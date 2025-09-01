Israel begår folkmord, enligt hundratals folkmordsforskare

En ny resolution som antagits av IAGS, (International Association of Genocide Scholars) skapar problem för Israel. IAGS är en internationell organisation bestående av runt 700 akademiker och forskare med fokus på folkmordsforskning och har som sådan tyngd både inom akademiska och politiska kretsar. När nu organisationen efter månader med interna diskussioner och omröstningar slår fast att Israel begår folkmord i Gaza kommer det röra upp vågor både politiskt och internationellt.

Enligt IAGS har Israel ”begått systematiska och omfattande brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och folkmord, inklusive urskillningslösa och avsiktliga attacker mot civila och civil infrastruktur”.

Massivt forskarstöd för uppfattningen om Israels folkmord

Enligt resolutionen, som fått stöd av 86 procent av de 700 medlemmarna, klargör IAGS att Israels politik och åtgärder i Gaza uppfyller de juridiska definitionerna av folkmord enligt FN:s folkmordskonvention. Vidare tar organisationen fasta på att ett stort antal israeliska politiker och militärchefer uttalat sig avhumaniserande mot palestinier.