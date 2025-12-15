Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Ahmed al Ahmed avväpnar Sajid. Stillbild X

Islamistiskt terrordåd – far och son mördade judar i Australien

  • , 19:35
UTRIKES
En muslimsk far och son, Sajid Akram, 50, och Naveed Akram, 24, gick till attack mot ett offentligt judiskt evenemang på Bondi Beach i Australien under söndagen. Beväpnade med ett flertal skjutvapen öppnade duon eld från en gångbro och mördade 15 oskyldiga och skadade 40 innan de kunde stoppas – och pappan dödas.

Det var på söndagen under ett judiskt högtidsfirande på Bondi Beach i Sydney, Australien som två muslimer med pakistanskt ursprung, Sajid Akram, 50, och dennes son Naveed Akram, 24 anlände i en bil. De två terroristerna tog sig upp på en gångbro med överblick över stranden och en park där hundratals judar samlats för att fira.

De två männen öppnade sedan eld mot folkhavet med totalt sex olika vapen. Under 43 minuter rörde de två männen sig fritt kring gångbron och ner mot parken och sköt mot alla de kunde se. Under attacken avlossade de hundratals skott och kunde ses stå och lugnt ladda om innan de tog sikte på nytt. Totalt skadades 40 människor och 15 dödades innan polis slutligen anlände till platsen och sköt terroristerna.

Naveed Akram sköt i snabb följd människor från gångbron samtidigt som hans far rörde sig ner mot offren för att fortsätta attacken. Stillbild X

 

Sajid dödades av polis i en eldstrid medan Naveed överlevde och greps på plats, allvarligt skadad.

Hjälte avväpnade terroristen

Det yngsta offret i attacken var en 10 år gammal flicka, Matilda Poltavchenk. Flera av de som dödades var framstående judar i den lokala församlingen. Antalet döda kunde varit mycket högre om det inte varit för Ahmed al Ahmed, 43, en lokal grönsakshandlare, som lyckades avväpna Sajid. Genom att smyga sig på Sajid, som var i färd med att ladda om sitt gevär, kunde han avväpna terroristen från sitt primära vapen i ett hjältedåd som samtidigt ledde till att han sköts med flera skott i armen.

Ahmed al Ahmed smyger sig på Sajid. Stillbild X

 

– En man som söker upp en skytt som attackerar hans samhälle och ensam avväpnar honom. Som är villig att riskera sitt eget liv för att rädda otaliga andra – den mannen är en sann hjälte, sade delstatsministern Chris Minns vid en presskonferens.

– Jag tvivlar inte på att många människor lever i dag tack vare hans mod, tillade han.

Via sin advokat berättar Ahmed från sjukhussängen att han trots sina skador och risken att förlora sin vänsterarm hade gjort samma sak igen.

– Han ångrar inte vad han gjorde. Han säger att han skulle göra det igen, sade Sam Issa, Ahmeds advokat, till The Sydney Morning Herald.

Ett av terroristernas vapen som Sajid förlorade i strid mot Ahmed, på marken syns blodstänk efter att hans skador. Foto: X

 

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 19:35

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Karl Björkman

december 15, 2025

Relaterat

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Nedstigning i byråkratins helvete
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Nedstigning i byråkratins helvete

🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.

av Hans-Olof Andersson
november 13, 2025

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Läs våra – äldre artiklar som denna eller – den här

Senaste numret

NyT23web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.