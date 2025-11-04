Förlagsbutiken
Den islamistiska terrorattacken i Stockholm 2017. Foto: Wikipedia/Frankie Fouganthin

Islamistiskt terrordåd i centrala Stockholm avvärjt

  20:45
INRIKES
Enligt Säkerhetspolisen och Polismyndigheten har man lyckats avvärja ett planerat islamistiskt terrordåd som skulle genomförts i centrala Stockholm. En 18-årig muslim ska åtalas för förberedelse för terroristbrott. Han kommer även åtalas tillsammans med en annan 17-årig muslim för ett mordförsök som dessa ska ha genomfört i Tyskland i augusti 2024.

– Vi menar att syftet med förberedelserna har varit att i Islamiska statens namn injaga allvarlig fruktan hos befolkningen. Den brottsliga gärningen hade allvarligt kunnat skada Sverige, säger vice chefsåklagare Henrik Olin i ett pressmeddelande.

Förutom terrorbrott misstänks 18-åringen även för förberedelse till brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott och utbildning för terrorism, även det graderat som grovt brott. Både 18-åringen och 17-åringen misstänks för deltagande i terroristorganisation, även det graderat som ett grovt brott.

Åtalet kommer väckas under torsdagen.

  20:45

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Karl Björkman

november 4, 2025

