Invasionen av Ukraina: Dag 2

🟠 UKRAINA Ryssland har formellt erkänt de proryska utbrytarprovinserna Donetsk och Luhansk som självständiga stater samt tecknat avtal om samarbete och vänskapsrelationer till dem under gårdagen. Kort därefter kom de första tecknen på truppförflyttningar av ryska trupper in i de två utbrytarprovinserna under förespeglingen att skicka fredsbevarande trupper.