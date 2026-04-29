Invandraren hånade och torterade äldre svenskar – fick milt straff

Den syriske invandraren och asylsökaren Abdulrahman Al Khleef Almasalmeh, 22, filmade sig själv när han skrattandes systematiskt skrämde, slog, samt förolämpade minst tretton offer – värnlösa äldre svenskar med dålig syn, hörsel och demens – i sitt jobb för hemtjänsten i Örebro.

I en del av filmklippen som han spred till andra araber, som även de åtalats för brott mot äldre svenskar, ses han säga ”Ät skit! Hora!” eller ”Du ser ut som en apa” till sina offer. I ett klipp duschar han en äldre man med iskallt vatten samtidigt som han filmar offret, en 85-årig man med demens, och säger ”Jag svär vid Allah att jag ska låta dig frysa!”

Värst utsatt blev en 98-årig svensk kvinna som araben bland annat lyfte upp i hennes armhålor så att hon hängde raklång och som han slog i ansiktet med en plasthandske.

Men straffet för brotten som skedde mellan våren 2024 och vintern 2025 blev skrattretande lågt, bara ett års fängelse – eftersom ett av hans offer dog innan rättegången kunde genomföras.

Polisutredning mot annan arab ledde till fler polisutredningar

Massinvandring presenteras ofta som ”räddningen för äldrevården” i Sverige, men resulterar snarare i en rad problem till följd av lågt ställda krav i äldrevården, vilket gör att invandrare, ofta utan ordentliga bakgrundskontroller och som ofta inte ens kan prata svenska, får jobba med värnlösa äldre helt utan översikt.

En effekt är en explosionsartad ökning av våldtäkter och sexualbrott riktade mot äldre, något Nya Tider granskat och skrivit om flera gånger. Bara sedan 2021 har det anmälts över 400 våldtäkter mot äldre kvinnor, där en majoritet av gärningsmännen är invandrare som jobbar inom hemtjänsten eller på äldreboende – och det är likväl bara en liten del av de övergrepp som våra äldre utsätts för, vilket fallet med svenskhataren Almasalmeh visar.

Almasalmehs brott upptäcktes hösten 2025 tack vare en brottsutredning mot två andra araber när dessa arbetade för hemtjänsten i Kristinehamn.

Polisteknikerna som undersökte en av de misstänkta arabernas telefoner såg nämligen att en annan arab, som sedan identifierades som Almasalmeh, skickat flera videor och gjorde direkt bedömningen att det ”rörde sig om snarlik brottslighet” och skickade bevisen vidare till Örebropolisen.

Örebropolisen inledde därefter en brottsundersökning och kallade in Almasalmeh till förhör vilket skedde i november förra året. Han släpptes först under polisutredningens gång, fortfarande misstänkt för brott, för att sedan bli häktad och åtalad i januari i år.

Stor mängd offer – milt straff

Polisutredningen visar att han utsatt minst tretton offer för en lång rad kränkningar och i en del fall något som påminner om tortyrliknande våld. Många av de svenska offren lider av demens, en del är blinda eller hör dåligt, men samtliga utsätts för ett till synes utstuderat kränkande och ofredande, vilket satts i system av invandraren.

Till ett av offren, en 92-årig kvinna, skrek han att hon ”ser ut som en apa” på arabiska. På filmen hörs han säga, återigen på arabiska: ”Ät skit! Hora!” Han ses även göra en slagrörelse mot kvinnans ansikte, vilken dock turligt nog missade henne.

En annan kvinna, 86 år gammal, som filmas sitter och tittar på TV i lugn och ro när Almasalmeh börjar störa henne genom att högljutt sjunga islamistiska kampsånger på arabiska och stänga av hennes TV. På filmen han själv tog hörs han bland annat säga ”jag ska knulla din guds syster” på arabiska.

När hon säger åt honom att gå därifrån svarar han hånfullt på svenska, samtidigt som han vägrar gå:

– Vem är starkare? Jag?