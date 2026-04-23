Irländska bönder i uppror mot skenande bränslepriser – då kallas militären in

I början av april bröt omfat­tande protester ut över hela Ir­land mot de skenande bränslepriserna, som uppstått efter USA:s anfall på Iran. Priserna har framför allt slagit hårt mot bönder, åkare, entreprenörer och andra transportberoende grup­per, som snart gick samman för att protestera genom att blockera allt från vägar, infarter och hamnar till bränsledepåer och annan infrastruk­tur kopplad till energiförsörjningen. Mest uppmärksamhet fick blockaden av oljeraffinaderiet Whitegate, som är det enda av sitt slag på Irland.

Lastbilar, traktorer och andra tunga fordon kom dessutom att blockera hela centrala Dublin och andra städer. Samtidigt drog massi­va karavaner fram som ockuperade samtliga körfält på landets motorvägar.

Snart fick bensinstationer över hela landet brist på bränsle. När lä­get var som värst rapporterade Reu­ters att omkring en tredjedel av sta­tionerna stod utan leveranser. Efter bara några dagar slog regeringen fast att protesterna hotar samhälls­viktig infrastruktur och framkomlig­heten för utryckningsfordon.

Stridsfordon mot traktorer

Regeringen vägrade från början att förhandla med demonstranterna och beskrev blockaderna som il­legala. För att hantera dem kallade regeringen in en omfattande polis­insats och, mer kontroversiellt, även Irlands väpnade styrkor.

– Detta är blockader. Det är inte ett legitimt sätt att protestera på. Vi gav dem som upprätthåller blockaderna tydlig förvarning om att vi skulle gå över till ingripanden, men de valde att ignorera det och fortsätta hålla landet som gisslan, sade Irlands po­liskommissionär Justin Kelly innan man gav ordern om insats.

Samtidigt fick demonstranterna stöd från delar av det irländska ci­vilsamhället. En av dem var Ger Hyland, ordförande för åkeribransch­organisationen Irish Road Haulage Association (IRHA).

– De är hårt arbetande småföreta­gare och försöker bara överleva och hålla sina verksamheter flytande, precis som alla vi andra här i de här förhandlingarna.

På sociala medier spreds snart bil­der på militärfordon som rullade ut på irländska gator och vägar. Efter­som militära insatser mot den egna befolkningen är känsliga användes i stället lagen Aid to the Civil Power. Enligt lagen kan försvarsmakten bi­stå den irländska polismyndigheten An Garda Síochána, så länge polisen fortsatt har huvudansvaret för lag och ordning och inre säkerhet.

”Blockeringen av samhällsviktig nationell infrastruktur kommer inte att tillåtas fortsätta och försvarsmak­tens stöd har begärts. Stora fordon som blockerar samhällsviktig in­frastruktur kommer att avlägsnas”, skrev justitieministeriet den 9 april i samband med att polisen begärde hjälp av militären.

Enligt rykten på sociala medier meddelade flera höga befälhavare att de vägrade agera mot den egna befolkningen. Det som står klart är att flera av dessa åtminstone krävde att få klarhet i om de faktiskt skulle beordras att avlägsna demonstran­ter eller bara bogsera fordon. Irish Times rapporterade dessutom att varken försvarsministern eller den irländska försvarsmakten hade kon­sulterats innan beskedet offentlig­gjordes.

En irländsk sympatisör till protes­terna, Justin, säger till Nya Tider att militärens närvaro främst användes som en avskräckande markering.

– Rent tekniskt ingrep militären inte för att skingra protesterna. Detta skötte ordningspolisen. Armén körde runt hotfullt i bepansrade fordon för att klargöra att de var ”tillgängliga” ifall demonstranterna gjorde mer motstånd än vad polisen kan han­tera, säger han.

Regeringen hade redan före de stora blockaderna försökt mildra bränslekrisen med ett stödpaket på 250 miljoner euro. Men eftersom die­selpriset redan hade stigit med mer än 20 procent, och eftersom nästan hälften av kostnaden för bränsle i Irland bestod av skatter och avgif­ter, ansåg många bönder, åkare och småföretagare att åtgärderna inte räckte. Demonstranterna krävde i stället bland annat ett pristak på bränslepriserna, särskilt diesel, samt ytterligare skattelättnader och andra reformer.

– Med priset vi betalar för bränsle är jag troligtvis två månader från att mitt företag ska gå omkull, kom­menterade lantbruksentreprenören Christopher Duffy till Reuters medan protesterna pågick.

– Vi kräver inte mycket. Vi har bara trängts in i ett hörn.

Billigare att fortsätta demonstrera än att arbeta

Trots att regeringen uttryckligen vägrade att förhandla med demon­stranterna presenterade man den 12 april ett uppdaterat stödpaket på 505 miljoner euro. Det nya förslaget innehöll ytterligare sänkt bränsle­skatt, uppskjuten höjning av koldioxidskatten och särskilda stöd till bland annat jordbruk, entreprenörer och fiskerinäring.

Detta skedde samtidigt som poli­sen började häva blockaderna. Från demonstranternas representanter var reaktionerna blandade. John Dallon, talesman för protesterna i Dublin, beskrev det som att demon­strationerna vunnit en liten seger.

– Vi har uppnått något litet, men detta har blivit något mycket större nu och det är bortom min kontroll, säger Dallon till The Irish Times.

– Vi har kommit till en punkt där det ser ut som att Irlands befolkning inte har något förtroende kvar för re­geringen.

Andra ledande aktörer, såsom lantbrukaren James Geoghegan, har beskrivit regeringens uppdaterade stödpaket som en ”förolämpning”. Han har hotat med nya blockader av ”kritisk infrastruktur” eftersom ”den här regeringen inte lyssnar”.

– Folket här har inget emot att stå sysslolösa, eftersom det är billigare att stå parkerad än att arbeta med dieselpriser på de här nivåerna, sade han.

I filmklipp som spridits från pro­testerna framstår det som att Geog­hegans kompromisslöshet delas av demonstranterna. Frågan om bränslekostnaderna är dessutom inte isolerad från andra aktuella frå­gor, såsom regeringens vilja att spen­dera pengar på alla möjliga projekt – förutom på det irländska folket.

En viral video från en av blocka­derna visar exempelvis hur lantbru­karen James Conway går till hårt angrepp mot det politiska etablisse­manget från ett lastbilsflak.

– Regeringen har inte ett enda jäv­la öre. De ljuger för er. De har tagit era pengar och sedan slösat bort dem på korruption, på ukrainare och på att bygga hus åt utlänningar, rasar han.

En nationell opinionsmätning publicerad i Sunday Independent visar att 56 procent av de irländska väljarna stödde bränsleprotesterna. Endast bland väljare som röstar på regeringspartierna Fianna Fáil och Fine Gael finns en majoritet som motsätter sig dem.

Bland oppositionspartierna har däremot stödet för demonstrationer­na varit uttalat – särskilt från höger­populistiska Independent Ireland, som öppet tagit ställning för blocka­der och civil olydnad. Partiledaren Michael Collins utvecklade inställningen i en intervju med RTÉ.

– Vad oss beträffar kommer jag alltid att stödja människor som pro­testerar fredligt och på ett fredligt sätt, både för deras egen välfärd och för andras. Det här är goda, heder­liga och hårt arbetande människor – egenföretagare som går i konkurs och inte kan fortsätta så här, sade han.