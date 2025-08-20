Logga in
Islam har inte haft någon upplysningstid och gör anspråk på att styra livets alla aspekter, inklusive staten. De länder där muslimer fått fotfäste tenderar att utvecklas i starkt islamistisk riktning. Foto: Public Domain

Islam är oförenlig med demokrati

  • , 18:13
KRÖNIKA
Vänstern gullar med islam, utan att inse att det är en religion som är fundamentalt oförenlig med den västerländska upplysningstraditionen, och utgör ett existentiellt hot mot den demokratiska samhällsordningen. Inte främst på grund av våldsbejakande extremism, utan på grund av islams inbyggda teokratiska ideologi. Det menar religionsläraren Staffan Mörner.

Kritik som framförs mot islam fokuserar oftast på vad som kallas po­litisk islam eller isla­mism, som om det var en speciellt ideologisk, men extrem, och därför marginell, form av islam, särskilt i form av vålds­bejakande rörelser som jihadism.

Det är förstås motiverat, eftersom våld och hot om våld har gjort det livsfarligt att kritisera islam på något sätt som muslimer kan uppfatta som stötande och därför orsaka våldsdåd, kravaller och terrorattacker.

”Jihad” kan visserligen tolkas antingen som väpnad kamp mot is­lams fiender eller som individens inre andliga kamp för att bli en god människa, men islam är de facto en av de mest krigiska och imperialis­tiska kulturerna i världshistorien. De arabiska muslimernas erövring av Nordafrika, som innan dess var helt dominerat av kristna och en del judar, kan mäta sig med det romers­ka imperiet. De trängde också långt upp i Europa, och stoppades först av frankerna under Karl Martell år 732 i slaget vid Poitiers, bara 30 mil från Paris, och senare vid två tillfäl­len 1529 och 1583 när ottomanerna trängt hela vägen upp till Wien.

Islam sprids främst med svärdet. Det kristna Egypten, Levanten och Mindre Asien (Turkiet) erövrades alla från de kristna. Foto: Public Domain

 

De förkättrade korstågen, som brukar tas som bevis på europeisk aggression mot islam, var i själva verket en ren motreaktion på islams imperialistiska expansion och för­tryck av kristna.

Jag påstår förstås inte att alla, eller ens en majoritet, av världens mus­limer idag är potentiella terrorister eller ens förespråkare av våld, men hotet från islam mot den västerländ­ska kulturen har inte bara, eller ens främst, med våld och terrorism att göra, utan med islams fundamentala karaktär som religion och samhälls­ordning.

Islam är, till skillnad från kristen­domen, inte bara en andlig religion som vänder sig till individen, utan ett allomfattande samhällssystem. All is­lam är ofrånkomligen politisk, så det som kallas ”politisk islam” eller ”is­lamism” är inte en särskild form av extrem islam, utan den ursprungliga, logiskt mest konsekventa och genom historien också den dominerande formen av islam.

Ett av islams mest centrala be­grepp är tawhid, som betyder Guds enhet, eller vad vi skulle kalla monoteism. Det är den helt fundamentala och kompromisslösa grunden i is­lam, som uttrycks i den välbekanta trosbekännelsen att det finns ingen Gud utom Gud. Det innebär att det är Guds vilja som ska råda i allt, inte bara det andliga, utan allt i livet, från den privata vardagen, äktenskapet och familjen till samhällsekonomin, kulturen, juridiken och politiken. Gud har skapat allt, och vet därför också bäst i allt, även ekonomi, juri­dik och politik. Den naturliga styrel­seformen i islam är därför teokrati, Gudsstyre, alltså att samhället ska styras av Guds vilja, uttolkad av de religiösa experterna.

Även kristendomen är monote­istisk och delar islams skapelsetro, men har ända från början ett helt annat fokus. Jesus predikade per­sonlig omvändelse inför den stun­dande domedagen, och betonade att det kommande Gudsriket inte är av denna världen, medan Muhammed inte bara var en andlig, utan också en politisk, juridisk och militär le­dare, och därför är Koranen och Mu­hammeds förebildliga handlande i olika situationer grunden för ett helt rättssystem, sharia. Den Islamiska staten (IS) eller mullornas Iran är inte extrema former av islam, utan fullkomligt logiska uttryck för islam i sin ursprungliga och traditionella form. Men alla arabiska stater är teo­kratier, även om de inte är lika orto­doxa, konsekventa och aggressiva.

Det är sant att även de kristna ri­kena under medeltiden var teokra­tier, där härskaren ansågs utsedd av Gud, med de israelitiska kungarna i Gamla Testamentet som förebil­der, men sedan reformationen och upplysningen har kristendomens ursprungliga sekularism efter hand kommit att dominera, alltså tanken att religiös tro är en individuell pri­vatsak, och samhället en helt världs­lig angelägenhet.

Självklart finns det muslimer som inte tar sin religion på något större allvar, och personer som bara är uppfostrade som muslimer, men inte ens tror på Gud, och som kan leva och fungera harmoniskt i ett sekulariserat land. Det finns också en islamisk minoritet som tolkar sin religion helt andligt, nämligen sufismen, som dock alltid har varit förföljd. Och så kallad modernistisk islam hade politisk betydelse under 1900-talet, men idag stödjer en över­väldigande majoritet av muslimer sharia, alltså att islamisk lagstiftning ska styra samhället.

