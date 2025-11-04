Islamistiskt terrordåd i centrala Stockholm avvärjt

– Vi menar att syftet med förberedelserna har varit att i Islamiska statens namn injaga allvarlig fruktan hos befolkningen. Den brottsliga gärningen hade allvarligt kunnat skada Sverige, säger vice chefsåklagare Henrik Olin i ett pressmeddelande.

Förutom terrorbrott misstänks 18-åringen även för förberedelse till brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott och utbildning för terrorism, även det graderat som grovt brott. Både 18-åringen och 17-åringen misstänks för deltagande i terroristorganisation, även det graderat som ett grovt brott.

Åtalet kommer väckas under torsdagen.