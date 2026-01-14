Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Ahmed Abdirahman, VD och grundare av Stiftelsen Järvaveckan, har en solid globalistbakgrund – han är utsedd till President Obama Leader, European David Rockefeller Fellow av Trilateral Commission och European Young Leaders av Friends of Europe. Foto: Järvaveckan

Invandrare: Invandringen har gjort Sverige bättre

  • , 18:50
INRIKES
En tydlig majoritet av invånarna i så kallade utsatta områden anser att invandringen gjort Sverige till ett bättre land. Samtidigt vill var fjärde flytta därifrån och var femte känner sig otrygg på kvällen. Detta enligt en ny undersökning från Stiftelsen Järvaveckan.

Enligt undersökningen, som genomförts av Indikator Opinion på uppdrag av Stiftelsen Järvaveckan – som själv beskriver sitt syfte som ”att bidra till ett samhälle där mångfald är en allmänt erkänd styrka” – instämmer 59 procent av de boende i utsatta områden i påståendet att invandringen har gjort Sverige bättre. I övriga landet är andelen något lägre, 54 procent.

Studien bygger på intervjuer med drygt 4 900 personer, varav cirka 2 700 boende i utsatta områden och drygt 2 200 i en rikstäckande mätning. Datainsamlingen genomfördes under hösten 2025.

Samtidigt visar undersökningen stora skillnader i livsvillkor och trygghet mellan utsatta områden och övriga landet. Var femte person i utsatta områden uppger att de känner sig otrygga på kvällen i sitt bostadsområde, och var fjärde vill flytta därifrån. I övriga Sverige trivs 87 procent där de bor och endast sex procent vill flytta.

Sju av tio anser dessutom att man kan vara ”svensk” och samtidigt identifiera sig med en annan kultur – en syn som delas i både utsatta områden och övriga landet.

Undersökningen visar också att 64 procent av de boende i utsatta områden skulle acceptera en statsminister med utländsk bakgrund, jämfört med 60 procent i övriga Sverige. Bland unga i utsatta områden är stödet ännu större – närmare sju av tio unga med utländsk bakgrund instämmer i att invandringen gjort Sverige bättre, jämfört med drygt fem av tio i övriga landet.

När det gäller vad som krävs för att betraktas som svensk anser 67 procent i övriga Sverige att det viktigaste är att följa svenska lagar och demokratiska värderingar. I utsatta områden är andelen lägre, 53 procent.

Oro över skjutningar, sprängningar och den egna ekonomin är betydligt vanligare i utsatta områden än i övriga landet. Mer än hälften uppger att de är oroliga för grovt våld i närområdet, och nästan varannan oroar sig för sin ekonomi.

Studien har tagits fram med stöd av bland annat Jacob Wallenbergs Stiftelse. Stiftelsen Järvaveckans syfte beskrivs som att ”bidra till ett samhälle där mångfald är en allmänt erkänd styrka”.

Ahmed Abdirahman, VD och grundare av Stiftelsen Järvaveckan, hävdar att klyftan inte går mellan kulturer utan är materiell och geografisk.

– Det är tryggheten i vardagen, ekonomi och bostadssituation som delar Sverige, säger han.

Dela artikeln
  • , 18:50

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

januari 14, 2026

Relaterat

Läs även:

EU-Mercosur-avtalet fortsätter att provocera lantbrukare

EU-Mercosur-avtalet fortsätter att provocera lantbrukare

av Filip Johansson
januari 12, 2026

🟠 UTRIKES Franska lantbrukare, som framför allt protesterar mot handelsavtalet mellan EU och Mercosur, blockerade på måndagen den 12 januari ett oljelager i staden La Rochelle i västra delarna av landet och spannmålssilos i Bayonne, i sydväst, detta efter en vägspärr som sattes upp i helgen i Le Havres hamn, i nordväst, meddelade de franska jordbruksfacken.

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT24web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

SD om Malmö Pride: ”Orimligt att skattemedel läggs på vänsterpolitisk propaganda”
Hon misshandlade svensk man – får nu statliga bidrag för att ”forska” om rasism
M-toppens pik mot MP-ledaren: ”Det skulle ju aldrig snöa mer sa ni”

Free West Media

Omówienie kasyna Casino VOX: kompleksowe informacje o portalu
Dismantling the International Order
Trump’s Stunning Reset: US Breaks Free from 66 Global Bureaucracies

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.