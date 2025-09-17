Invandrare fick långtidssemestra i hemlandet med personliga assistenter – som stannade kvar i Sverige med full lön

Ännu ett fall omfattande fall av assistansfusk kopplat till invandrare har avslöjats. Denna gång i Malmö där en afrikan ville åka på långsemester i sju och en halv månad till sitt hemland Ghana. Mannen, som får heltidsstöd med tre personliga assistenter, vilka är nära släktingar till honom och står som anställda av Malmö kommun, ska enligt de uppgifter han presenterat för Försäkringskassan ha ett omfattande vårdbehov och behöver vårdas i skift dygnet runt.

Mannen och de personliga assistenterna beviljades resa och åkte enligt egna uppgifter till Ghana i januari i år där de skulle stanna tills sommaren. Därefter tog det några månader innan de personliga assistenternas chef började reagera över att de var svåra att få tag på och inte uppdaterade med information om brukaren. Först efter att mannen ansökt om en förlängning på ”semestern” i ytterligare en och en halv månad kom sanningen fram.

Det visade sig att de personliga assistenterna inte följt med mannen, som trots ett påstått omfattande vårdbehov inte tycktes ha svårt att själv flyga ner till Ghana. I stället bodde de kvar i Malmö och fortsatte få utbetalt heltidslön.

Nu har de assistansfuskande afrikanerna ålagts att betala tillbaka hundratusentals kronor och polisanmälts. Samtidigt är fallet bara ett i raden av dylika fusk som kostar skattebetalarna miljardbelopp varje år.

Åkte på semester i sex månader i hemlandet – på svenskarnas bekostnad

Nya Tider har flera gånger rapporterat om det omfattande och systematiska fusk som utförs mot vår välfärd av invandrare inom assistansbranschen. Ändå uppdagas det varje år fler fall som visar på hur illa det står till. Det senaste uppmärksammade fallet rör en afrikansk invandrare som bor i Malmö.

Han hade som många andra invandrade assistansbrukare, fått sina släktingar anställda som personliga assistenter och dessa fick betalt av Malmö kommun för deras jobb att vårda mannen på heltid. Han ansökte i slutet av 2024 om att få resa hem till hemlandet Ghana i sex månader med start i januari. Semesterresan, där han skulle stå för sina egna kostnader, baserat på hans bidragsinkomster, skulle ändå komma att kosta Sverige hundratusentals kronor.

Funktionsstödsförvaltningen, som ansvarar för dylika beslut, gav grönt ljus till resan, beslutet och handlingarna kring detta har därefter sekretessbelagts. Mannen reste till Ghana i januari som planerat. Tre av hans släktingar fick då godkänt att åka med och fick då full lön som personliga assistenter till mannen.

Men efter några månader började man ana oro på förvaltningen när deras chef hade svårt att nå dem över telefon för uppdateringar om hur det gick. Ofta fick chefen bara korta SMS till svar. I ett SMS skriver en av de personliga assistenterna till sin chef att allt bara går bra under resan:

”Vi är på marknad, brukaren mår bra.”

Lönen fortsatte man dock att betala ut, totalt cirka 450 000 kronor. Därefter ansökte brukaren om en förlängning på ytterligare en och en halv månads semester, vilket även det godkändes trots misstankarna om att allt inte stod rätt till.

Får sparken och ska betala tillbaka hundratusentals kronor

Först i juni gjordes krav om att de anställda familjemedlemmarna skulle bevisa att de var på plats med kopior på boardingkort och adressuppgifter till deras boende i Ghana. Då avslöjades det att brukaren var själv i hemlandet och att de personliga assistenterna som ”behövde ta hand om honom dygnet runt i skift” i själva verket stannat kvar i Sverige och fortsatt få full lön.

– Ansvarig chef hade försökt få tag i medarbetaren, men inte lyckats och då får chefen ett SMS om att hon är på marknad och att allt är bra. Det är ju att man far med osanning och det har brukaren också bekräftat, sade Malin Hansson, HR-chef på funktionsstödsförvaltningen i Malmö till Expressen.

