Israel bjuder in till ”Mellanösterns största Pridefestival” över Sodom och Gomorras ruiner

Den påkostade HBTQ-festi­valen ”Pride Land” anord­nas den 1–4 juni vid Döda havets sydkust i Israel. Bakom evenemanget står Aaron Cohen, huvudproducent och initiativtagare, samt Jonathan Gadol, VD för företaget X Production. Tan­ken är att bygga upp ett ”Pride City” – en hel HBTQ-stad – längs Dödahavs­kusten vid Sodombergets fot.

– Pride Land är inte bara ännu en festival, det är det största vi någonsin gjort här, säger Cohen i en kommen­tar till Jerusalem Post.

Enligt Cohen har man ”investerat miljoner” och ”köpt hela hotell un­der fyra dagar” för att bygga upp en hel stad ”mitt i öknen”.

– Det är en upplevelse som lever dygnet runt, från stillsamma besök till Pride-nätter, inramad av musik och människor, fortsätter Cohen.

Men platsen som är utvald för fes­tivalen är inte bara tom öken. Även om Sodom och Gomorras exakta läge inte helt har belagts har Döda ha­vets sydspets i århundraden pekats ut som deras sannolika hemvist. Att det närbelägna Sodomberget, på ara­biska Jabal Usdum, än i dag bär sta­dens namn vittnar om hur starkt just denna plats kommit att förknippas med den bibliska berättelsen om hur Gud bestraffade invånarnas otukt och homosexualitet med ett regn av eld och svavel.

Israel och pridepropagandan

Sedan åtminstone mitten av 2000-talet har Israel medvetet lyft fram landets HBTQ-vänlig­het som en del av sitt interna­tionella varumärke. Särskilt Tel Aviv har marknadsförts som en liberal, modern och gayvänlig metropol mitt i ett i övrigt HBTQ-fientligt Mellanöstern.

På det israeliska utrikesministeriets hemsida kan man läsa:

”Israel är ett av världens mest inkluderande samhällen för les­biska, homosexuella, bisexuella och transpersoner. Landet vär­nar bestämt sina homosexuella medborgares rättigheter, och HBTQ-gemenskapen finns repre­senterad på de högsta nivåerna och inom alla delar av det isra­eliska samhället.”

Denna HBTQ-propaganda har samtidigt mött hård kritik. Kri­tiker har anklagat Israel för så kallad pinkwashing – att an­vända HBTQ-vänlig retorik för att putsa landets anseende och flytta fokus från anklagelser om förbrytelser mot palestinier i Gaza och på Västbanken.

Beskrivs som ”familjevänliga aktiviteter”

Den israeliska staten har inte bara valt att omfamna Pride Land. Fram­för allt utrikesministeriet har ak­tivt marknadsfört projektet via sina engelskspråkiga kanaler. På Israels officiella X-konto kan man läsa om hur ”Pride reser sig på jordens lägsta plats” med ”den största HBTQ+-festi­valen någonsin i Mellanöstern”.

”Fyra dagar av oavbrutet firande, gemenskap och samhörighet. Israel firar sin HBTQ +-gemenskap större än någonsin”, står det också i inlägget, som mötts av en strid ström av ilskna kommentarer från X-användare.

Den kanske mest offensiva mark­nadsföringen kommer dock från Israels ambassad i USA. Det sker samtidigt som Israel brottas med ett försvagat stöd bland yngre ameri­kanska evangelikaler, en grupp som länge varit central för landets poli­tiska bas i USA. Genom ett växande intresse för aktörer som Tucker Carl­son och Nick Fuentes har delar av den kristna högern i USA kommit att influeras alltmer av antisionistiska tankegångar.