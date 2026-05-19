Den nya iranska myndigheten vill visa på att Iran har kontroll över Persiska viken, inte bara Hormuzsundet. Skärmavbild X

Iran formaliserar sin kontroll över Hormuzsundet

  • , 22:42
IRAN-KRIGET
Iran tillkännagav officiellt måndagen den 18 maj att man skapat en myndighet för kontroll av Persiska viken, Persian Gulf Strait Authority – PGSA. Denna myndighet, som står under Högsta nationella säkerhetsrådet och är direkt förbundet med Revolutionsgardet (IRGC), har till uppgift att officiellt reglera sjötrafiken i Hormuzsundet, en av världens mest strategiska passager.

PGSA, som nu har ett officiellt konto på X och en webbsida, som i skrivande stund dock verkar ligga nere, kräver att fartyg genomgår en förhandsgodkännandeprocedur. Fartygsägare måste lämna in ett detaljerat formulär med mer än 40 frågor. Iran planerar att utfärda färdtillstånd, införa strikta navigationsregler och ta ut transitavgifter.

Myndighetens webbsida är i skrivande stund inte tillgänglig, kanske på grund av fientligt sinnade staters påverkan. Skärmavbild pgsa.ir

 

Sundet står för cirka 20 procent av världens sjöburna olja och LNG. Sedan konfliktens början i februari 2026 har Teheran de facto kontrollerat tillgången till den, vilket till stor del blockerar kommersiell trafik. Några få fartyg, särskilt kinesiska och grekiska, har kunnat passera efter förhandlingar.

Detta initiativ ses som en ny upptrappning, det formaliserar Irans suveränitet över en internationell passage och bryter, enligt vissa experter, mot FN:s havsrättskonvention, som garanterar fri sjöfart. USA och flera europeiska länder har redan kallat initiativet ett försök till ”utpressning” och ytterligare militarisering av sjövägen.

Genom att skapa denna myndighet försöker Iran institutionalisera sitt militära övertag i Gulfen och omvandla sin de facto-kontroll till ett ekonomiskt eller till och med diplomatiskt verktyg.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Filip Johansson

maj 19, 2026

Irans övertag ligger under vattnet

Irans övertag ligger under vattnet

av Karl Björkman
april 4, 2026

🟠 UTRIKES Medan Israel och USA helt dominerar luftrummet över Iran – där de utför hundratals bombningar dagligen i än så länge fruktlösa försök att stoppa Iran från att avfyra robotar och drönare – har Iran ett strypgrepp om Hormuzsundet.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Hur du kan vägra delta i skådespelet
Hur du kan vägra delta i skådespelet

🟠 BOKRECENSION ”Hela världen är en teaterscen” skrev William Shakespeare. De flesta av oss har integrerat den kunskapen i vårt väsen och spelar mer eller mindre teater inför våra medmänniskor. Samhället är genomsyrat av propaganda och manipulation. Många blir förstås upprörda när de ser denna falskhet, och de börjar ana hur lurade vi är av maktsystemen. De ropar efter snabba, radikala lösningar. Problemet är att panik inte är ett bra sinnestillstånd när man ska arbeta. I stället måste man lugna ner sig, använda huvudet, och tänka långsiktigt. Den här boken analyserar det skådespel som det offentliga livet i Sverige är, och lägger fram tankar om hur vi kan bli bättre på att avslöja det och välja en annan väg för vårt samhälle.

Dalarna – vad Kent Ekeroth och andra bör veta om denna del av konungariket Sverige
Dalarna – vad Kent Ekeroth och andra bör veta om denna del av konungariket Sverige

🟠 KULTURKRÖNIKA Inget svenskt landskap har så djupa historiska och kulturella traditioner som Dalarna. Mitt gamla Kopparbergs län (W-län) genomgår rasande förändringar för att anpassa nuvarande Dalarnas län till den nya kreativa destruktionen. När Kent Ekeroth, SD, utnämndes till oppositionsråd i Region Dalarna reagerade lokala vänstermedia, därefter blev det tyst. Man insåg nämligen att såväl Ekeroth som hans familj helt saknade koppling till Dalarna och därmed även kunskaper om detta historiska och för Sverige så viktiga landskap.

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen
Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

