling fortsatte under hans eget kom­mando. I intervjun förklarade han att han var övertygad om att det finns en folklig majoritet för att förbjuda OnlyFans och annan pornografi on­line, att han anser att feminism är en toxisk ideologi och att en stor utma­ning för det amerikanska samhället var den ”organiserade judenheten”. Men de kontroversiella ståndpunk­ter som Fuentes framförde hos Carl­son var inte det som primärt retade upp kritikerna – skandalen bestod i att Tucker Carlson över huvud taget låtit Fuentes komma till tals.

Medierna – både republikanska och demokratiska – gick till angrepp, och i deras sikte hamnade inte bara Carlson och Fuentes, utan också den konservativa tankesmedjan Heritage Foundation, som sedan 2024 spons­rat och stöttat Carlsons pratshow. Tankesmedjans president Kevin Ro­berts hade nämligen, efter att inter­vjun sänts, försvarat Carlsons rätt att intervjua vem han ville. Det skulle han snart få ångra.

Kevin Roberts är ordförande för konservativa Heritage Foundation, som givit ekonomiskt stöd till Tucker Carlsons egen mediasatsning efter att han fick sparken från Fox News. Roberts försvarade först Carlson för att han intervjuat Nick Fuentes, men efter några dagar pudlade han och bad om ursäkt för att han ställt sig på Carlsons sida. Han framförde sina ursäkter internt på Heritage Foundation och offentligt vid flera tillfällen, till exempel för att ha kombinerat två ord som sedan bedömts som en antisemitisk fras – ”giftig koalition”. Trots flertalet ursäkter från Roberts hoppar nu flera personer av från Heritage Foundations avdelning för kamp mot antisemitism, och kraven på Roberts avgång har inte avtagit. Nick Fuentes har på sin Rumble-kanal hånat Roberts för ursäkterna, och argumenterar för att det är lönlöst då den judiska lobbyn inte vill återupprätta någon, utan bara statuera förnedrande exempel. Fuentes spår att Roberts kommer ersättas på ordförandeposten av en jude. Stillbild: YouTube

 

I Washington Post undrade kröni­kören Jim Geraghty varför inte tankesmedjan fördömde Tucker Carlson eftersom han intervjuat någon som producerat så många ”ögonbrynshöjande kommentarer”. Josh Ham­mer, en tung pro-israelisk kolumnist på Newsweek och programledare för The Josh Hammer Show, uttryckte något som liknade ett mordhot riktat mot Carlson i en krönika i brittiska Daily Mail: ”Räven är nu bekvämt skyddad i hönshuset. Och om inte rä­ven neutraliseras, kunde offret vara hela den existerande koalitionen av det republikanska partiet självt.” Den progressiva publikationen The Nation beskrev Nick Fuentes som det republikanska partiets ”senaste Frankensteins monster”.

  • , 11:06

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Erik Jonsson

december 24, 2025

Intervju splittrar Republikanerna

Intervju splittrar Republikanerna

av Erik Jonsson
december 4, 2025

🟠 UTRIKES Nick Fuentes, en pro-vit nationalist och utpekad ”nazist och antisemit” framträdde hos den kände konservative opinionsbildaren Tucker Carlson, och USA:s politiska karta ritas om i realtid. Plötsligt är inte den orubbliga lojaliteten till Israel i det konservativa lägret en självklarhet längre.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
