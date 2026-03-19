Hamnen Mina Salman i Bahrain brinner efter en iransk attack, som bland annat ledde till skador på ett av Amazons datacenter i landet. Stillbild: X

Irans drönarattacker blottlägger Mellanösterns digitala sårbarhet

Med några få drönarattacker lyckades Iran skapa omfattande störningar på viktiga internet- och banktjänster över hela Mellanöstern. Efter att tre Amazonanläggningar i Mellanöstern slagits ut uppmanade företaget sina molnkunder att aktivera katastrofåterställningsplaner, säkerhetskopiera kritisk data och flytta den till molntjänster i andra regioner. Detta är första gången datacentra tillhörande en större global leverantör av molntjänster slås ut i ett krig, och blottlägger en svaghet i globala IT-jättars infrastruktur.

På söndagen den 1 mars, knappt 24 timmar efter att USA och Israel inlett sina attacker mot Iran, medde­lade Amazons molntjänst AWS att ett datacenter i Förenade Arabemiraten stängts ned efter att ett ”objekt” fallit ned i anläggningen. Detta var den första av flera incidenter som senare vi­sade sig vara riktade iranska drönarattacker mot amerikanska IT-före­tags infrastruktur i regionen.

Shahed 136, också känd under den ryska benämningen Geran-2, har använts i stor omfattning av Iran som svar på Israels och USA:s överraskningsanfall. Den kostar motsvarande några hundra tusen kronor, kan flyga 2 500 kilometer och leverera en 50 kilos sprängladdning. Foto: Public domain

 

Dagen efter meddelade Amazon att ytterligare två anläggningar i För­enade Arabemiraten attackerats av Iran, samtidigt som en tredje anlägg­ning i Bahrain skadades i samband med att hamnen Mina Salman utsat­tes för iranska angrepp. Rapporter från de berörda anläggningarna må­lar upp en bild av kaos och beskriver bränder och vattenskador orsakade av automatiska släckningssystem, samtidigt som personal fick arbeta intensivt för att rädda kunders data på servrarna.

I ett uttalande till sina kunder skrev Amazon:

”Vi rekommenderar att kunder aktiverar sina katastrofåterställ­ningsplaner, återställer system från fjärrlagrade säkerhetskopior i andra regioner samt uppdaterar sina appli­kationer för att styra om trafiken bort från de berörda regionerna.”

IT-jätten bekräftade också struk­turella skador som kan ta tid att reparera helt, samtidigt som man betonade att personal som utför re­parationer och återställningsarbete utsätts för stora risker.

”Vi arbetar nära tillsammans med lokala myndigheter och prioriterar säkerheten för vår personal under hela återställningsarbetet”, står det vidare i uttalandet.

Det är inte helt klarlagt vilka konsekvenser attackerna fick, men bland Amazons molnkunder som drabbats återfinns enligt Reuters vik­tiga finansinstitut. Förutom risken att förlora kritisk data har banker i regionen dessutom rapporterat av­brott i sina tjänster. Abu Dhabi Com­mercial Bank (ADCB) – som är en av Förenade Arabemiratens största banker – rapporterade IT-störningar över hela regionen i samband med att man gick ut med information om att både appar och andra internetbaserade tjänster ligger nere.

AI-boomen och Mellanösterns känsliga infrastruktur

Att Iran attackerar den här typen av infrastruktur i Gulfstaterna är ingen slump. Amerikanska IT-jättar som Google, Microsoft och Amazon har under en längre tid byggt upp flera datacentra i oljerika satellitstater till USA.

Den stora drivkraften bakom utbyggnaden är den blomstrande AI-industrin. Det krävs enorm da­torkraft för att träna och driva av­ancerade AI-modeller, vilket i prak­tiken innebär stora datacentra fyllda med GPU-servrar som förbrukar sto­ra mängder el och måste kylas dyg­net runt.

I Gulfstaterna finns mycket av det som behövs för en ambitiös teknik­jätte som vill vara konkurrenskraftig i AI-kapplöpningen: billig och stabil energi, snabb byggtakt, kapital från statliga investeringsfonder fyllda med oljepengar samt stora offentliga kunder som vill ha datalagring och beräkningskapacitet inom de egna gränserna.

Regionens datacentra handlar därför inte bara om vanliga moln­tjänster för appar, webbplattformar eller datalagring, utan om strategisk infrastruktur i den globala kapplöp­ningen om AI, en sektor som allt of­tare pekas ut som avgörande för den amerikanska ekonomins framtid. Donald Trump själv har sagt att USA ”måste vinna AI-racet”.

Amazons serverhallar. En tillgänglighetszon i en av Amazon Web Services (AWS) regioner representeras av massiva data¬centra, som kräver både dyr teknologi och stora mängder energi för att fungera. Tillgången till investerare, efterfrågan av molntjänster och billig energi har gjort gulfstaterna attraktiva för dessa gigantiska byggnader. Foto: Tedder

 

Men den största sårbarheten lig­ger i Gulfstaternas egna ekonomier. Precis som oljeindustrin är beroende av både strategiska flaskhalsar, som Hormuzsundet, och kritiska punk­ter, som stora oljeanläggningar, är den digitala infrastrukturen kring Persiska viken koncentrerad till ett begränsat antal fysiska noder.

De anläggningar för molntjäns­ter som redan attackerats ingår i stora datacenterkluster i exempelvis Förenade Arabemiraten, Bahrain, Qatar och Saudiarabien. Till dessa kritiska punkter hör även ett antal kabelstationer där internationella fiberkablar går i land. I Dubai finns exempelvis internetknutpunkten UAE-IX, som beskrivs som Mellan­österns största och viktigaste av sitt slag. Bortom den arabiska halvön finns kabelkorridorer genom Röda havet och Egypten som utgör ytterli­gare flaskhalsar och gör området till ett högriskområde för digital infra­struktur.

Attacker mot några av dessa punk­ter skulle snabbt kunna leda till all­varliga störningar – eller i värsta fall avbrott – i internettrafiken och de kritiska tjänster som ekonomierna är beroende av. Koordinerade at­tacker som slår ut flera sådana noder samtidigt skulle med största sanno­likhet orsaka störningar också långt utanför denna region.

Amerikanska molnjättar i Mellanöstern

Gulfstaterna erbjuder billig energi, kapital, snabb utbyggnad och efterfrågan på lokal datalagring. Länder i regionen med redan etablerat starka affärsförbindelser med USA har därför blivit attraktiva för amerikanska moln- och AI-satsningar. Amazon, Microsoft och Google har redan byggt stora datacenter i regionen och plane­rar fortsatt expansion.

Amazons AWS-anläggningar är centrala för att molntjänster ska fungera. Foto: Tony Webster

 

Molntjänsterna är uppbyggda i så kallade regioner, som i sin tur består av flera tillgänglighetszoner – separata datacentra som kunder kan använda för att sprida ut sin datalagring och sina tjänster.

Enligt offentliga uppgifter har investeringarna hittills lett till skapandet av följande infrastruktur för moln­tjänster och datorkraft för de tre stora IT-jättarna:

  • Amazon Web Services (AWS): Har molnregioner i Bahrain och Förenade Arabemiraten, båda med tre till­gänglighetszoner vardera. AWS listar också en region i Israel.
  • Microsoft Azure: Har öppna datacenterregioner i Förenade Arabemiraten, Qatar och Israel. En ny region planeras att öppnas i Saudiarabien under 2026.
  • Google Cloud: Har öppna molnregioner i Qatar och Saudiarabien. Precis som Amazon och Microsoft har Google en region även i Tel Aviv, Israel.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Axel Lundström

mars 19, 2026

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
