Iran kräver att USA lämnar Mellanöstern – annars …

Detta är den nye ayatollans andra offentliga anförande, men liksom det första som gjordes den 12 mars lästes det upp av statsmedia, inte av honom själv.
Ayatollah Sayyed Mojtaba Khamenei levererade tre konkreta krav för ett slut på kriget: ett snabbt amerikanskt militärt tillbakadragande från Mellanöstern, en fullständig avveckling av sanktionerna inom 60 dagar och långsiktig ekonomisk kompensation för skador.
Sedan kom ultimatumet. Om kraven inte uppfylls eskalerar Iran – ekonomiskt, militärt och potentiellt kärntekniskt. Inte hypotetiskt, utan operativt: stängning av Hormuzsundet, formalisering av försvarssamarbete med Ryssland och Kina samt en övergång från strategisk ambivalens till deklarerad kärnvapenavskräckning.
Inom några timmar utfärdade både Peking och Moskva uttalanden som, försiktigt men tydligt, låg i linje med Teherans beskrivning.
Analytiker pekar på att Mojtaba Khamenei verkar agera med fokus på konkreta resultat, till skillnad från hans far som försökte nå långsiktig balans och hindra en snabb upptrappning. Interna rapporter gör gällande att han har fullt stöd av Islamiska revolutionsgardet i detta, som inte är intresserade av stegvisa förändringar. De kräver inget mindre än att avlägsna amerikanskt inflytande från regionen, återupprätta Irans militära ställning och tvinga fram en omförhandling av globala maktförhållanden.
Presstjänsten Intellinews skriver att Donald Trumps strategi att döda Irans ledning verkar ha fått som resultat att många av de mer liberala rösterna i Iran antingen dödats av Trumps egen administration eller hamnat i baksätet. Ayatollah Khamenei har inte bara blivit 30 år yngre, han har också blivit mycket mer radikal och kompromisslös.
Donald Trump lyckades pressa ned oljepriset den 23 mars genom att påstå att han uppnått alla sina mål med angreppet på Iran och att samtal hålls med Irans ledning. Iran har dementerat att några som helst samtal hållits och kallat det ett trick i syfte att kortsiktigt få ned oljepriset.