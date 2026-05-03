Intrång på kärnförvaring i Estland

Under en kort tid cirkulerade en video på TikTok där en grupp unga människor bryter sig in i det radioaktiva avfallsförrådet i Paldiski i Estland, som tillhör företaget AS Alara. Trots G4S-vakten lyckades ungdomarna ta sig in på området och flytta skyddsutrustning ovanför de öppna plattformarna. Man filmade även på taket.

Den estländska polisen blev medvetna om säkerhetsintrånget först efter att ha fått en förfrågan från en journalist som hade sett videon.

Anläggningschefen och polisen har uttryckt oro över en ”global trend” där unga människor tar sig in i farliga eller avspärrade områden för att få uppmärksamhet på sociala medier.

Varför anläggningen är farlig

I början av 1960-talet påbörjades byggandet av ett landbaserat utbildningscenter för utbildning av besättningar på sovjetiska kärnvapenubåtar i Paldiski.

Kärnkraftsanläggningen i den centrala delen av Pakrihalvön rymde två träningsanläggningar, som direkt var involverade i elproduktion, ubåts- och reaktorkontroll samt ombordsystem för navigering. Var och en av de två anläggningarna inkluderade också en fungerande kärnreaktor.

Efter resultaten av en säkerhetsbedömning som genomfördes efter Tjernobylkatastrofen stängdes båda kärnreaktorerna tillfälligt ner 1989 med syftet att förbättra reaktorernas säkerhet, men med återupprättandet av Estlands självständighet startades inte de säkerhetsuppgraderade reaktorerna upp. Utbildningen vid utbildningscentret fortsatte till 1993, men utan någon praktisk reaktorerfarenhet.

Även om Paldiski-anläggningen inte längre innehåller något aktivt kärnbränsle (de sista bränslestavarna avlägsnades 1994), är det fortfarande ett högriskområde. Byggnaden rymmer ungefär 100 000 liter lågaktivt avfall packat i metallfat och betongbehållare och det finns en bekräftad förekomst av kobolt-60-strålningskällor inne i de nedlagda reaktorsektionerna.

Platsen är för närvarande under dygnet runt-övervakning av G4S, och en utredning pågår om hur tonåringarna lyckades ta sig in.

Tammiku-incidenten 1994

Tammiku var en tidigare deponi för radioaktivt avfall beläget i byn Männiku i kommunen Saku. Deponin etablerades i början av 1960-talet som en ”begravningsplats” för radioaktivt avfall från industrianläggningar, vetenskapliga och medicinska institutioner samt andra platser på dåvarande Estlands SSR:s territorium.

Deponin användes från 1963 till 1995, tills den togs över av AS Alara.

I oktober 1994 bröt sig tre bröder in i Tammikudeponin genom att klättra över ett staket och bryta upp hänglås med syftet att hitta skrot.

En av bröderna plockade upp en liten metallcylinder, ovetande om att det var en mycket radioaktiv cesium-137-källa, och stoppade den i fickan. Mannen som tog källan dog den 2 november 1994 av komplikationer. Flera andra familjemedlemmar, inklusive en ung pojke, drabbades av allvarliga strålningsbrännskador och skador.

Tammiku avvecklades specifikt på grund av incidenten 1994. Allt det farliga materialet flyttades till Paldiskis tillfälliga förråd, det som tonåringarna nu brutit sig in i.

Efter tragedin 1994 skapade den estniska regeringen AS Alara – just det företag vars säkerhet nu kringgicks igen under 2026 – för att hantera kärnsäkerheten och säkerställa att ett sådant intrång aldrig inträffade igen.