Intervju splittrar Republikanerna

Något historiskt sker just nu i USA. Högerflygeln i amerikansk politik som under lång tid betraktat landet Israel som USA:s ”bästa allierade”, har splittrats i frågan. Saken hade troligen inte fått så dramatiska proportioner om inte den före detta Fox News-profilen Tucker Carlson valt att släppa in en kontroversiell person i sin studio. Genom att prata med den 27-årige youtubern Nick Fuentes, bröt Tucker Carlson mot ett tabu som länge gällt i samtida amerikansk politik. Men frågan som nu kommit upp till diskussion tycks svår att hålla tillbaka – den om USA:s absoluta lojalitet till en främmande makt i Mellanöstern. Klippet har i skrivande stund setts av över 6,6 miljoner.

Från pajkastning till dialog

Att Fuentes, som Nya Tider skrev för första gången om 2019 (se ”Groypers – ny högerrörelse i USA” i eNyT v.49/2019), dök upp på just Tucker Carlsons pratshow, förvånade kanske en del. De två politiska profilerna har legat i luven på varandra ett tag. I stort har bråket handlat om deras olika idéer om hur amerikansk höger ska profilera sig för att kunna ta över det politiska narrativet. Kulmen nåddes när Tucker bjudit in en annan konservativ debattör, Candace Owens, till sin pratshow under slutet av sommaren. Carlson beskrev i avsnittet Fuentes som en ”konstig liten bögunge i sin källare i Chicago”, och Owens, som tidigare under sommaren intervjuat Fuentes men sedan misstänkliggjort honom, uttryckte också sitt ogillande.

Nick Fuentes svarade på påhoppen på X, bland annat genom att peka på skillnaderna mellan honom själv och Tucker Carlson. Fuentes poängterade att han, till skillnad från Carlson, inte var född med en silversked i mun. Carlsons bakgrund inom den amerikanska politiska överklassen gav föga trovärdighet, menade 27-åringen. Själv beskrev sig Fuentes som just en sådan som det före detta Foxankaret plötsligt ville företräda – en av de missnöjda unga männen, som dessutom påtalat Israels inflytande i amerikansk politik långt innan Carlson började uppmärksamma det. ”Jag är de!”, utropade Fuentes med blicken fäst mot kameran.

Genomslaget var massivt, och både Owens och Carlson utsattes för hård kritik av många X-användare. Fuentes hade, som det framstod, mutat in ett revir på den politiska spelplanen genom att vara ännu mer systemkritisk än två ledande systemkritiker på samma flank. Vad som föranledde Tucker att bjuda in Fuentes som gäst går att spekulera i. Kanske var det ett strategiskt drag, eller så insåg Tucker att Fuentes hade poänger. Han satte USA:s bästa framför rivaliteten och gav Fuentes fritt spelrum på The Tucker Carlson Show den 28 oktober.

Nick Fuentes fick tid på sig att beskriva sin bakgrund, sina studieår och sitt gradvisa politiska uppvaknande från libertarian till Trumpanhängare, och perioden då han setts som en politisk begåvning i konservativa sammanhang. Sedan, berättade han, kom kollisionen med det politiska etablissemangets obligatoriska riktlinjer i frågan om lojaliteten till Israel.

Fuentes smutskastas offentligt som 18-åring – ”antisemit”

2016 hade Fuentes, då i senare tonåren och förstaårsstudent på Boston University, börjat umgås i konservativa kretsar. Hos några av mediekoncernen Daily Wires medarbetare framstod han som en retorisk begåvning som möjligen kunde axla rollen hos dem som en opinionsbildare. Men han bröt snart mot ett centralt tabu. Fuentes hade sympatiserat med den avgående presidenten Barack Obamas stöd till en resolution från FN:s säkerhetsråd. Den förtydligade en redan liggande policy i USA:s säkerhetspolitik – att inte tillåta nya israeliska bosättningar på Västbanken.

Fuentes förvånades över att Obama på grund av detta kallades för antisemit av stora delar av det politiska etablissemanget. Presidenten hade ju bara slagit fast redan liggande amerikansk utrikespolitik. Fuentes sände en tweet med en länk till en artikel han skrivit om saken till den konservative opinionsbildaren Ben Shapiro, chef för Daily Wire. I meddelandet undrade han varför medieföretaget aldrig tog upp något som var kritiskt mot Israel. Shapiro, som själv kommer från en judisk släkt, tog det uppenbarligen som en krigsförklaring. Han svarade att det säkraste tecknet på antisemitism var att anklaga en jude för dubbel lojalitet. Shapiro hade inkluderat Fuentes tweet i sitt svar, vilket gjorde att anklagelsen offentligt riktades mot honom.

Fuentes blev ännu mer förvånad. Han återgick till konversationen med resonemanget att om man var en person som satte Kina, Mexiko eller Israel först, vore det mest rimligt att man i stället bosatte sig i något av de länderna. Återigen svarade Shapiro att Fuentes var antisemit.

Dusten med Shapiro var dock enligt Fuentes inte startskottet för hans egen kamp mot hela det politiska etablissemanget. I stället var det Trumps tal under dennes installation som USA:s president några månader senare, där Trump sade att en ny era påbörjas under hans ledning: ”America First”. Den unge mannen från Chicago tolkade det bokstavligt. USA skulle vara självständigt och inte underkasta sig andra länders krav. Samtidigt började Fuentes gräva i vilka de nykonservativa var, hur AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) kunde ha ett så stort inflytande i amerikansk politik, varför USA skänkte 3,8 miljarder dollar årligen till Israel, och hur den amerikanska utlandshjälpen var utformad. Han fortsatte att fråga sina kollegor på Daily Wire om de här sakerna, tills de förklarade för honom att han inte längre var önskvärd i deras konservativa kretsar och sade upp bekantskapen med honom.