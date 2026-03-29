Iran kräver att USA lämnar Mellanöstern – annars …

Detta är den nye aya­tollans andra offent­liga anförande, men liksom det första som gjor­des den 12 mars lästes det upp av statsmedia, inte av honom själv.

Ayatollah Sayyed Moj­taba Khamenei levere­rade tre konkreta krav för ett slut på kriget: ett snabbt amerikanskt mili­tärt tillbakadragande från Mellanöstern, en fullstän­dig avveckling av sanktio­nerna inom 60 dagar och långsiktig ekonomisk kom­pensation för skador.

Sedan kom ultima­tumet. Om kraven inte uppfylls eskalerar Iran – ekonomiskt, militärt och potentiellt kärntekniskt. Inte hypotetiskt, utan ope­rativt: stängning av Hor­muzsundet, formalisering av försvarssamarbete med Ryssland och Kina samt en övergång från strategisk ambivalens till deklarerad kärnvapenavskräckning.

Inom några timmar ut­färdade både Peking och Moskva uttalanden som, försiktigt men tydligt, låg i linje med Teherans be­skrivning.

Analytiker pekar på att Mojtaba Khamenei verkar agera med fokus på kon­kreta resultat, till skillnad från hans far som försökte nå långsiktig balans och hindra en snabb upptrapp­ning. Interna rapporter gör gällande att han har fullt stöd av Islamiska re­volutionsgardet i detta, som inte är intresserade av stegvisa förändringar. De kräver inget mindre än att avlägsna amerikanskt inflytande från regionen, återupprätta Irans mili­tära ställning och tvinga fram en omförhandling av globala maktförhållanden.

Presstjänsten Intelli­news skriver att Donald Trumps strategi att döda Irans ledning verkar ha fått som resultat att många av de mer liberala röster­na i Iran antingen dödats av Trumps egen adminis­tration eller hamnat i bak­sätet. Ayatollah Khamenei har inte bara blivit 30 år yngre, han har också blivit mycket mer radikal och kompromisslös.

Donald Trump lyckades pressa ned oljepriset den 23 mars genom att påstå att han uppnått alla sina mål med angreppet på Iran och att samtal hålls med Irans ledning. Iran har demen­terat att några som helst samtal hållits och kallat det ett trick i syfte att kort­siktigt få ned oljepriset.