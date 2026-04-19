Irans luftvärn är ett skadat lejon – men lyckas ändå skjuta ned fiendeplan

Iran hade, på pappret, ett av världens starkaste luftförsvar med hundratals kort-, medel-och långdistansluftvärnssystem. Ändå kunde Israel lägga mycket av det försvaret i ruiner redan under tolvdagarskriget 2025. När USA och Israel anföll Iran den 28 februari var det iranska luftvärnet redan allvarligt decimerat. Sedan dess har landet bombats mer än 14 000 gånger av angriparna.
En stor del av attackerna riktades redan i inledningsskedet på landets radar- och luftvärnsinstallationer. Detta har gjort att Irans luftvärn otvivelaktigt försvagats – men ändå lyckas Iran skjuta ned enstaka amerikanska stridsflygplan och ett flertal avancerade drönare i ett skede av kriget där både Israel och USA säger sig ha totalt luftherravälde.
I den här artikeln granskar Nya Tider det iranska luftvärnet – och visar att även ett skadat lejon ännu kan vara farligt.
Irans luftförsvar före kriget
Innan 2025 hade Iran ett relativt kapabelt luftförsvar bestående av både inhemska och utländska luftvärnssystem, då främst från Ryssland men även kvarvarande äldre amerikanska system som shahen fått av USA innan den islamistiska revolutionen.
Iran hade över 400 stycken inhemska korträckvidds luftvärn av typen Ya Zahra-3 och dess mobila variant Herz-9, samt cirka 30 ryska Tor som också har kort räckvidd, runt 10–15 kilometer och en attackhöjd på upp till 5 kilometer. Till dessa har man byggt nya mer avancerade system som Azarakhsh, vilket började produceras 2024 och som fokuserar på mobilitet och en förmåga att samverka med olika radarsystem. Enligt iranska källor kan de nå mål på en höjd upp till 6,5 kilometer. Sannolikt har man dock ganska få av Azarakhsh-systemen, vilka representerar en omläggning av den iranska försvarsstrategin från fler fasta positioner till en mer mobil försvarsstruktur med möjlighet till snabb omlokalisering.
När det kom till medeldistansluftvärn hade Iran före 2025 ett omfattande nätverk av äldre amerikanska och uppgraderade varianter av Hawk-systemet (som Sverige fasade ut 2013), konkret MIM-23 Hawk och Irans egen uppgraderade version Mersad, totalt omkring 500 stycken system. De har en räckvidd på mellan 30 och 45 kilometer och kan nå mål på en höjd av 15–20 kilometer, tillräckligt för att försöka skjuta ned de flesta stridsplan, men samtidigt med en relativt låg träffsäkerhet och en låg förmåga att motstå elektronisk störning.
Iran hade även köpt in 50 ryska 2k12 Kub, vilket skedde 1995. Det är ett stridsprövat system som bland annat används i Ukraina. Dessa har en räckvidd på cirka 30 kilometer och kan nå mål på en höjd av 16 kilometer. Mer avancerade system fanns även i en begränsad omfattning, som Raad-1 och 2 samt Khordad-3, system som uppgavs ha en räckvidd på mellan 50–75 kilometer och en maximal höjd av 25–30 kilometer, mer än nog för att nå avancerat stridsflyg och även strategiska bombplan.
Luftvärn med lång räckvidd skulle bli en sköld
Iran hade innan 2025 ett flertal avancerade luftvärnssystem med lång räckvidd. Innan tolvdagarskriget med Israel det året var det en mycket viktig del av landets strategiska förmåga och ansågs vara en starkt avskräckande faktor mot angrepp.
Iran hade 10 rysktillverkade S-200 som man uppgraderade med inhemska luftvärnsrobotar för att öka räckvidd och träffsäkerhet. Man hade även runt 50 stycken Sayyad-2 och -3, Khordad-15 och cirka 45 av de moderna Talaash och Bavar-373-luftvärnssystemen.
Samtliga av dessa har räckvidder på upp till 200–350 kilometer och en förmåga att angripa flera mål samtidigt på en höjd upp till 30–40 kilometer. Det är snabba robotar som närmar sig sina mål i Mach 5 eller mer. De senare systemen som Talaash och Bavar-373 är dessutom relativt moderna system som började levereras runt 2013. Iran har fortsatt utvecklingen av dessa, vilket resulterat i det modernaste inhemska systemet som Iran förfogar över idag: Arman. Systemet lanserades i början av 2024 och uppges ha höghastighetsrobotar med en flyghastighet på mellan Mach 7 och 9, ämnade att angripa både ballistiska robotar och fientligt flyg från långt avstånd.
