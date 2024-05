Islamistkritiker höll torgmöte – knivhöggs i livesändning

🟠 – Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand berättar om sin resa till Bulgarien Under 2015 års asylkaos var det inte via centrala Medelhavet, utan den så kallade Balkanrutten, som de flesta invandrare kom in i Europa. Från Turkiet tar de sig sedan till Grekland eller Bulgarien, och vidare genom västra Balkan. Det exempellösa inflödet fick bulgarerna att bygga ett 26 mil långt gränsstängsel som nu bevakas av gränspoliser och militär. Trycket har sjunkit markant, men varje år lyckas tiotusentals fortfarande ta sig in i Europa. Hur är det möjligt? Och varför vill bulgarerna helst slippa den ökade närvaro av Frontex-personal som EU beslutat om? I detta reportage får ni följa med Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand och bulgariska parlamentariker till EU:s yttre gräns.