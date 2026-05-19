Iran formaliserar sin kontroll över Hormuzsundet

PGSA, som nu har ett officiellt konto på X och en webbsida, som i skrivande stund dock verkar ligga nere, kräver att fartyg genomgår en förhandsgodkännandeprocedur. Fartygsägare måste lämna in ett detaljerat formulär med mer än 40 frågor. Iran planerar att utfärda färdtillstånd, införa strikta navigationsregler och ta ut transitavgifter.

Sundet står för cirka 20 procent av världens sjöburna olja och LNG. Sedan konfliktens början i februari 2026 har Teheran de facto kontrollerat tillgången till den, vilket till stor del blockerar kommersiell trafik. Några få fartyg, särskilt kinesiska och grekiska, har kunnat passera efter förhandlingar.

Detta initiativ ses som en ny upptrappning, det formaliserar Irans suveränitet över en internationell passage och bryter, enligt vissa experter, mot FN:s havsrättskonvention, som garanterar fri sjöfart. USA och flera europeiska länder har redan kallat initiativet ett försök till ”utpressning” och ytterligare militarisering av sjövägen.

Genom att skapa denna myndighet försöker Iran institutionalisera sitt militära övertag i Gulfen och omvandla sin de facto-kontroll till ett ekonomiskt eller till och med diplomatiskt verktyg.