Från 2016 hade man även fyra av de rysktillverkade och mycket avancerade S-300 i en modern version, S- 300PMU2, vars räckvidd ligger kring 200 kilometer och maximal höjd 27 kilometer. Även här handlar det om höghastighetsrobotar som även kan bekämpa inkommande ballistiska robotar.
Iran har även åtskilliga hundratals luftvärnskanoner vilka är placerade kring viktiga industrier och militärinstallationer. Luftvärnskanoners effektivitet kan dock i stort bortses från i dagsläget annat än för kortdistansförsvar mot drönare och helikoptrar.
Bristerna i skölden blev uppenbara
Trots att Iran på papperet hade ett starkt luftförsvar med flera lager av olika varningssystem samt lång-, medel- och kortdistansluftvärn som överlappade och som nationen lagt de två senaste decennierna på att bygga upp, fanns det likväl allvarliga brister.
En stor del av dessa luftvärnssystem kom att förstöras redan under Israels överraskningsanfall under inledningen av tolvdagarskriget i juni 2025. Medan Iran hade god kapacitet att upptäcka israeliska plan och kryssningsrobotar långt innan dessa närmade sig iranskt luftrum var sambandskedjorna mellan olika inhemska och utländska system och beredskapen hos militären desto mer bristfällig. Genom ett omfattande förarbete på markplan med hjälp av agenter och sabotörer, allt koordinerat för att ge en kaskadeffekt, kunde Israel slå ut de iranska radarsystemen som skulle förvarna landet, elektricitet till ett par nyckelsystem, och minst ett av de extremt viktiga S-300-systemens radaranläggningar.
Genom att även angripa ledningsstrukturen och elektroniskt störa ut kommunikation mellan militärledningen och de olika luftvärnsförbanden skapade man stora hålrum i det annars överlappande försvarsnätverket, som man därefter kunde skicka in flygplan och ballistiska robotar genom – för att slå ut systemen var för sig. När Iran väl kunde mobilisera sitt försvar var skadan redan gjord. Runt 300 inledande bombangrepp under knappa 10 minuter gjorde de nästföljande tolv dagarna till en enkel affär för de israeliska stridsflygplanen.
Det finns inga klara uppgifter om exakt omfattning av skadorna, men Israel hävdade att man totalförstört samtliga S-300-system, samt i stort sett alla långdistanssystem man kunde komma åt. Externa bedömare och militära tankesmedjor som till exempel Foreign Policy Research Institute (FPRI), uppskattar att 50–75 procent av medeldistansluftvärnet och 75–85 procent av Irans långdistansluftvärn slagits ut under tolvdagarskriget.
Majoriteten av de system som förstörts, både då och nu under det pågående kriget, fanns i västra Iran, medan framför allt kort- och medeldistanssystem finns kvar i en något högre grad i de östra delarna av landet där de dock inte gör någon större nytta. Att flytta dem är svårt eftersom de kan komma att angripas innan de kan understödja varandra. Risken är även att USA skulle börja angripa de östra delarna av Iran i högre grad om allt för mycket av luftvärnet som finns kvar där flyttas.
Även ett skadat lejon kan bita ifrån
Men trots de omfattande förluster som USA och Israel tillfogat de iranska luftvärnssystemen innebär inte det att nationen är helt försvarslös. Kvarvarande system, varav en del undangömda i ”missilstäderna”, vilka är massiva underjordiska bunkersystem skyddade av hundratals meter berggrund, har lyckats att både skada och skjuta ned en handfull amerikanska stridsflygplan. Det är fler än något krig USA varit i sedan åtminstone Gulfkriget 1990–1991, då man förlorade 23 flygplan.
Majoriteten av nedskjutna amerikanska stridsflygplan under krigets gång än så länge är F-15E-modeller som används i attacker mot iranska markmål. Av dessa har majoriteten, något ironiskt, skjutits ned av misstag av Kuwait, vilket skedde 2 mars när ett kuwaitiskt stridsplan gick till angrepp mot det piloten trodde var anfallande iranska plan. Under loppet av några minuter fick piloten in träffar som ledde till att tre av de allierade amerikanska planen sköts ned.
Den 12 mars kraschade en amerikansk KC-135 Stratotanker, ett flygplan byggt för att tanka andra plan i luften, i Irak i ett stort eldhav vilket ledde till att besättningen på sex man förolyckades. Samtidigt skadades ett annat plan allvarligt under samma incident men kunde landa i Israel. En iransk-kopplad irakisk milis tog på sig det man hävdar är en attack med portabla luftvärnsrobotar medan USA hävdat att det rör sig om en olycka som orsakade en kollision mellan de två planen.