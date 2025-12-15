Islamistiskt terrordåd – far och son mördade judar i Australien

Det var på söndagen under ett judiskt högtidsfirande på Bondi Beach i Sydney, Australien som två muslimer med pakistanskt ursprung, Sajid Akram, 50, och dennes son Naveed Akram, 24 anlände i en bil. De två terroristerna tog sig upp på en gångbro med överblick över stranden och en park där hundratals judar samlats för att fira.

De två männen öppnade sedan eld mot folkhavet med totalt sex olika vapen. Under 43 minuter rörde de två männen sig fritt kring gångbron och ner mot parken och sköt mot alla de kunde se. Under attacken avlossade de hundratals skott och kunde ses stå och lugnt ladda om innan de tog sikte på nytt. Totalt skadades 40 människor och 15 dödades innan polis slutligen anlände till platsen och sköt terroristerna.

Sajid dödades av polis i en eldstrid medan Naveed överlevde och greps på plats, allvarligt skadad.

Hjälte avväpnade terroristen

Det yngsta offret i attacken var en 10 år gammal flicka, Matilda Poltavchenk. Flera av de som dödades var framstående judar i den lokala församlingen. Antalet döda kunde varit mycket högre om det inte varit för Ahmed al Ahmed, 43, en lokal grönsakshandlare, som lyckades avväpna Sajid. Genom att smyga sig på Sajid, som var i färd med att ladda om sitt gevär, kunde han avväpna terroristen från sitt primära vapen i ett hjältedåd som samtidigt ledde till att han sköts med flera skott i armen.

– En man som söker upp en skytt som attackerar hans samhälle och ensam avväpnar honom. Som är villig att riskera sitt eget liv för att rädda otaliga andra – den mannen är en sann hjälte, sade delstatsministern Chris Minns vid en presskonferens.

– Jag tvivlar inte på att många människor lever i dag tack vare hans mod, tillade han.

Via sin advokat berättar Ahmed från sjukhussängen att han trots sina skador och risken att förlora sin vänsterarm hade gjort samma sak igen.

– Han ångrar inte vad han gjorde. Han säger att han skulle göra det igen, sade Sam Issa, Ahmeds advokat, till The Sydney Morning Herald.