Två av de anhöriga sade upp sig själva efter att de konfronterats med uppgifterna om deras fusk. Den tredje, en kvinna, blev istället avskedad eftersom hon farit med falska uppgifter. Hon ska betala tillbaka fem månadslöner, den lön som kommunen betalat ut till henne under brukarens utlandssemester, totalt runt 150 000 kronor. De andra två personliga assistenterna ska betala tillbaka 140 000 kronor var och alla tre har polisanmälts för bedrägligt beteende.

Det är dock oklart om pengarna kommer kunna återkrävas eftersom de nu står som arbetslösa och går på bidrag, enligt uppgifter till Nya Tider.

Fusk med personliga assistenter

Den brottslighet som riktar sig mot välfärden i Sverige omsätter uppemot 75 miljarder kronor om året, enligt en utredning från Finansdepartementet som kom 2019. En stor del av det fusket menas komma just från assistansbranschen, som beräknas kosta cirka 27 miljarder kronor under 2025.

Totalt är det 13 000 personer som får ersättning för mer än 20 timmars stöd med personliga assistenter varje år. Därutöver finns det ytterligare cirka 5 000 som får mindre stöd och där hemkommunen i stället för Försäkringskassan står för notan.

Bristande kontroller och regelverk som underlättar för framförallt invandrare att fuska med hjälp av sina släktingar är något som rent av satts i bruk av kriminella gäng, vilket Nya Tider rapporterat om tidigare.

Av de runt 62 000 personer som av polisen bedöms ha samröre med kriminella nätverk, varav 14 000 är direkt involverade i nätverken, framkommer en dyster bild om omfattningen av fusket inom assistansverksamheten:

Individerna samt deras familjer, totalt cirka 240 000 personer, visar enligt en polisanalys från 2024 att de har ”ett mer utbrett missbruk av socialförsäkringen i jämförelse med en normalpopulation”.

Under perioden 2022–2023 arbetade aktiva gängkriminella och personer med koppling till gängen som personliga assistenter på samtliga av de 62 största assistansbolagen.

Dessa 62 assistansbolag hade vart och ett i snitt 22 personer med gängkoppling anställda.

83 av 699 undersökta assistansbolag bedöms ha särskilt nära koppling till den organiserade brottsligheten.

Under den undersökta perioden, 2022–2023, fick strax över 14 000 brukare assistans och var fjärde brukare har kommit i kontakt med aktiva kriminella eller personer med koppling till kriminella nätverk eller deras familjer.

Hela 89 procent av alla brukare med bolag som anordnare får assistans av de bolag där gängaktiva eller gängkopplade personliga assistenter arbetar.

Dessa 240 000 personer har sammanlagt över 300 miljoner kronor i skulder till Försäkringskassan.

Utöver gängkopplingar finns det även en utbredd omfattning av arbetskraftsinvandring som genomförs för att invandrare ska kunna lura till sig stora summor pengar genom assistansnäringen.

Enligt en rapport från 2020 som genomfördes av Nationellt underrättelsecentrum (Nuc) tillsammans med Migrationsverket och Försäkringskassan så finns det flera exempel på hur invandrare genom olika former av skenanställningar, ”brukarimport” och andra former av missbruk kunnat utnyttja det svenska systemet maximalt.

I rapporten skriver Nuc följande om fenomenet med ”brukarimport”:

”Brukare blir handelsvaror och intäktsgeneratorer som utnyttjas i ’genomströmningsfabriker’ som vanligen involverar många individer, och med stora ekonomiska vinster för huvudmännen. I många fall har både arbetstagare och medföljande efter AT-perioderna varit beroende av stöd från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan för sin försörjning. Aktörerna använder sig av mer eller mindre legala metoder för att tillskansa sig konkurrensfördelar och välfärdsmedel och det är tydligt att det rör sig om företag i brottslig verksamhet. Även om brottsligheten skiljer sig åt i modus och har flera syften är slutsatsen likväl att det handlar om ekonomisk vinning. Brottsligheten genomsyrar ofta hela verksamheten från ägare och företrädare till arbetstagare … Det finns sannolikt inte heller någon annan kategori av arbetstillstånd där en tredjelandsmedborgare utan utbildning, erfarenhet eller språkkunskaper kan få en lön som ofta överstiger 30 000 kronor.”