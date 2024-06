”Irland är fullt”

Massiva protester mot massinvand­ringen som en följd av uppmärk­sammade vålds­dåd har präglat Ir­land under de senaste månaderna. Redan förra sommaren jagade en grupp irländare i huvudstaden Du­blin iväg illegala invandrare från ett tältläger, som den uppretade folk­massan sedan satte eld på. I septem­ber följdes detta upp med en spek­takulär aktion utanför det irländska parlamentet, där regeringskritiska demonstranter visade upp både gal­gar och fotografier på högt uppsatta politiker. Demonstranterna ropade ”förrädare” åt de parlamentsleda­möter som vågade visa sig utanför parlamentsbyggnaden och ankla­gade dem för att ha påtvingat Irland covidrestriktioner, massinvandring och homopropaganda. 13 personer kom att gripas under spektakulära former, medan både medier och makthavare beskrev incidenten som ”ett hot mot demokratin”.

