Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Det radioaktiva avfallsförrådet i Paldiski i Estland. Foto: AS Alara

Intrång på kärnförvaring i Estland

  • , 20:10
UTRIKES
Enligt den estniska mediekanalen Elu24 (Postimees) bröt sig en grupp tonåringar in i AS Alara, en anläggning för radioaktivt avfall i Paldiski, och filmade sig själva för TikTok.

Under en kort tid cirkulerade en video på TikTok där en grupp unga människor bryter sig in i det radioaktiva avfallsförrådet i Paldiski i Estland, som tillhör företaget AS Alara. Trots G4S-vakten lyckades ungdomarna ta sig in på området och flytta skyddsutrustning ovanför de öppna plattformarna. Man filmade även på taket.

Den estländska polisen blev medvetna om säkerhetsintrånget först efter att ha fått en förfrågan från en journalist som hade sett videon.

Anläggningschefen och polisen har uttryckt oro över en ”global trend” där unga människor tar sig in i farliga eller avspärrade områden för att få uppmärksamhet på sociala medier.

Varför anläggningen är farlig

I början av 1960-talet påbörjades byggandet av ett landbaserat utbildningscenter för utbildning av besättningar på sovjetiska kärnvapenubåtar i Paldiski.

Kärnkraftsanläggningen i den centrala delen av Pakrihalvön rymde två träningsanläggningar, som direkt var involverade i elproduktion, ubåts- och reaktorkontroll samt ombordsystem för navigering. Var och en av de två anläggningarna inkluderade också en fungerande kärnreaktor.

Paldiski under sovjeteran. Foto: AS Alara

 

Efter resultaten av en säkerhetsbedömning som genomfördes efter Tjernobylkatastrofen stängdes båda kärnreaktorerna tillfälligt ner 1989 med syftet att förbättra reaktorernas säkerhet, men med återupprättandet av Estlands självständighet startades inte de säkerhetsuppgraderade reaktorerna upp. Utbildningen vid utbildningscentret fortsatte till 1993, men utan någon praktisk reaktorerfarenhet.

Även om Paldiski-anläggningen inte längre innehåller något aktivt kärnbränsle (de sista bränslestavarna avlägsnades 1994), är det fortfarande ett högriskområde. Byggnaden rymmer ungefär 100 000 liter lågaktivt avfall packat i metallfat och betongbehållare och det finns en bekräftad förekomst av kobolt-60-strålningskällor inne i de nedlagda reaktorsektionerna.

Platsen är för närvarande under dygnet runt-övervakning av G4S, och en utredning pågår om hur tonåringarna lyckades ta sig in.

Tammiku-incidenten 1994

Tammiku var en tidigare deponi för radioaktivt avfall beläget i byn Männiku i kommunen Saku. Deponin etablerades i början av 1960-talet som en ”begravningsplats” för radioaktivt avfall från industrianläggningar, vetenskapliga och medicinska institutioner samt andra platser på dåvarande Estlands SSR:s territorium.

En del av det radioaktiva avfall som deponerades i Tammiku. Foto: AS Alara.

 

Deponin användes från 1963 till 1995, tills den togs över av AS Alara.

I oktober 1994 bröt sig tre bröder in i Tammikudeponin genom att klättra över ett staket och bryta upp hänglås med syftet att hitta skrot.

En av bröderna plockade upp en liten metallcylinder, ovetande om att det var en mycket radioaktiv cesium-137-källa, och stoppade den i fickan. Mannen som tog källan dog den 2 november 1994 av komplikationer. Flera andra familjemedlemmar, inklusive en ung pojke, drabbades av allvarliga strålningsbrännskador och skador.

Tammiku avvecklades specifikt på grund av incidenten 1994. Allt det farliga materialet flyttades till Paldiskis tillfälliga förråd, det som tonåringarna nu brutit sig in i.

Efter tragedin 1994 skapade den estniska regeringen AS Alara – just det företag vars säkerhet nu kringgicks igen under 2026 – för att hantera kärnsäkerheten och säkerställa att ett sådant intrång aldrig inträffade igen.

Dela artikeln
  • , 20:10

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Filip Johansson

maj 3, 2026

Relaterat

Den dolda kostnaden för förnybar energi

Den dolda kostnaden för förnybar energi

av Filip Johansson
februari 16, 2026

🟠 UTRIKES En intern rapport från det franska elbolaget EDF, som offentliggjordes i veckan, beskriver hur utbyggnaden av sol- och vindkraft tvingar företagets kärnkraftverk att arbeta flexibelt, snarare än med kontinuerlig effekt, vilket driver upp kostnaderna, påskyndar slitaget på anläggningar och komplicerar balansen i elnätet.

Läs även:

Storbritanniens hälsoläge förvärras

Storbritanniens hälsoläge förvärras

av Filip Johansson
april 28, 2026

🟠 UTRIKES Storbritannien har under det senaste decenniet haft en minskning med mer än två år i förväntad livslängd med bibehållen hälsa, något som nu är under 61 år, vilket placerar landet näst sist bland ”rika länder”, enligt en studie från Health Foundation.

Läs in mer

Senaste nytt

Lista fler nyheter

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Dissent Into Madness: När makten använder psykiatrin som vapen
Recensioner
Johan B. Svensson:

Dissent Into Madness: När makten använder psykiatrin som vapen

🟠 FILMRECENSION I en tid där samtalet om yttrandefrihet är mer polariserat än på länge, och avvikande röster snabbt avfärdas som ”galna foliehattar”, ”psykiskt sjuka konspirationsteoretiker” eller värre, kommer den kanadensiske Japan-baserade dissidenten, influencern, författaren och politiske analytikern James Corbetts dokumentär Dissent Into Madness som en kraftfull påminnelse om hur psykiatri kan användas för att tysta opposition. Den timslånga dokumentären, släppt i september 2025, är inte bara en genomgång av historiska och moderna övergrepp – den fungerar även som en varningssignal för så kallad politisk psykiatri.

av Johan B. Svensson
maj 1, 2026

Kultur

”Rage” på Dramaten
Kultur
Tor Hedberg:

”Rage” på Dramaten

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av ”Rage”, en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

av Tor Hedberg
mars 4, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen
Historia
Jeanette Eklund:

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

av Jeanette Eklund
april 13, 2026

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT07web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Johan Tengros (V) åtalas för bedrägeri och penningtvättsbrott
Att pausa ”tonårsutvisningarna” samtidigt som nya medborgarskap delas ut är felprioriterat
Återvandring är en helt nödvändig prioritering

Free West Media

Professional sabotage against Italian oil pipeline
The US and Israel’s Hidden War Plan: The Fulfillment of Doomsday Prophecies
Forever War for Israel

Exakt24.se

Palestinademonstrant inför rätta för spottattack mot Nick Alinia
DN-skribent svarslös om lögnerna kring skolmassakern i Örebro
Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.