  • , 18:13

Är islam problemet?

Är islam problemet?

av Vávra Suk
augusti 19, 2025

🟠 LEDARE Jihadism är ett stort problem. Vi har fått erfara terrordåd även hemma i Sverige, vilket lett till en permanent ändrad stadsbild med jihadistbarriärer i betong och stål på våra gator. Men vem släppte in muslimerna i Sverige? Vem var det som byggde upp talibanerna och finansierade Islamiska staten? Media får allmänheten att fokusera på symptomen samtidigt som man aktivt döljer orsakerna.

Är islam problemet?

Är islam problemet?

av Vávra Suk
augusti 19, 2025

🟠 LEDARE Jihadism är ett stort problem. Vi har fått erfara terrordåd även hemma i Sverige, vilket lett till en permanent ändrad stadsbild med jihadistbarriärer i betong och stål på våra gator. Men vem släppte in muslimerna i Sverige? Vem var det som byggde upp talibanerna och finansierade Islamiska staten? Media får allmänheten att fokusera på symptomen samtidigt som man aktivt döljer orsakerna.

Trump: Det är jag som bestämmer vad MAGA står för!

Trump: Det är jag som bestämmer vad MAGA står för!

av Vávra Suk
juli 29, 2025

🟠 LEDARE Donald Trump har gjort många bra saker, men nu vänder sig hans närmaste allierade mot honom. Även om han menar att det är han som är MAGA, så har han tagit ett rejält kliv bort från den rörelse som utgör Make America Great Again. Att Elon Musk startat ett eget parti är ett tecken i tiden, men kanske inte heller för mycket att hoppas på. Men förändring går sällan så snabbt som man skulle vilja och nu har ändå bollen tack vare Trump oåterkalleligt rullat i gång. Den har redan ordentlig fart och kommer att rulla allt snabbare – med eller utan Trump.

Världen är en farligare plats efter Trumps bombning av Iran – oavsett vad börsen signalerar

Världen är en farligare plats efter Trumps bombning av Iran – oavsett vad börsen signalerar

av Magnus Stenlund
juli 29, 2025

🟠 DEBATT Varför sker Västs attacker så ofta på helgerna? Är det för att man ska få tid att få kontroll på marknaden, så att allt verkar vara som vanligt? Men det är det inte, och med tanke på den allt högre risken för krig borde bland annat guldet rusa. Det menar finansanalytikern Magnus Sten¬lund, som skriver att han fortfarande har visst hopp kvar om Trump, men att det hänger på en skör tråd.

Passkontroller vid Polens gränser

Passkontroller vid Polens gränser

av Sophie Kielbowska
juli 11, 2025

🟠 KRÖNIKA SVT:s nyhetssändning rapporterar om gränskontrollerna vid den polsk-tyska gränsen. De utsända lägger den huvudsakliga skulden på så kallade högerkrafter och liknande sammanslutningar. Sanningen är dock något helt annat. Att SVT:s utsända journalister saknar fakta- och språkkunskaper är den vanliga ingrediensen i rapporteringen från utlandet.

Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Hur kommer barn att må om man försöker totalstyra deras själsliv?
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Hur kommer barn att må om man försöker totalstyra deras själsliv?

🟠 BOKRECENSION Nuförtiden är ju allt produkter och konsumtion. Så barnen har också blivit produkter. Om man tycker att de inte motsvarar förväntningarna måste det ju vara något fel på dem, så man skickar dem på reparation. Detta innebär terapi, och ofta med medicinering. Boken Terapisamhällets barn skildrar den nutida terapiepidemin ur ett amerikanskt perspektiv, men mycket av det som tas upp är även tillämpligt för Sverige, fast kanske i lite andra former. Boken är också ett hårt angrepp på den kulturradikala förstörelsen av barnuppfostran i allmänhet i västerlandet.

av Hans-Olof Andersson
augusti 18, 2025

Kultur

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?
Kultur
Johannes Berg:

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?

🟠 KULTUR Satan är inte så dum längre. Mediala kampanjer mot honom tillhör det förflutna. Nu omfamnas mörkrets furste i populärkulturen, men samtidigt börjar Gud kliva fram ur kulisserna. Djävulsrock omfamnar vissa, en del ser det som en protest eller cynism, andra en genuin livsåskådning. För åter andra väntar Jesus på andra sidan.

av Johannes Berg
juli 30, 2025
Det Konstmuseet inte vill se
Kultur
Johannes Berg:

Det Konstmuseet inte vill se

🟠 KULTUR Konst kan, som vi vet, ha flera lager av betydelser. I fallet med Dick Bengtsson blir det lite extra avancerat. Faktiskt så pass avancerat att galleriet som ställer ut honom censurerar hans konst. Och inte nog med det. En samtida konstnär som säger att hon kan prata med de döda citerar honom från andra sidan, och aktivistiska kulturprofiler tillskriver honom ideal han aldrig ställt sig bakom. En besynnerlig gravskändning av ett unikt konstnärskap pågår i Stockholm fram till mitten av september.

av Johannes Berg
juni 8, 2025

Vetenskap och teknik

Jättevargen ylar igen
Utrikes
Karl Björkman:

Jättevargen ylar igen

🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.

av Karl Björkman
juni 6, 2025

Reportage

Historia

Hälsa

