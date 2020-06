Invandrarkaos vid BLM-demonstration i Göteborg

Klockan 14:00 startade den tillståndsgivna demonstrationen men redan efter en halvtimme fick den avbrytas av polisen av smittskyddsskäl. Arrangörerna uppmanade deltagarna att åka hem under en tyst protest men som väntat var det startsignalen för de kriminella invandrarungdomar som utgjorde en inte obetydlig del av deltagarna. Polisen uppfattade inte detta och skickade enligt Nya Tiders poliskällor hem en stor del av de utkommenderade poliserna.

Minst ett tusental personer anslöt till det demonstrationståg som organiserades av de kriminella invandrarna och vänsterextrema. Under sporadiskt kastande av bangers tog man sig via Vasastan och Grönsakstorget till Nordstans köpcenter, men polisen var förberedd på detta och hade barrikaderat dörrarna varvid man istället försökte ta sig in på Centralstationen. Efter att också detta stoppats tog man sig via Tingsrätten till Polishuset där ett nytt inbrytningsförsök avvärjdes. Därefter tog man sig tillbaka till Götaplatsen via Heden där demonstranterna bjöds på vattenflaskor av polisen. Dessa singlade snart tillbaks mot dem odruckna. Efter en kort paus, där en kommunistisk agitator tog till orda, fortsatte man till Bältesspännarparken där det hettade till ordentligt. En fotograf misshandlades och fick sin utrustning förstörd. Även Nya Tiders och Sverigebildens utsända hotades och Sverigebildens kamerautrustning skadades i tumultet.