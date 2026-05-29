Israel bjuder in till ”Mellanösterns största Pridefestival” över Sodom och Gomorras ruiner

Den påkostade HBTQ-festivalen ”Pride Land” anordnas den 1–4 juni vid Döda havets sydkust i Israel. Bakom evenemanget står Aaron Cohen, huvudproducent och initiativtagare, samt Jonathan Gadol, VD för företaget X Production. Tanken är att bygga upp ett ”Pride City” – en hel HBTQ-stad – längs Dödahavskusten vid Sodombergets fot.
– Pride Land är inte bara ännu en festival, det är det största vi någonsin gjort här, säger Cohen i en kommentar till Jerusalem Post.
Enligt Cohen har man ”investerat miljoner” och ”köpt hela hotell under fyra dagar” för att bygga upp en hel stad ”mitt i öknen”.
– Det är en upplevelse som lever dygnet runt, från stillsamma besök till Pride-nätter, inramad av musik och människor, fortsätter Cohen.
Men platsen som är utvald för festivalen är inte bara tom öken. Även om Sodom och Gomorras exakta läge inte helt har belagts har Döda havets sydspets i århundraden pekats ut som deras sannolika hemvist. Att det närbelägna Sodomberget, på arabiska Jabal Usdum, än i dag bär stadens namn vittnar om hur starkt just denna plats kommit att förknippas med den bibliska berättelsen om hur Gud bestraffade invånarnas otukt och homosexualitet med ett regn av eld och svavel.
Israel och pridepropagandan
Sedan åtminstone mitten av 2000-talet har Israel medvetet lyft fram landets HBTQ-vänlighet som en del av sitt internationella varumärke. Särskilt Tel Aviv har marknadsförts som en liberal, modern och gayvänlig metropol mitt i ett i övrigt HBTQ-fientligt Mellanöstern.
På det israeliska utrikesministeriets hemsida kan man läsa:
”Israel är ett av världens mest inkluderande samhällen för lesbiska, homosexuella, bisexuella och transpersoner. Landet värnar bestämt sina homosexuella medborgares rättigheter, och HBTQ-gemenskapen finns representerad på de högsta nivåerna och inom alla delar av det israeliska samhället.”
Denna HBTQ-propaganda har samtidigt mött hård kritik. Kritiker har anklagat Israel för så kallad pinkwashing – att använda HBTQ-vänlig retorik för att putsa landets anseende och flytta fokus från anklagelser om förbrytelser mot palestinier i Gaza och på Västbanken.
Beskrivs som ”familjevänliga aktiviteter”
Den israeliska staten har inte bara valt att omfamna Pride Land. Framför allt utrikesministeriet har aktivt marknadsfört projektet via sina engelskspråkiga kanaler. På Israels officiella X-konto kan man läsa om hur ”Pride reser sig på jordens lägsta plats” med ”den största HBTQ+-festivalen någonsin i Mellanöstern”.
”Fyra dagar av oavbrutet firande, gemenskap och samhörighet. Israel firar sin HBTQ +-gemenskap större än någonsin”, står det också i inlägget, som mötts av en strid ström av ilskna kommentarer från X-användare.
Den kanske mest offensiva marknadsföringen kommer dock från Israels ambassad i USA. Det sker samtidigt som Israel brottas med ett försvagat stöd bland yngre amerikanska evangelikaler, en grupp som länge varit central för landets politiska bas i USA. Genom ett växande intresse för aktörer som Tucker Carlson och Nick Fuentes har delar av den kristna högern i USA kommit att influeras alltmer av antisionistiska tankegångar.