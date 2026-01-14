Invandrare: Invandringen har gjort Sverige bättre

Enligt undersökningen, som genomförts av Indikator Opinion på uppdrag av Stiftelsen Järvaveckan – som själv beskriver sitt syfte som ”att bidra till ett samhälle där mångfald är en allmänt erkänd styrka” – instämmer 59 procent av de boende i utsatta områden i påståendet att invandringen har gjort Sverige bättre. I övriga landet är andelen något lägre, 54 procent.

Studien bygger på intervjuer med drygt 4 900 personer, varav cirka 2 700 boende i utsatta områden och drygt 2 200 i en rikstäckande mätning. Datainsamlingen genomfördes under hösten 2025.

Samtidigt visar undersökningen stora skillnader i livsvillkor och trygghet mellan utsatta områden och övriga landet. Var femte person i utsatta områden uppger att de känner sig otrygga på kvällen i sitt bostadsområde, och var fjärde vill flytta därifrån. I övriga Sverige trivs 87 procent där de bor och endast sex procent vill flytta.

Sju av tio anser dessutom att man kan vara ”svensk” och samtidigt identifiera sig med en annan kultur – en syn som delas i både utsatta områden och övriga landet.

Undersökningen visar också att 64 procent av de boende i utsatta områden skulle acceptera en statsminister med utländsk bakgrund, jämfört med 60 procent i övriga Sverige. Bland unga i utsatta områden är stödet ännu större – närmare sju av tio unga med utländsk bakgrund instämmer i att invandringen gjort Sverige bättre, jämfört med drygt fem av tio i övriga landet.

När det gäller vad som krävs för att betraktas som svensk anser 67 procent i övriga Sverige att det viktigaste är att följa svenska lagar och demokratiska värderingar. I utsatta områden är andelen lägre, 53 procent.

Oro över skjutningar, sprängningar och den egna ekonomin är betydligt vanligare i utsatta områden än i övriga landet. Mer än hälften uppger att de är oroliga för grovt våld i närområdet, och nästan varannan oroar sig för sin ekonomi.

Ahmed Abdirahman, VD och grundare av Stiftelsen Järvaveckan, hävdar att klyftan inte går mellan kulturer utan är materiell och geografisk.

– Det är tryggheten i vardagen, ekonomi och bostadssituation som delar Sverige, säger han.