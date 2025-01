IS-terroristen brände pilot levande – kan få strafflindring i Sverige

Den islamistiska terrororganisationen Islamska Staten (IS) har gjort sig kände för ett ofattbart stort register av horribla brott riktade mot icke-muslimer, allt i enlighet med fundamentala muslimska doktriner. Ett av de mest kända fallen av deras grymheter skedde i närheten av Raqqa i Syrien 2014. Där visades en tillfångatagen jordansk pilot upp i en bur innan han brändes levande – allt framför rullande kameror som spred illdådet som propaganda för den muslimska terrororganisationen.

Nu har en av brottslingarna som själv erkänt att han deltog i brottet begärts häktad av Sverige. Den misstänkte är ingen annan än Osama Krayem, 32, en av Sveriges mest kända muslimska jihadister som redan dömts för sin inblandning i två uppmärksammade terrordåd i Europa, Paris 2015 och Bryssel 2016.

Han kommer att nu begäras överlämnad för att medverka vid en eventuell rättegång i Sverige, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.

Men risken finns att Krayem, om han döms i Sverige, i enlighet med rådande praxis då kommer att sättas i svenskt fängelse – men även få strafflindring för terrorbrotten han begått utomlands.

Misstänkts för horribla terrorbrott – begärs häktad

Osama Krayem var en av tusentals muslimer, som av etablissemanget ofta påstås vara välintegrerade, som reste från Europa till Syrien för att strida för den islamistiska terrororganisationen IS. För hans del reste han någon gång under 2014 och var en av de första av ett stort antal muslimer boende i Sverige som valde denna väg. Under sin tid i Syrien skickade han bilder och filmklipp till vänner och bekanta där bland annat fångar avrättades, något de muslimska mottagarna uppskattade.

Ett av dessa dåd som kom att utmärka IS var när en jordansk stridspilot tillfångatogs utanför Raqqa efter att hans flygplan skjutits ner. I stället för att behandla sin fånga i enlighet med krigets lagar valde terroristerna att göra ett stort spektakel av hans död. Han placerades i en bur och filmades när han indränkt i bränsle sattes i brand och brändes till döds. Filmklippet spreds sedan som en del i den utstuderade propagandan som användes för att värva muslimer att ansluta sig till IS, och begå terrordåd mot icke-muslimer. Det är för detta bestialiska dåd som han nu begärs häktad. Misstanken gäller grov krigsförbrytelse och terroristbrott i Syrien.